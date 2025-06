Bình Thuận: Hé lộ nhà thầu trúng gói xây trường Thuận Minh 1

3 nhà thầu cạnh tranh

Dự án xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo một số hạng mục công trình tại Trường Tiểu học Thuận Minh 1 (xã Thuận Minh, huyện Hàm Thuận Bắc) được Sở KH&ĐT tỉnh Bình Thuận phê duyệt tại Quyết định số 400/QĐ-SKHĐT ngày 26/11/2024, với tổng mức đầu tư 11,662 tỷ đồng. Dự án nhằm nâng cấp cơ sở vật chất, đáp ứng nhu cầu dạy và học của nhà trường.

Tiếp đó, ngày 9/1/2025, đơn vị này ban hành Quyết định số 10/QĐ-SKHĐT, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho 5 gói thầu (số 04, 05, 06, 07 và 08) thuộc dự án, với tổng giá trị 8,402 tỷ đồng. UBND huyện Hàm Thuận Bắc được giao làm đại diện chủ đầu tư, Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Triệu Tín đảm nhận mời thầu.

Quyết định số KQ2500193024_2506120825. Nguồn MSC.

Đến ngày 9/5/2025, ông Đặng Thanh Phúc – Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Bắc ký Quyết định số E2500193024_2505091453 phê duyệt E-Hồ sơ mời thầu (E-HSMT) gói thầu số 04: xây lắp toàn bộ công trình. Kết quả lựa chọn nhà thầu được công bố tại Quyết định số KQ2500193024_2506120825 ngày 12/6/2025.

Theo đó, Liên danh Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Thanh Trúc – Công ty TNHH Xây dựng PCCC NAA (Liên danh gói thầu số 4) trúng gói thầu trên, với giá 7,539 tỷ đồng, thời gian thực hiện hợp đồng 180 ngày.

Gói thầu có giá dự toán 8,339 tỷ đồng, theo Biên bản mở thầu, ngoài Liên danh gói thầu số 4 trúng thầu, còn có 2 nhà thầu khác tham dự nhưng trượt thầu, gồm: Liên danh Công ty TNHH Tư vấn - Xây dựng & Đầu tư Phúc Thịnh – Công ty TNHH Trang thiết bị PCCC Hoàng Oanh, xếp thứ 2, với giá dự thầu 7,677 tỷ đồng và Liên danh Công ty TNHH Xây dựng Phan Đình – Công ty TNHH Phòng cháy Hoàng Gia bị loại ở bước đánh giá kỹ thuật, do không đáp ứng yêu cầu của E-HSMT.

Nhà thầu ghi dấu với chuỗi trúng thầu ấn tượng tại Bình Thuận

Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Thanh Trúc được thành lập tháng 2/2011, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại xã Hàm Chính, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận, do ông Trần Nguyễn Xuân Trường làm người đại diện pháp luật.

Nhà thầu chính thức tham gia Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia từ tháng 7/2016. Tính đến ngày 16/6/2025, đã tham dự tổng cộng 36 gói thầu, trong đó trúng 31 gói, trượt 3 gói, 2 gói chưa công bố kết quả. Tổng giá trị trúng thầu đạt 117,885 tỷ đồng, gồm 84,137 tỷ đồng trúng với tư cách độc lập và 33,747 tỷ đồng khi tham gia với vai trò thành viên liên danh (Giá trị trúng thầu của tất cả thành viên liên danh).

Tại Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Hàm Thuận Bắc, nhà thầu đã tham dự và trúng 14/14 gói thầu với tổng giá trị 34,433 tỷ đồng, điều này thể hiện sự ổn định về năng lực và mức độ tín nhiệm cao từ phía chủ đầu tư. Ngoài ra, Công ty cũng đạt được kết quả tích cực khi tham gia đấu thầu tại nhiều đơn vị tư vấn mời thầu khác trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

Cụ thể, doanh nghiệp này trúng 8/10 gói thầu do Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Triệu Tín mời thầu, với tổng giá trị gần 37 tỷ đồng; trúng 3/3 gói do Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế – Xây dựng Nghĩa Thành mời thầu, với giá trị 13,944 tỷ đồng; trúng 2/3 gói do Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Trường Lê mời thầu, với tổng giá trị 12,427 tỷ đồng và trúng toàn bộ 2 gói thầu do Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Tổng hợp Phương Việt mời thầu, với giá trị 10,912 tỷ đồng.

Trước đó, ngày 10/1/2025, Công ty được Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Hàm Thuận Bắc phê duyệt trúng gói thầu số 03: xây lắp toàn bộ công trình, thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án xây dựng Đài tưởng niệm xã Hàm Phú, với giá trúng thầu 3,177 tỷ đồng (theo Quyết định số KQ2400598558_2501101556). Đây là gói thầu chỉ có 1 nhà thầu tham dự, cho thấy mức độ tin tưởng cao từ chủ đầu tư đối với năng lực của Công ty.

Công ty TNHH Xây dựng PCCC NAA được thành lập vào tháng 12/2020, đặt trụ sở kinh doanh tại phường Xuân An, TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. Người đại diện pháp luật là ông Nguyễn Ngọc Nhân.

Doanh nghiệp chính thức tham gia Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia từ tháng 8/2022. Tính đến ngày 16/6/2025, nhà thầu này đã tham dự 23 gói thầu, trong đó trúng 16 gói và trượt 7 gói. Tổng giá trị trúng thầu đạt 135,781 tỷ đồng, bao gồm 1,384 tỷ đồng với vai trò độc lập và 134,397 tỷ đồng trong vai trò thành viên liên danh (tính theo giá trị của toàn bộ các gói thầu liên danh).

Công ty từng khẳng định năng lực tại nhiều chủ đầu tư và đơn vị mời thầu uy tín trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. Trong đó nổi bật có các gói thầu trúng tại Ban QLDA đầu tư xây dựng TP Phan Thiết và huyện Tánh Linh do Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng An Lập Thịnh mời thầu, với tổng giá trị 51,459 tỷ đồng. Bên cạnh đó, NAA còn trúng 3 gói thầu tại UBND huyện Hàm Thuận Bắc, với tổng giá trị 32,924 tỷ đồng và 1 gói thầu do Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Bình Thuận mời thầu, trị giá hơn 11 tỷ đồng.

Ngày 12/6/2025, Công ty TNHH Xây dựng PCCC NAA được phê duyệt trúng liên tiếp 2 gói thầu tại huyện Hàm Thuận Bắc. Ảnh IT.

Đáng chú ý, ngày 12/6/2025, Công ty TNHH Xây dựng PCCC NAA được phê duyệt trúng liên tiếp 2 gói thầu tại huyện Hàm Thuận Bắc. Cụ thể, ngoài gói thầu số 04, nhà thầu còn trúng gói thầu số 06: Xây lắp toàn bộ công trình thuộc dự án Trường THCS Hàm Thắng. Tại gói thầu này, doanh nghiệp liên danh với Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Thịnh Phúc trúng thầu, với giá 14,016 tỷ đồng (theo Quyết định số KQ2500193082_2506120818). Gói thầu do UBND huyện Hàm Thuận Bắc làm chủ đầu tư, Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Triệu Tín đảm nhận công tác mời thầu.