Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Cận cảnh dinh thự gần 500 tỷ, nơi Taylor Swift cưới Travis Kelce

Bất động sản

Cận cảnh dinh thự gần 500 tỷ, nơi Taylor Swift cưới Travis Kelce

Dinh thự rộng hơn 1.000m2 với tầm nhìn ra biển ở Rhode Island được cho là nơi tổ chức đám cưới của Taylor Swift - Travis Kelce. 

Hoàng Minh (tổng hợp)
Sau khi thông báo đính hôn, chi tiết về đám cưới của Taylor Swift - Travis Kelce được rất nhiều người quan tâm. Ảnh: People
Sau khi thông báo đính hôn, chi tiết về đám cưới của Taylor Swift - Travis Kelce được rất nhiều người quan tâm. Ảnh: People
Theo một nguồn tin tiết lộ với Page Six, rất có thể cặp đôi sẽ trao lời thề nguyện tại dinh thự Rhode Island yêu thích của Taylor Swift. Ảnh: House Beautiful
Theo một nguồn tin tiết lộ với Page Six, rất có thể cặp đôi sẽ trao lời thề nguyện tại dinh thự Rhode Island yêu thích của Taylor Swift. Ảnh: House Beautiful
Dinh thự của Taylor Swift nằm ven biển ở Rhode Island, có diện tích hơn 1.000m2, được xây dựng trên điểm cao nhất của Watch Hill. Ảnh: Daily Mail
Dinh thự của Taylor Swift nằm ven biển ở Rhode Island, có diện tích hơn 1.000m2, được xây dựng trên điểm cao nhất của Watch Hill. Ảnh: Daily Mail
Biệt thự gồm 7 phòng ngủ, 8 lò sưởi, 1 hồ bơi lớn và tầm nhìn ra biển. Ảnh: Daily Mail
Biệt thự gồm 7 phòng ngủ, 8 lò sưởi, 1 hồ bơi lớn và tầm nhìn ra biển. Ảnh: Daily Mail
Taylor Swift đã mua biệt thự này vào năm 2013 với giá 17,75 triệu USD (463 tỷ đồng). Ảnh: Daily Mail
Taylor Swift đã mua biệt thự này vào năm 2013 với giá 17,75 triệu USD (463 tỷ đồng). Ảnh: Daily Mail
Dinh thự này đang được được cải tạo với chi phí 1,7 triệu USD (44 tỷ đồng). Theo giấy phép xây dựng, ngôi biệt thự sẽ được xây thêm phòng ngủ mới rộng 117 mét vuông, xây nhiều phòng tắm hơn, sửa lại phòng bếp. Ảnh: Daily Mail
Dinh thự này đang được được cải tạo với chi phí 1,7 triệu USD (44 tỷ đồng). Theo giấy phép xây dựng, ngôi biệt thự sẽ được xây thêm phòng ngủ mới rộng 117 mét vuông, xây nhiều phòng tắm hơn, sửa lại phòng bếp. Ảnh: Daily Mail
Phòng ăn thiết kế nhiều cửa sổ, lấy ánh sáng. Ảnh: Vogue
Phòng ăn thiết kế nhiều cửa sổ, lấy ánh sáng. Ảnh: Vogue
Khuôn viên rộng lớn bên ngoài dinh thự. Ảnh: Vogue
Khuôn viên rộng lớn bên ngoài dinh thự. Ảnh: Vogue
Khu vực sinh hoạt chung bên trong ngôi nhà. Ảnh: Vogue
Khu vực sinh hoạt chung bên trong ngôi nhà. Ảnh: Vogue
Từ hiên nhà có thể ngắm nhìn đại dương mênh mông. Ảnh: Vogue
Từ hiên nhà có thể ngắm nhìn đại dương mênh mông. Ảnh: Vogue
Phòng sinh hoạt chính ở tầng trệt. Ảnh: Vogue
Phòng sinh hoạt chính ở tầng trệt. Ảnh: Vogue
Hoàng Minh (tổng hợp)
#dinh thự Rhode Island #Taylor Swift cưới Travis Kelce #biệt thự ven biển Rhode Island #đám cưới nổi tiếng Hollywood #biệt thự cao cấp hơn 1.000m2 #tổng quan dinh thự Taylor Swift

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT