Biểu dương thành tích triệt phá đường dây rửa tiền xuyên quốc gia

Nội dung thư khen nêu rõ, lãnh đạo Bộ Công an được báo cáo: Thời gian qua, Cục An ninh mạng đã phối hợp với Cục Đối ngoại, Công an tỉnh Phú Thọ và Cơ quan thực thi pháp luật nước ngoài đấu tranh, triệt phá nhóm đối tượng hoạt động rửa tiền, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, bắt khởi tố 6 bị can (ngày 10/10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố thêm đối tượng thứ 7 - PV), thu giữ nhiều tài sản có giá trị cùng nhiều tài liệu vật chứng khác.

Quá trình điều tra xác định các đối tượng hình thành đường dây phạm tội hoạt động xuyên quốc gia, có sự móc nối giữa đối tượng người nước ngoài với các đối tượng người Việt Nam, sử dụng thủ đoạn tinh vi và công nghệ cao lấy cắp thông tin tài khoản ngân hàng, luân chuyển tiền qua nhiều công đoạn để thực hiện hoạt động phạm tội.

Công an tỉnh Phú Thọ lấy lời khai bị can Vũ Tùng Linh trong đường dây phạm tội hoạt động xuyên quốc gia.

Đây là chiến công xuất sắc, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, sự mưu trí, sắc bén về nghiệp vụ của Cục An ninh mạng, Cục Đối ngoại và Công an tỉnh Phú Thọ trong triển khai chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương và Lãnh đạo Bộ Công an về phòng, chống rửa tiền và phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia.

Kết quả đấu tranh khám phá vụ án đã phản ánh sự phối hợp chủ động, hiệu quả giữa đơn vị nghiệp vụ của Bộ và Công an địa phương, thể hiện quan hệ hợp tác quốc tế chặt chẽ giữa Bộ Công an Việt Nam và Cơ quan thực thi pháp luật nước ngoài trong đấu tranh tội phạm xuyên quốc gia. Qua đó, góp phần nâng cao vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế.

Các bị can Vũ Tùng Linh, Nguyễn Văn Nam, Lê Đức Hùng tại cơ quan Công an.

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Phạm Thế Tùng ghi nhận, biểu dương thành tích của các đơn vị tham gia phá án. Đồng chí Thứ trưởng đề nghị, Cục An ninh mạng, Cục Đối ngoại và Công an tỉnh Phú Thọ khẩn trương điều tra mở rộng vụ án, củng cố tài liệu, chứng cứ để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.