Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Biệt phủ xa hoa vượt sức tưởng tượng của tỷ phú Larry Ellison

Bất động sản

Biệt phủ xa hoa vượt sức tưởng tượng của tỷ phú Larry Ellison

Dinh thự của tỷ phú Larry Ellison được ví như một “ốc đảo” xa hoa bên bờ Đại Tây Dương với 33 phòng ngủ cùng nhiều tiện ích như sân tennis, bể bơi...

Hoàng Minh (theo Bankingplus)
Mới đây, nhờ cú nhảy vọt thần kỳ của cổ phiếu Oracle sau báo cáo kinh doanh ấn tượng, Larry Ellison đã vượt mặt Elon Musk để trở thành người giàu nhất hành tinh trong vài giờ. Ảnh: Men TV
Mới đây, nhờ cú nhảy vọt thần kỳ của cổ phiếu Oracle sau báo cáo kinh doanh ấn tượng, Larry Ellison đã vượt mặt Elon Musk để trở thành người giàu nhất hành tinh trong vài giờ. Ảnh: Men TV
Larry Ellison là đồng sáng lập, chủ tịch điều hành và giám đốc công nghệ của Oracle, một công ty phát triển phần mềm máy tính và tiếp thị có trụ sở tại Austin, Texas. Theo Forbes, ông sở hữu hơn 45 bất động sản với tổng giá trị lên tới 1 tỷ USD. Ảnh: Fancypantshomes
Larry Ellison là đồng sáng lập, chủ tịch điều hành và giám đốc công nghệ của Oracle, một công ty phát triển phần mềm máy tính và tiếp thị có trụ sở tại Austin, Texas. Theo Forbes, ông sở hữu hơn 45 bất động sản với tổng giá trị lên tới 1 tỷ USD. Ảnh: Fancypantshomes
Trong số đó, đáng chú ý nhất là dinh thự khổng lồ Gemini ở Manalapan, bang Florida, được USA Today ước tính trị giá 173 triệu USD khi Ellison mua nó vào tháng 6/2022. Ảnh: Fancypantshomes
Trong số đó, đáng chú ý nhất là dinh thự khổng lồ Gemini ở Manalapan, bang Florida, được USA Today ước tính trị giá 173 triệu USD khi Ellison mua nó vào tháng 6/2022. Ảnh: Fancypantshomes
Mức giá này phá vỡ mọi kỷ lục trước đó, đưa Gemini trở thành căn nhà đắt giá nhất từng được bán tại Florida, đồng thời đứng thứ ba trong số những thương vụ bất động sản dân dụng đắt đỏ nhất lịch sử Mỹ tính đến thời điểm đó. Ảnh: Fancypantshomes
Mức giá này phá vỡ mọi kỷ lục trước đó, đưa Gemini trở thành căn nhà đắt giá nhất từng được bán tại Florida, đồng thời đứng thứ ba trong số những thương vụ bất động sản dân dụng đắt đỏ nhất lịch sử Mỹ tính đến thời điểm đó. Ảnh: Fancypantshomes
Dinh thự Gemini tọa lạc trên một hòn đảo chắn sóng tại Manalapan, chỉ cách Palm Beach khoảng 20 phút lái xe. Khu đất rộng khoảng 16 hecta, trải dài từ bờ Đại Tây Dương đến sông Intracoastal Waterway, với hơn 365 mét mặt tiền biển và gần 400 mét mặt tiền sông. Ảnh: Fancypantshomes
Dinh thự Gemini tọa lạc trên một hòn đảo chắn sóng tại Manalapan, chỉ cách Palm Beach khoảng 20 phút lái xe. Khu đất rộng khoảng 16 hecta, trải dài từ bờ Đại Tây Dương đến sông Intracoastal Waterway, với hơn 365 mét mặt tiền biển và gần 400 mét mặt tiền sông. Ảnh: Fancypantshomes
Quần thể dinh thự Gemini của Larry Ellison là một tổ hợp xa hoa như khu nghỉ dưỡng tư nhân khép kín, với nhà chính gồm 12 phòng ngủ, biệt thự khách 7 phòng, hai “cottage” ven biển, cùng khu nhà và văn phòng riêng dành cho quản lý. Ảnh: Premier Estate Properties
