Biết gì về đại gia bất động sản Thanh Hoá Cao Tiến Đoan vừa bị khám xét?

Ông Cao Tiến Đoan được biết đến là một đại gia bất động sản của xứ Thanh với khối tài sản lớn. Ngoài ra, ông còn có những thú chơi đặc biệt.

Tối 28/8/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hoá đã thi hành lệnh khám xét khẩn cấp nơi làm việc của ông Cao Tiến Đoan, sinh năm 1960, trú tại phường Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hoá - Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng Giám đốc Công ty Đông Á, có địa chỉ trụ sở đặt tại số 01A Nguyễn Hiệu, đại lộ Lê Lợi, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hoá…

Khám xét công ty, nơi ở của của"Bầu Đoan" - Tổng giám đốc Đông Á.

Theo đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hoá nhận được tin báo của người dân tố giác hành vi vi phạm pháp luật của ông Cao Tiến Đoan. Quá trình điều tra xác định ông Cao Tiến Đoan vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng quy định tại Điều 221, Bộ luật Hình sự 2015.

Hiện nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hoá đang tiếp tục điều tra làm rõ hành vi vi phạm để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

hành trình khởi nghiệp của đại gia xứ thanh

Năm 1981, ông Cao Tiến Đoan bắt đầu khởi nghiệp trong lĩnh vực xây dựng, nhưng bất thành và rơi vào cảnh nợ nần. Năm 1984, ông Đoan bước chân vào nghề sửa chữa ô tô trên chính mảnh đất xứ Thanh quê hương mình. Tuy nhiên, một lần nữa ông thất bại và phải quay về "món" xây dựng "thuận tay" của mình.

Năm 1988, công ty ông Đoan nhận được dự án triển khai thi công công trình nền đường từ ngã 3 Lễ Môn đến TP. Thanh Hoá (cũ), nhưng gặp nhiều khó khăn.

Sau nhiều năm tích góp vốn, năm 1996, ông Đoan chính thức thành lập Công ty Đông Á (Đông Á). Từ số vốn vài trăm triệu đồng ban đầu, tài sản của doanh nghiệp đã lên tới hàng chục ngàn tỷ đồng.

Trong nhiều năm qua, Công ty Đông Á đã trúng thầu và triển khai nhiều dự án xây dựng cơ bản, kể đến như: Dự án Tổ hợp văn phòng, khách sạn Đông Á nằm trên đường đại lộ Lê Lợi với diện tích 1.164 m2, tổng mức đầu tư 250 tỷ đồng, Dự án gồm 2 tổ hợp Khu văn phòng 5 tầng và khách sạn 12 tầng.

Dự án Khu đô thị mới Quảng Tân, tổng diện tích 150.000 m2, gồm 2 khu nằm dọc hai bên đường Quốc lộ 1A, với tổng mức đầu tư 355,3 tỷ đồng.

Dự án Khu đô thị mới ven sông Hạc, tổng diện tích 370.990,5 m2, đầu tư 1.980 tỷ đồng, có vị trí đắc địa tại trung tâm Thành phố, được thiết kế các khu biệt thự dọc hai bên bờ Sông Hạc thơ mộng kéo dài 1,8 km giữa trung tâm TP. Thanh Hoá.

Dự án Khu đô thị sinh thái biển Đông Á với tổng diện tích 604.589,2 m2, vốn đầu tư 6.000 tỷ đồng. Bao gồm khu khách sạn cao cấp quy mô 3,8 ha, khu biệt thự 15 ha, khu resort 3,89 ha, khu dịch vụ nhà hàng 2,69 ha, khu du lịch, công trình công cộng.

từ ông bầu bóng đá xứ thanh...đến thú chơi đại gia

Cuối tháng 11/2020, Tập đoàn Bất động sản Đông Á được UBND tỉnh Thanh Hóa chấp thuận là đơn vị tiếp nhận câu lạc bộ bóng đá tỉnh nhà, từ đó, Công ty TNHH MTV Câu lạc bộ Bóng đá Đông Á ra đời và cũng từ mùa giải 2021, đội bóng xứ Thanh chính thức mang tên câu lạc bộ bóng đá Đông Á Thanh Hóa.

Ngay sau khi nhận chuyển giao, bầu Đoan đã có rất nhiều thay đổi ở Câu lạc bộ Đông Á Thanh Hóa từ băng ghế huấn luyện cũng như những điều chỉnh chuyển nhượng cầu thủ...

Nổi tiếng với khối tài sản khủng, ông Đoan từng gây bão mạng xã hội khi tuyên bố mua máy bay trực thăng để làm taxi. Ngoài ra, vị doanh nhân còn sở hữu của toà lâu đài "Bạch Dinh" toạ lạc trên khu đất rộng 50.000 m2 tại xã Quảng Châu, TP. Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hoá (nay là phường Sầm Sơn).

Bên trong khuôn viên tòa lâu đài, vị đại gia xứ Thanh dành một phần diện tích để xây dựng sân bay cá nhân, đồng thời xây dựng khu nhà ở nghỉ dưỡng sinh thái với đường dạo quanh khuôn viên, đường xe điện, bể bơi, sân thể thao tenis...

Ông cũng nổi tiếng với thú chơi xe cổ khi sở hữu bộ sưu tập gồm 13 chiếc phần lớn là Mercedes. Từ chiếc xe là chiếc Mercedes cổ 190 từ những năm 50 cho đến chiếc sang trọng nhất S55 AMG. Tháng 4/2023, vợ chồng ông Đoan đem một chiếc Mercedes biển Thanh Hóa thế chấp tại Vietcombank chi nhánh Thanh Hóa.