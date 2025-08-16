Chỉ đạo nổi bật của Chính phủ tuần qua

Đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành cao nhất các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội năm 2025; tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn, an ninh hàng không;...

Tuần qua, từ ngày 9-15/8/2025, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã có những thông tin chỉ đạo, điều hành nổi bật.

đẩy nhanh tiến độ mục tiêu phát triển ktxh năm 2025

Tại Nghị quyết số 230/NQ-CP ngày 10/8/2025, Chính phủ yêu cầu các Bộ ngành, địa phương tập trung triển khai quyết liệt, kịp thời, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đề ra trên các lĩnh vực; trong đó, chú trọng tổ chức thực hiện hiệu quả các Nghị quyết của Bộ Chính trị về: khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia, hội nhập quốc tế, xây dựng và thực thi pháp luật, phát triển kinh tế tư nhân; tiếp tục thúc đẩy mạnh mẽ tăng trưởng gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, bảo đảm mục tiêu tăng trưởng từ 8,3 - 8,5% trong năm 2025; tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công, triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số quốc gia; tiếp tục triển khai nhiệm vụ bảo đảm tổ chức bộ máy của đơn vị hành chính 2 cấp hoạt động thông suốt, hiệu quả…

đẩy nhanh tiến độ hệ thống đường bộ ven biển

Để đẩy nhanh tiến độ đầu tư các dự án đường bộ ven biển, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của đất nước, cũng như đáp ứng sự mong mỏi của các tầng lớp nhân dân sinh sống tại các vùng ven biển, Thủ tướng Chính phủ đã có Công điện số 131/CĐ-TTg ngày 11/8/2025 yêu cầu các địa phương xác định việc đẩy nhanh tiến độ triển khai đầu tư để sớm hoàn thành toàn tuyến đường bộ ven biển là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo điều hành, bố trí các nguồn lực hợp pháp. Cần cụ thể hóa nhiệm vụ hoàn thành các dự án đường ven biển vào Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025 - 2030 để làm mục tiêu phấn đấu hoàn thành.

đẩy mạnh mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2025

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Công điện số 133/CĐ-TTg về việc đẩy mạnh thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp nhằm thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2025. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương đẩy mạnh tăng trưởng trên cả 3 khu vực công nghiệp - xây dựng, nông - lâm nghiệp - thủy sản và dịch vụ, chủ động thích ứng với chính sách thuế quan đối ứng của Hoa Kỳ, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế. Trong đó, tập trung các nhiệm vụ trọng tâm sau:

Đẩy mạnh sản xuất công nghiệp gắn với cơ cấu lại thị trường, đa dạng hóa sản phẩm, chuỗi cung ứng, chuỗi sản xuất;

Thúc đẩy sản xuất nông, lâm, thủy sản gắn với xuất khẩu và tiêu dùng bền vững;

Thúc đẩy phát triển dịch vụ, du lịch và khai thác hiệu quả thị trường trong nước;

Đẩy mạnh đầu tư toàn xã hội, phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, hình thành năng lực sản xuất mới cho nền kinh tế;

Ứng phó với chính sách thuế quan của Mỹ.

bảo đảm an toàn, an ninh hàng không

Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 12/8/2025 tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn, an ninh hàng không.

Tại Chỉ thị, Thủ tướng Chính phủ quán triệt mục tiêu, nguyên tắc đảm bảo an toàn, an ninh hàng không là: "Không đánh đổi an toàn, an ninh hàng không với bất cứ lý do gì"; "Không có vi phạm nào là vi phạm nhỏ; lỗi nhỏ cũng tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn thảm khốc"; đảm bảo hệ thống quản lý an toàn, an ninh hàng không hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế, phù hợp pháp luật Việt Nam. Văn hóa an toàn hàng không phải được thể hiện trong nhận thức, hành vi, quy trình công tác của các cơ quan quản lý, các doanh nghiệp và từng người lao động…

sớm khởi công dự án nhà máy thuỷ điện trị an mở rộng

Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn ký Công điện số 135/CĐ-TTg ngày 14/8/2025. Trong đó, Công điện yêu cầu Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai khẩn trương xử lý ngay các khó khăn, vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, sớm bàn giao mặt bằng để Tập đoàn Điện lực Việt Nam tổ chức Lễ khởi công vào ngày 19 tháng 8 năm 2025 và triển khai thi công đồng loạt các vị trí, hạng mục công trình ngay sau khởi công nhằm đáp ứng tiến độ Dự án theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

khởi công đồng loạt 250 công trình

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Công điện số 136/CĐ-TTg ngày 14/8/2025 về việc tổ chức Lễ khánh thành, khởi công các dự án, công trình chào mừng kỷ niệm 80 năm ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2025).