Quần thể dinh thự Gemini của Larry Ellison là một tổ hợp xa hoa như khu nghỉ dưỡng tư nhân khép kín, với nhà chính gồm 12 phòng ngủ, biệt thự khách 7 phòng, hai “cottage” ven biển, cùng khu nhà và văn phòng riêng dành cho quản lý. Ảnh: Premier Estate Properties
Tổng cộng, dinh thự có 33 phòng ngủ, 34 phòng tắm đầy đủ và 13 phòng tắm phụ, trải rộng trên diện tích sử dụng gần 85.000m2. Ảnh: Frankhardy
Tổng cộng, dinh thự có 33 phòng ngủ, 34 phòng tắm đầy đủ và 13 phòng tắm phụ, trải rộng trên diện tích sử dụng gần 85.000m2. Ảnh: Frankhardy
Bên cạnh quy mô, dinh thự Gemini còn sở hữu loạt tiện ích độc đáo như khu thể thao với sân golf tiêu chuẩn PGA, sân tennis, bóng rổ, mini-golf và sân chơi trẻ em...Ảnh: Engineering the Impossible
Bên cạnh quy mô, dinh thự Gemini còn sở hữu loạt tiện ích độc đáo như khu thể thao với sân golf tiêu chuẩn PGA, sân tennis, bóng rổ, mini-golf và sân chơi trẻ em...Ảnh: Engineering the Impossible
Những khu vườn đặc biệt với vườn bướm, vườn chim, hồ nước ngọt và đường tàu hỏa mini chạy xuyên vườn; cùng hệ thống hầm ngầm nối liền các khu vực trong quần thể. Ảnh: Engineering the Impossible
Những khu vườn đặc biệt với vườn bướm, vườn chim, hồ nước ngọt và đường tàu hỏa mini chạy xuyên vườn; cùng hệ thống hầm ngầm nối liền các khu vực trong quần thể. Ảnh: Engineering the Impossible
Trần nhà được khảm họa tiết khay lõm rất thú vị. Ảnh: Engineering the Impossible
Trần nhà được khảm họa tiết khay lõm rất thú vị. Ảnh: Engineering the Impossible
Phòng khách được thiết kế có chủ đích để tận dụng không gian nhiệt đới tươi tốt xung quanh. Ảnh: Engineering the Impossible
Phòng khách được thiết kế có chủ đích để tận dụng không gian nhiệt đới tươi tốt xung quanh. Ảnh: Engineering the Impossible
Khi hoa theo mùa nở, không gian dinh thự mang một vẻ đẹp kỳ diệu và riêng tư độc đáo. Ảnh: Engineering the Impossible
Khi hoa theo mùa nở, không gian dinh thự mang một vẻ đẹp kỳ diệu và riêng tư độc đáo. Ảnh: Engineering the Impossible
Phòng ăn liền kề phòng khách được bài trí đẹp mắt. Ảnh: Engineering the Impossible
Phòng ăn liền kề phòng khách được bài trí đẹp mắt. Ảnh: Engineering the Impossible
Phòng ngủ yên tĩnh, có nhiều cửa sổ đảm bảo tầm nhìn đẹp mắt. Ảnh: Engineering the Impossible
Phòng ngủ yên tĩnh, có nhiều cửa sổ đảm bảo tầm nhìn đẹp mắt. Ảnh: Engineering the Impossible
Phòng tắm chính thiết kế hiện đại và sang trọng, kết hợp đồ đạc và tiện nghi cao cấp. Ảnh: Engineering the Impossible
Phòng tắm chính thiết kế hiện đại và sang trọng, kết hợp đồ đạc và tiện nghi cao cấp. Ảnh: Engineering the Impossible
Hoàng Minh (theo Bankingplus)
#biệt thự xa hoa Larry Ellison #bất động sản đắt nhất Florida #dinh thự Gemini Manalapan #tỷ phú Larry Ellison #khu nghỉ dưỡng riêng tư #biệt thự mặt biển Florida

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT