Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Sống Khỏe

Biến làn da xỉn màu thành sáng hồng với mặt nạ khoai tây tại nhà

Chỉ với nước ép khoai tây và mật ong, bạn có thể làm mặt nạ đơn giản tại nhà, giúp da sáng mịn, đều màu và căng mượt mỗi ngày.

Vân Giang (Tổng hợp)

Lợi ích bất ngờ của nước ép khoai tây

Nước ép khoai tây chứa nhiều dưỡng chất tự nhiên như vitamin C, sắt, riboflavin và các chất chống oxy hóa. Những thành phần này mang đến nhiều công dụng tuyệt vời cho làn da: giúp da sáng và đều màu, giảm tình trạng xỉn màu, thâm sạm và mang lại vẻ rạng rỡ tự nhiên.

fbb71319415dca03934c.jpg
Ảnh minh họa

Bên cạnh đó, nước ép khoai tây còn giúp làm mờ quầng thâm, giảm bọng mắt và hạn chế sự hình thành nếp nhăn, từ đó duy trì vẻ tươi trẻ cho làn da. Nhờ đặc tính giữ ẩm tự nhiên, làn da trở nên mềm mại, căng mịn và hạn chế khô ráp. Không chỉ vậy, nước ép khoai tây còn có khả năng làm dịu các vết viêm do mụn, se khít lỗ chân lông và bảo vệ da trước những tác nhân gây lão hóa sớm.

Cách làm mặt nạ khoai tây và mật ong tại nhà

Một trong những cách đơn giản nhất để tận dụng hiệu quả của khoai tây là kết hợp với mật ong, tạo thành mặt nạ dưỡng da tự nhiên.

Nguyên liệu:

3 thìa nước ép khoai tây

2 thìa mật ong

Cách thực hiện:

Trộn đều nước ép khoai tây với mật ong để tạo hỗn hợp đồng nhất.

Thoa mặt nạ lên vùng mặt và cổ, kết hợp massage nhẹ nhàng theo vòng tròn.

Giữ trên da khoảng 10 – 15 phút cho đến khi mặt nạ khô, sau đó rửa sạch bằng nước mát.

Duy trì thực hiện đều đặn mỗi ngày để đạt hiệu quả tối ưu, giúp da sáng mịn và đều màu hơn.

mat-na.jpg
Ảnh minh họa

Mặc dù là nguyên liệu thiên nhiên, nhưng trước khi áp dụng mặt nạ khoai tây, bạn nên thử trên một vùng da nhỏ để kiểm tra phản ứng dị ứng. Đồng thời, kết hợp chế độ ăn uống cân đối, uống đủ nước và ngủ đủ giấc sẽ giúp làn da được nuôi dưỡng toàn diện từ bên trong.

Với mặt nạ khoai tây và mật ong, chỉ vài bước đơn giản mỗi ngày, bạn đã có thể sở hữu làn da tươi sáng, mịn màng và tràn đầy sức sống, mà không cần đầu tư quá nhiều chi phí hay thời gian. Đây là một trong những bí quyết làm đẹp tự nhiên, phù hợp với mọi loại da và dễ dàng thực hiện ngay tại nhà.

#mặt nạ khoai tây mật ong #làm sáng da tự nhiên #dưỡng da tại nhà #làn da sáng mịn #giảm thâm quầng mắt #giảm nếp nhăn

Bài liên quan

Sống Khỏe

5 mẹo dưỡng da với cà phê giúp bạn rạng rỡ mỗi ngày

Không chỉ là thức uống yêu thích, cà phê còn là “mỹ phẩm thiên nhiên” giúp tẩy da chết, giảm bọng mắt, làm sáng và se khít lỗ chân lông hiệu quả.

Cà phê không chỉ là thức uống giúp bạn tỉnh táo mỗi sáng mà còn là “bí quyết làm đẹp” đơn giản, hiệu quả, dễ thực hiện ngay tại nhà. Nhờ hàm lượng chất chống oxy hóa cao cùng caffeine, cà phê có khả năng cải thiện tuần hoàn máu dưới da, làm sáng da, giảm bọng mắt và hỗ trợ làn da thêm săn chắc, mịn màng.

ca-phe-1.jpg
Ảnh minh họa
Xem chi tiết

Sống Khỏe

Loại nước đỏ au được ví như "kem chống nắng" tự nhiên giúp da trẻ lâu

Một cốc nước lựu mỗi ngày giúp bảo vệ da khỏi tia UV, làm sáng da, giảm nếp nhăn và nuôi dưỡng làn da khỏe đẹp từ bên trong.

Sở hữu làn da khỏe đẹp, tươi trẻ không chỉ đến từ các sản phẩm chăm sóc bên ngoài mà còn phụ thuộc lớn vào chế độ dinh dưỡng. Trong đó, nước lựu – loại nước ép đỏ au tự nhiên, đang được ví như “kem chống nắng” từ bên trong nhờ khả năng bảo vệ da trước tác hại của tia cực tím, đồng thời làm sáng và ngăn ngừa lão hóa.

luu.jpg
Ảnh minh họa
Xem chi tiết

Sống Khỏe

Đẹp an toàn với mỹ phẩm thuần chay

Làm đẹp không chỉ là chăm chút cho làn da, mà còn là cách chúng ta đối xử với môi trường. Mỹ phẩm thuần chay là lựa chọn xanh cho vẻ đẹp bền vững.

Trong những năm gần đây, khái niệm mỹ phẩm thuần chay (vegan cosmetics) đã trở thành một lựa chọn được nhiều tín đồ làm đẹp trên thế giới ưa chuộng. Không chỉ mang lại lợi ích cho làn da, mỹ phẩm thuần chay còn góp phần bảo vệ động vật và môi trường sống của chúng ta.

6-9315.jpg
Ảnh minh họa/ Nguồn internet
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới