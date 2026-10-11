Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Biểu dương thành tích triệt phá đường dây rửa tiền xuyên quốc gia

Biểu dương thành tích đặc biệt xuất sắc của Cục An ninh mạng, Cục Đối ngoại và Công an tỉnh Phú Thọ trong đấu tranh, triệt phá nhóm đối tượng hoạt động rửa tiền.

Theo CAND

Nội dung thư khen nêu rõ, lãnh đạo Bộ Công an được báo cáo: Thời gian qua, Cục An ninh mạng đã phối hợp với Cục Đối ngoại, Công an tỉnh Phú Thọ và Cơ quan thực thi pháp luật nước ngoài đấu tranh, triệt phá nhóm đối tượng hoạt động rửa tiền, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, bắt khởi tố 6 bị can (ngày 10/10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố thêm đối tượng thứ 7 - PV), thu giữ nhiều tài sản có giá trị cùng nhiều tài liệu vật chứng khác.

Quá trình điều tra xác định các đối tượng hình thành đường dây phạm tội hoạt động xuyên quốc gia, có sự móc nối giữa đối tượng người nước ngoài với các đối tượng người Việt Nam, sử dụng thủ đoạn tinh vi và công nghệ cao lấy cắp thông tin tài khoản ngân hàng, luân chuyển tiền qua nhiều công đoạn để thực hiện hoạt động phạm tội.

Công an tỉnh Phú Thọ lấy lời khai bị can Vũ Tùng Linh trong đường dây phạm tội hoạt động xuyên quốc gia.
Công an tỉnh Phú Thọ lấy lời khai bị can Vũ Tùng Linh trong đường dây phạm tội hoạt động xuyên quốc gia.

Đây là chiến công xuất sắc, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, sự mưu trí, sắc bén về nghiệp vụ của Cục An ninh mạng, Cục Đối ngoại và Công an tỉnh Phú Thọ trong triển khai chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương và Lãnh đạo Bộ Công an về phòng, chống rửa tiền và phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia.

Kết quả đấu tranh khám phá vụ án đã phản ánh sự phối hợp chủ động, hiệu quả giữa đơn vị nghiệp vụ của Bộ và Công an địa phương, thể hiện quan hệ hợp tác quốc tế chặt chẽ giữa Bộ Công an Việt Nam và Cơ quan thực thi pháp luật nước ngoài trong đấu tranh tội phạm xuyên quốc gia. Qua đó, góp phần nâng cao vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế.

Các bị can Vũ Tùng Linh, Nguyễn Văn Nam, Lê Đức Hùng tại cơ quan Công an.
Các bị can Vũ Tùng Linh, Nguyễn Văn Nam, Lê Đức Hùng tại cơ quan Công an.

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Phạm Thế Tùng ghi nhận, biểu dương thành tích của các đơn vị tham gia phá án. Đồng chí Thứ trưởng đề nghị, Cục An ninh mạng, Cục Đối ngoại và Công an tỉnh Phú Thọ khẩn trương điều tra mở rộng vụ án, củng cố tài liệu, chứng cứ để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.

cand.vn
Link bài gốc Copy link
https://cand.vn/lanh-dao-bo-cong-an-bieu-duong-thanh-tich-triet-pha-duong-day-rua-tien-xuyen-quoc-gia-post824598.html
#Công an #rửa tiền #đường dây xuyên quốc gia #Phú Thọ #Phạm Thế Tùng #đấu tranh tội phạm

Bài liên quan

Xã hội

Phú Thọ triệt phá đường dây rửa tiền xuyên quốc gia, khởi tố 7 bị can

Từ các cuộc gọi giả danh nhân viên ngân hàng để lừa đảo doanh nghiệp tại Nhật Bản, nhóm tội phạm đã chiếm đoạt khoảng 707 triệu Yên rồi tẩu tán.

Vừa qua, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an và cơ quan chức năng Nhật Bản triệt phá đường dây rửa tiền, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới có yếu tố nước ngoài. Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố 7 bị can liên quan đến vụ án.

Giả danh nhân viên ngân hàng, chiếm đoạt 117 tỉ đồng

Xem chi tiết

Xã hội

Hải Phòng triệt phá đường dây rửa tiền, đánh bạc hàng chục nghìn tỷ

Các đối tượng vận hành “nhà máy xử lý dòng tiền” đường dây đánh bạc xuyên quốc gia. Hàng nghìn tỷ đồng chuyển đổi thành tiền điện tử USDT để đưa ra nước ngoài.

Ngày 3/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hải Phòng cho biết, đơn vị đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 28 đối tượng trong vụ án rửa tiền, đánh bạc xuyên quốc gia với số tiền lên đến hàng chục nghìn tỷ đồng. Trong đó, 9 đối tượng bị khởi tố về tội “Rửa tiền” và 17 đối tượng bị khởi tố về tội “Tổ chức đánh bạc”.

Ban Chuyên án đã thu giữ hơn 200 điện thoại di động, phong tỏa 2003 tài khoản tại 36 ngân hàng, với tổng số dư bị phong tỏa trên 3.000 tỷ đồng.

Xem chi tiết

Xã hội

Khởi tố 40 vụ án lừa đảo, rửa tiền, chiếm đoạt tài sản vụ án hợp đồng kỳ nghỉ

Bộ Công an cập nhật một số thông tin liên quan đến vụ án lừa đảo qua hình thức thức “hợp đồng kỳ nghỉ” thời gian qua.

Ngày 4/7, Văn phòng Chính phủ tổ chức họp báo thường kỳ tháng 6 năm 2026. Tại đây, báo chí đặt câu hỏi về diễn biến điều tra vụ án hợp đồng nghỉ kỳ.

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Người phát ngôn Bộ Công an cho biết, đây là nội dung được dư luận đặc biệt quan tâm trong thời gian gần đây. Báo chí đã nhiều lần phản ánh, cơ quan chức năng cũng đã tổ chức họp báo và chỉ đạo quyết liệt công tác đấu tranh, xử lý. Trọng tâm là yêu cầu các lực lượng nghiệp vụ tập trung xác minh toàn bộ đường dây, làm rõ hành vi phạm tội, đồng thời thu hồi tối đa tài sản bị chiếm đoạt.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới