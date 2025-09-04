Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Cận cảnh dinh thự trắng xa hoa của "bầu" Đoan vừa bị bắt

Bất động sản

Cận cảnh dinh thự trắng xa hoa của "bầu" Đoan vừa bị bắt

Dinh thự của ông Cao Tiến Đoan bề thế, hoành tráng bậc nhất Thanh Hóa, rộng tới 50.000 m2.

Hoàng Minh (tổng hợp)
Mới đây, thông tin ông Cao Tiến Đoan (hay thường gọi là "bầu" Đoan) - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Đông Á bị công an khám xét nơi ở, nơi làm việc để điều tra về hành vi vi phạm quy định trong kế toán gây hậu quả nghiêm trọng thu hút sự quan tâm của người dân. Ảnh: Vietnamnet
Mới đây, thông tin ông Cao Tiến Đoan (hay thường gọi là "bầu" Đoan) - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Đông Á bị công an khám xét nơi ở, nơi làm việc để điều tra về hành vi vi phạm quy định trong kế toán gây hậu quả nghiêm trọng thu hút sự quan tâm của người dân. Ảnh: Vietnamnet
"Bầu" Đoan nổi tiếng khi sở hữu dinh thự bề thế, hoành tráng bậc nhất Thanh Hóa, rộng tới 50.000 m2. Ảnh: Dân Việt
"Bầu" Đoan nổi tiếng khi sở hữu dinh thự bề thế, hoành tráng bậc nhất Thanh Hóa, rộng tới 50.000 m2. Ảnh: Dân Việt
Dinh thự Thành An hay còn gọi "bạch dinh của đại gia xứ Thanh" là nơi ở của ông Cao Tiến Đoan, mặt tiền nằm trên đường quốc lộ 47, thuộc địa phận P.Sầm Sơn (Thanh Hóa). Ảnh: Vietnamnet
Dinh thự Thành An hay còn gọi "bạch dinh của đại gia xứ Thanh" là nơi ở của ông Cao Tiến Đoan, mặt tiền nằm trên đường quốc lộ 47, thuộc địa phận P.Sầm Sơn (Thanh Hóa). Ảnh: Vietnamnet
Khu dinh thự gồm nhiều công trình, hạng mục khác nhau được thiết kế như một khu nghỉ dưỡng sinh thái. Ảnh: Dân Việt
Khu dinh thự gồm nhiều công trình, hạng mục khác nhau được thiết kế như một khu nghỉ dưỡng sinh thái. Ảnh: Dân Việt
Được xây dựng trên khu đất lớn, dinh thự nổi bật với màu trắng tinh khôi, hệ thống cột trụ phong cách châu Âu và mái vòm nguy nga. Ảnh: Vietnamnet
Được xây dựng trên khu đất lớn, dinh thự nổi bật với màu trắng tinh khôi, hệ thống cột trụ phong cách châu Âu và mái vòm nguy nga. Ảnh: Vietnamnet
Nhìn từ xa, nhiều người liên tưởng đây là một cung điện châu Âu cổ kính hơn là một dinh thự tư nhân. Ảnh: Dân Việt
Nhìn từ xa, nhiều người liên tưởng đây là một cung điện châu Âu cổ kính hơn là một dinh thự tư nhân. Ảnh: Dân Việt
Tòa "bạch dinh" nhấn mạnh vào sự đối xứng, hình khối vững chãi và các chi tiết trang trí tinh tế. Ảnh: Dân Việt
Tòa "bạch dinh" nhấn mạnh vào sự đối xứng, hình khối vững chãi và các chi tiết trang trí tinh tế. Ảnh: Dân Việt
Chiếc cổng bề thế bên ngoài dinh thự. Ảnh: Vietnamnet
Chiếc cổng bề thế bên ngoài dinh thự. Ảnh: Vietnamnet
Khuôn viên rộng lớn, nhiều cây xanh trong tòa nhà. Ảnh: Vietnamnet
Khuôn viên rộng lớn, nhiều cây xanh trong tòa nhà. Ảnh: Vietnamnet
Trong khuôn viên dinh thự có hàng chục chiếc xe cổ được doanh nhân này sưu tầm và gìn giữ như bảo vật. Ảnh: Vietnamnet
Trong khuôn viên dinh thự có hàng chục chiếc xe cổ được doanh nhân này sưu tầm và gìn giữ như bảo vật. Ảnh: Vietnamnet
Một số hạng mục bên trong dinh thự của "bầu" Đoan. Ảnh: Dân Việt
Một số hạng mục bên trong dinh thự của "bầu" Đoan. Ảnh: Dân Việt
Hoàng Minh (tổng hợp)
#dinh thự trắng Thanh Hóa #bầu Đoan #Dinh thự Thành An #biệt thự châu Âu #khu nghỉ dưỡng sinh thái #xe cổ sưu tầm

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT