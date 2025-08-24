Hà Nội

Bất động sản

Điều đặc biệt bên trong dinh thự vua Mèo 150 tỷ

Dinh thự Vua Mèo là sự giao thoa giữa kiến trúc Trung Hoa, Pháp và phong tục Mông, trở thành điểm tham quan ấn tượng giữa cao nguyên đá Đồng Văn.

Hoàng Minh (tổng hợp)
Nằm giữa cao nguyên đá Đồng Văn, thuộc tỉnh Tuyên Quang, (trước kia là Hà Giang), dinh thự Vua Mèo ((Dinh thự họ Vương) là một trong những công trình kiến trúc cổ kính và độc đáo bậc nhất miền núi phía Bắc. Ảnh: Vietnamnet
Nằm giữa cao nguyên đá Đồng Văn, thuộc tỉnh Tuyên Quang, (trước kia là Hà Giang), dinh thự Vua Mèo ((Dinh thự họ Vương) là một trong những công trình kiến trúc cổ kính và độc đáo bậc nhất miền núi phía Bắc. Ảnh: Vietnamnet
Dinh thự Vua Mèo xây cách đây hơn 120 năm với chi phí ước tính 150 nghìn đồng bạc trắng Đông Dương, tương đương 150 tỷ đồng ngày nay. Ảnh: Vietnamnet
Dinh thự Vua Mèo xây cách đây hơn 120 năm với chi phí ước tính 150 nghìn đồng bạc trắng Đông Dương, tương đương 150 tỷ đồng ngày nay. Ảnh: Vietnamnet
Công trình không chỉ là nơi sinh sống của dòng họ Vương mà còn là biểu tượng của sự giao thoa văn hóa, kiến trúc Đông – Tây. Ảnh: Baotintuc
Công trình không chỉ là nơi sinh sống của dòng họ Vương mà còn là biểu tượng của sự giao thoa văn hóa, kiến trúc Đông – Tây. Ảnh: Baotintuc
Khu dinh thự có diện tích gần 3.000m2, nổi bật với kiến trúc thành quách của nhà Thanh (Trung Quốc), kết hợp hoa văn của người Mông và kiến trúc thời Pháp. Ảnh: Suckhoedoisong
Khu dinh thự có diện tích gần 3.000m2, nổi bật với kiến trúc thành quách của nhà Thanh (Trung Quốc), kết hợp hoa văn của người Mông và kiến trúc thời Pháp. Ảnh: Suckhoedoisong
Cổng dinh thự bằng đá, xung quanh là tường thành đá cao khoảng 3m, với các lỗ châu mai phòng thủ. Ảnh: Vietnamnet
Cổng dinh thự bằng đá, xung quanh là tường thành đá cao khoảng 3m, với các lỗ châu mai phòng thủ. Ảnh: Vietnamnet
Mái nhà lợp ngói âm dương, chạm khắc hoa văn độc đáo. Ảnh: Vietnamnet
Mái nhà lợp ngói âm dương, chạm khắc hoa văn độc đáo. Ảnh: Vietnamnet
Cổng nhà uốn cong, trang trí cánh dơi. Mái gỗ chạm khắc tinh xảo. Ảnh: Vietnamnet
Cổng nhà uốn cong, trang trí cánh dơi. Mái gỗ chạm khắc tinh xảo. Ảnh: Vietnamnet
Dinh thự họ Vương xây bằng đá xanh, gỗ thông, ngói đất nung, gồm tiền dinh, trung dinh, hậu dinh với 4 nhà ngang, 6 nhà dọc. Ảnh: Báo tin tức
Dinh thự họ Vương xây bằng đá xanh, gỗ thông, ngói đất nung, gồm tiền dinh, trung dinh, hậu dinh với 4 nhà ngang, 6 nhà dọc. Ảnh: Báo tin tức
Tất cả được dựng hai tầng, có tổng cộng 64 buồng. Ảnh: Báo tin tức
Tất cả được dựng hai tầng, có tổng cộng 64 buồng. Ảnh: Báo tin tức
Nhà xây cao dần từ ngoài vào trong, giữa các gian nhà là sân rộng, lát đá phiến. Ảnh: Vietnamnet
Nhà xây cao dần từ ngoài vào trong, giữa các gian nhà là sân rộng, lát đá phiến. Ảnh: Vietnamnet
Hầu hết nội thất và vật dụng trong dinh thự Vua Mèo khi còn sống đều được lưu giữ và bảo quản đến tận ngày nay. Ảnh: Suckhoedoisong
Hầu hết nội thất và vật dụng trong dinh thự Vua Mèo khi còn sống đều được lưu giữ và bảo quản đến tận ngày nay. Ảnh: Suckhoedoisong
#Dinh thự Vua Mèo #Kiến trúc cổ Đông Tây #Cao nguyên đá Đồng Văn #Văn hóa Mông #Kiến trúc Pháp-Trung Hoa #Giao thoa văn hóa