Công điện yêu cầu Bộ trưởng, Thủ tưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Chủ tịch Ủy ban nhân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các tập đoàn, tổng công ty, Chủ đầu tư/Nhà đầu tư chủ động chuẩn bị mọi điều kiện vật chất, kỹ thuật để tổ chức Lễ khánh thành, khởi công các công trình, dự án do cơ quan mình phụ trách theo kịch bản chung do Đài truyền hình Việt Nam xây dựng, bảo đảm trang trọng, hiệu quả, tiết kiệm, an toàn, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong Nhân dân, toàn xã hội về đột phá xây dựng hạ tầng chiến lược trên phạm vi cả nước...

cơ chế đặc thù cảng hàng không quốc tế gia bình

Chính phủ ban hành Nghị quyết số 3/2025/NQ-CP ngày 14/8/2025 về cơ chế, chính sách đặc thù đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Gia Bình.

Nghị quyết này quy định cơ chế, chính sách đặc thù về: đầu tư, xây dựng, lựa chọn nhà đầu tư và quy hoạch, môi trường, đất đai đối với các dự án tại Cảng hàng không quốc tế Gia Bình bao gồm:

Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Gia Bình thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của Quốc hội theo quy định của Luật Đầu tư; Dự án đầu tư xây dựng các công trình bảo đảm hoạt động bay của Cảng hàng không quốc tế Gia Bình, Dự án tái định cư phục vụ Cảng hàng không quốc tế Gia Bình, Dự án đầu tư xây dựng các công trình phục vụ giải phóng mặt bằng Cảng hàng không quốc tế Gia Bình, Dự án đầu tư xây dựng đường kết nối trực tiếp Cảng hàng không quốc tế Gia Bình thực hiện theo phương thức đối tác công tư.

Các dự án liên quan tại Cảng hàng không quốc tế Gia Bình.

sửa đổi thẩm quyền giải quyết tố cáo trong công an nhân dân

Trong bối cảnh cơ cấu, tổ chức của Bộ Công an thay đổi, để thực thi phương án phân cấp giải quyết tố cáo trong Công an nhân dân, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 224/2025/NĐ-CP ngày 14/8/2025 sửa đổi, bổ sung Điều 5 Nghị định số 22/2019/NĐ-CP ngày 25 tháng 02 năm 2019.

Cụ thể, Nghị định số 224/2025/NĐ-CP bãi bỏ khoản 2 Điều 5 về thẩm quyền giải quyết tố cáo của Trưởng Công an cấp huyện.

Nghị định số 224/2025/NĐ-CP sửa đổi khoản 1 Điều 5 Nghị định số 22/2019/NĐ-CP về thẩm quyền giải quyết tố cáo của Trưởng Công an cấp xã như sau: Trưởng Công an xã, Trưởng Công an phường, Trưởng Công an đặc khu (gọi chung là Trưởng Công an cấp xã), Trưởng Đồn Công an và tương đương giải quyết tố cáo đối với cán bộ, chiến sĩ Công an thuộc quyền quản lý trực tiếp, trừ Phó Trưởng Công an cấp xã, Phó Trưởng Đồn Công an và tương đương; giải quyết tố cáo đối với các Tổ thuộc quyền quản lý trực tiếp.

Đồng thời, Nghị định số 224/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 5 quy định về thẩm quyền giải quyết tố cáo của Giám đốc Công an cấp tỉnh như sau: Giám đốc Công an cấp tỉnh giải quyết tố cáo đối với Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng, Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng đơn vị tương đương cấp phòng thuộc Công an cấp tỉnh, Trưởng Công an cấp xã, Phó Trưởng Công an cấp xã, Trưởng đồn Công an, Phó Trưởng đồn Công an và tương đương; giải quyết tố cáo đối với đơn vị thuộc quyền quản lý trực tiếp.