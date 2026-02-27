Hà Nội

Kho tri thức

Sao Thủy nghịch hành có mang lại xui xẻo?

Trong năm 2026, sao Thủy được cho là sẽ “nghịch hành” 3 lần. Một số người cho rằng, hiện tượng thiên văn này mang lại xui xẻo. Liệu điều này có đúng?

Tâm Anh (TH)

Sao Thủy nghịch hành là một trong những sự kiện thiên văn được nhiều người quan tâm. Trong năm 2026, sao Thủy được cho là sẽ “nghịch hành” 3 lần.

Lần đầu tiên sao Thủy nghịch hành trong năm nay là vào ngày 25/2 và kéo dài tới ngày 20/3. Hai lần sao Thủy nghịch hành tiếp theo là vào tháng 6 - 7 và tháng 10 - 11.

saooo.jpg
Sao Thủy nghịch hành - sự kiện thiên văn được nhiều người quan tâm. Ảnh: NASA.

Trong nhiều năm qua, một số người tin rằng, sao Thủy nghịch hành là sự kiện không mang lại may mắn, được coi là thời điểm dễ gặp xui xẻo, vận rủi trong giao tiếp, công việc và đi lại do năng lượng đảo lộn.

Theo EarthSky.com, chuyển động nghịch hành hay "ngược chiều" của các hành tinh như sao Mộc, sao Thủy, sao Thổ hay sao Hỏa chỉ là ảo ảnh, đánh lừa thị giác chúng ta.

So với các ngôi sao cố định, những hành tinh thường được nhìn thấy di chuyển về phía Đông. Tuy nhiên, đôi khi, các hành tinh dường như tạm dừng chuyển động về phía Đông này trong giây lát. Chúng đạt đến điểm mà các nhà thiên văn học gọi là điểm dừng.

Khi mọi người có thể quan sát bầu trời từ một hành tinh khác ngoài Trái đất, ảo ảnh chuyển động ngược chiều sẽ dẫn đến việc chứng kiến một số hiện tượng rất kỳ lạ. Ví dụ như trên sao Thủy, Mặt trời đôi khi dường như chuyển động ngược chiều.

Khi sao Thủy di chuyển đến điểm gần Mặt trời nhất, tốc độ quỹ đạo của nó vượt qua tốc độ quay.

Theo Hội Thiên văn Hà Nội (HAS), về mặt thiên văn học, sao Thủy không hề quay ngược quỹ đạo mà nó chỉ trông như đang chuyển động lùi so với nền sao phía sau. Do quay quanh Mặt trời nhanh hơn Trái đất rất nhiều nên sao Thủy định kỳ “vượt mặt” hành tinh xanh.

Các chuyên gia cho biết hiện chưa có bất cứ bằng chứng khoa học nào cho thấy hiện tượng sao Thủy nghịch hành ảnh hưởng tới cuộc sống của con người.

Mời độc giả xem video: Bản đồ vũ trụ với hơn 900.000 ngôi sao, thiên hà và hố đen. Nguồn: THĐT1.
