Phú Thọ triệt phá đường dây rửa tiền xuyên quốc gia, khởi tố 7 bị can

Từ các cuộc gọi giả danh nhân viên ngân hàng để lừa đảo doanh nghiệp tại Nhật Bản, nhóm tội phạm đã chiếm đoạt khoảng 707 triệu Yên rồi tẩu tán.

Vừa qua, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an và cơ quan chức năng Nhật Bản triệt phá đường dây rửa tiền, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới có yếu tố nước ngoài. Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố 7 bị can liên quan đến vụ án.

Giả danh nhân viên ngân hàng, chiếm đoạt 117 tỉ đồng

Theo kết quả điều tra ban đầu, một nhóm người nước ngoài giả danh nhân viên ngân hàng, gọi điện lừa đảo các doanh nghiệp tại Nhật Bản nhằm chiếm quyền kiểm soát tài khoản.

Cơ quan Công an tiến hành lấy lời khai bị can Vũ Tùng Linh.

Ngày 10/3/2025, có 15 công dân Nhật Bản bị lừa, chuyển tổng cộng khoảng 707 triệu Yên, tương đương 117 tỉ đồng, vào ba tài khoản ngân hàng của các công ty DEEP IMPACT, VENTURE INVESSTORS và LUNA DEVELOPMENT do nhóm lừa đảo quản lý.

Sau khi nhận được tiền, các đối tượng tìm cách xóa dấu vết, chuyển dòng tiền ra khỏi Nhật Bản thông qua các đầu mối tại Việt Nam.

Theo cơ quan điều tra, tiền được chuyển đổi sang các tài sản mã hóa như USDT, ETH rồi chuyển lại cho nhóm tội phạm ở nước ngoài. Những người tham gia khâu trung gian được hưởng lợi bất chính từ 1% đến 2% giá trị mỗi giao dịch.

Đáng chú ý, quá trình điều tra cho thấy có đối tượng sử dụng tài khoản cá nhân thực hiện các giao dịch luân chuyển dòng tiền với tổng giá trị lên đến hàng nghìn tỉ đồng.

Khởi tố 7 bị can, thu giữ nhiều tài sản

Xác định vụ án có tính chất phức tạp, hoạt động phạm tội diễn ra tại Nhật Bản từ đầu năm 2025, các đối tượng có dấu hiệu tiêu hủy tài liệu, chứng cứ và chuẩn bị phương án đối phó với cơ quan chức năng, Công an tỉnh Phú Thọ đã huy động các đơn vị nghiệp vụ phối hợp điều tra, truy vết dòng tiền và thu thập chứng cứ điện tử.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố 7 bị can.

Cơ quan Công an tiến hành lấy lời khai đối tượng Nguyễn Thanh Huyền.

Trong đó, ba bị can Vũ Tùng Linh (SN 1993, trú tại Phú Thọ), Lê Đức Hùng (SN 1994, trú tại Thanh Hóa) và Nguyễn Văn Nam (SN 1998, trú tại Phú Thọ) bị khởi tố về tội rửa tiền theo Điều 324 Bộ luật Hình sự và bị bắt tạm giam.

Bốn bị can Nguyễn Thanh Huyền (SN 1997, trú tại Hà Nội), Lê Thị Bình (SN 1992, trú tại Bắc Ninh), Huỳnh Thị Kim Dung (SN 1994, trú tại Phú Thọ) và Nguyễn Thị Thanh Huyền (SN 1992, trú tại Hà Nội) bị khởi tố về hành vi vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới theo Điều 189 Bộ luật Hình sự, đồng thời bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

Cơ quan Công an tiến hành lấy lời khai đối tượng Nguyễn Thị Thanh Huyền.

Khám xét khẩn cấp, lực lượng chức năng thu giữ 6 điện thoại thông minh, một máy tính bảng, một ô tô Mercedes-Benz, ba sổ tiết kiệm trị giá 6 tỉ đồng, năm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cùng nhiều thanh, miếng kim loại màu vàng và bạc liên quan đến vụ án.

Tiếp tục mở rộng điều tra

Theo Công an tỉnh Phú Thọ, quá trình phá án có sự phối hợp giữa Phòng An ninh mạng, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Phú Thọ, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ, Cục An ninh mạng, Cục Đối ngoại thuộc Bộ Công an và Cơ quan Cảnh sát quốc gia Nhật Bản.

Việc phối hợp trao đổi thông tin nghiệp vụ, dữ liệu điện tử xuyên biên giới giúp lực lượng chức năng truy vết các giao dịch trên mạng blockchain, lần theo dòng tiền và xác định những mắt xích liên quan.

Tang vật trong vụ án.

Cơ quan điều tra đang tiếp tục mở rộng vụ án, làm rõ vai trò của các cá nhân liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.

Công an khuyến cáo người dân không mua bán, cho thuê, cho mượn tài khoản ngân hàng hoặc tham gia các hoạt động chuyển tiền bất hợp pháp. Người Việt Nam đang học tập, lao động và sinh sống tại Nhật Bản cần tuân thủ pháp luật nước sở tại, không tham gia đổi tiền qua trung gian trái phép hoặc mua bán ngoại tệ trái quy định.

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