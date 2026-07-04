Khởi tố 40 vụ án lừa đảo, rửa tiền, chiếm đoạt tài sản vụ án hợp đồng kỳ nghỉ

Bộ Công an cập nhật một số thông tin liên quan đến vụ án lừa đảo qua hình thức thức “hợp đồng kỳ nghỉ” thời gian qua.

Ngày 4/7, Văn phòng Chính phủ tổ chức họp báo thường kỳ tháng 6 năm 2026. Tại đây, báo chí đặt câu hỏi về diễn biến điều tra vụ án hợp đồng nghỉ kỳ.

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Người phát ngôn Bộ Công an cho biết, đây là nội dung được dư luận đặc biệt quan tâm trong thời gian gần đây. Báo chí đã nhiều lần phản ánh, cơ quan chức năng cũng đã tổ chức họp báo và chỉ đạo quyết liệt công tác đấu tranh, xử lý. Trọng tâm là yêu cầu các lực lượng nghiệp vụ tập trung xác minh toàn bộ đường dây, làm rõ hành vi phạm tội, đồng thời thu hồi tối đa tài sản bị chiếm đoạt.

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản.

Về tình hình tiếp nhận tin báo, trong thời gian qua, riêng tại Hà Nội và TP.HCM đã tiếp nhận khoảng 2.500 đơn thư, kiến nghị, tố giác liên quan đến loại hình “hợp đồng kỳ nghỉ” và các biến tướng tương tự. Trên cơ sở đó, cơ quan điều tra Công an Hà Nội và Công an TP.HCM đã khởi tố 40 vụ án, đồng thời khởi tố một số bị can liên quan đến hành vi lừa đảo, rửa tiền, chiếm đoạt tài sản.

Hiện các vụ việc đang được tiếp tục điều tra, mở rộng và xử lý theo quy định. Tổng số tiền liên quan bước đầu ước tính khoảng 2.600 tỷ đồng, và vẫn đang trong quá trình làm rõ, thu hồi tài sản.

Họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 6/2026.

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản cũng phân tích rõ phương thức, thủ đoạn của loại tội phạm này. Về hình thức, các đối tượng thường lập doanh nghiệp, huy động vốn, tổ chức hoạt động đầu tư kinh doanh, đặc biệt tập trung vào lĩnh vực du lịch, nghỉ dưỡng và chăm sóc sức khỏe. Đây là những lĩnh vực có nhu cầu thật trong xã hội, dễ tạo niềm tin cho người dân.