Loại nước đỏ au được ví như "kem chống nắng" tự nhiên giúp da trẻ lâu

Một cốc nước lựu mỗi ngày giúp bảo vệ da khỏi tia UV, làm sáng da, giảm nếp nhăn và nuôi dưỡng làn da khỏe đẹp từ bên trong.

Sở hữu làn da khỏe đẹp, tươi trẻ không chỉ đến từ các sản phẩm chăm sóc bên ngoài mà còn phụ thuộc lớn vào chế độ dinh dưỡng. Trong đó, nước lựu – loại nước ép đỏ au tự nhiên, đang được ví như “kem chống nắng” từ bên trong nhờ khả năng bảo vệ da trước tác hại của tia cực tím, đồng thời làm sáng và ngăn ngừa lão hóa.

Nước lựu và bí mật chống nắng từ bên trong

Trong khi nhiều người chú trọng đến các sản phẩm bôi ngoài da như kem chống nắng, mặt nạ hay serum, thì ít ai biết rằng một chế độ dinh dưỡng hợp lý có thể tạo ra “lá chắn” từ bên trong cho làn da.

Quả lựu từ lâu đã được xem là loại trái cây quý nhờ chứa hàm lượng cao polyphenol, anthocyanin và axit ellagic – những chất chống oxy hóa mạnh mẽ. Theo một nghiên cứu công bố trên Journal of Nutrition, chiết xuất từ quả lựu có khả năng giảm tới 25% mức độ tổn thương da do tia cực tím (UVB) gây ra. Nói cách khác, chỉ với một cốc nước lựu, da được bổ sung thêm “lớp giáp” tự nhiên chống lại tình trạng cháy nắng, sạm nám.

Không chỉ vậy, hợp chất punicalagin – chất chống oxy hóa đặc trưng có trong lựu – còn giúp giảm viêm, thúc đẩy tái tạo tế bào, từ đó hỗ trợ làn da phục hồi nhanh hơn sau khi tiếp xúc ánh nắng.

Làm chậm lão hóa, giảm nếp nhăn

Nếu ánh nắng là “thủ phạm” khiến da lão hóa sớm thì lựu lại là “thần dược” chống lại quá trình này. Nước ép lựu chứa hàm lượng vitamin C dồi dào – yếu tố thiết yếu để cơ thể tổng hợp collagen. Collagen chính là sợi đàn hồi giúp da căng mịn, hạn chế nếp nhăn và chảy xệ.

Ngoài ra, các flavonoid trong lựu còn giúp giảm hiện tượng thoái hóa sợi collagen do tuổi tác và môi trường, đồng thời tăng khả năng giữ nước, khiến da luôn trong trạng thái căng bóng tự nhiên. Một số nghiên cứu lâm sàng chỉ ra rằng phụ nữ duy trì uống nước lựu trong 8 tuần liên tục nhận thấy độ đàn hồi da cải thiện rõ rệt, nếp nhăn mờ dần và sắc da tươi sáng hơn.

Dưỡng sáng và làm đều màu da

Bên cạnh việc chống nắng và chống lão hóa, nước lựu còn được đánh giá cao trong việc dưỡng sáng. Axit ellagic trong lựu có khả năng ức chế quá trình hình thành melanin – sắc tố gây sạm, nám. Khi uống đều đặn, nước lựu giúp làm mờ vết thâm, cải thiện tình trạng da không đều màu.

Thêm vào đó, lượng vitamin K và kali dồi dào trong quả lựu cũng góp phần tăng cường tuần hoàn máu, nhờ đó làn da hồng hào, sáng khỏe từ bên trong.

Không chỉ đẹp da, còn tốt cho sức khỏe toàn diện

Một điểm cộng lớn của nước lựu là không dừng lại ở công dụng làm đẹp. Các nghiên cứu y học cho thấy nước lựu giúp:

Giảm nguy cơ bệnh tim mạch: Các hợp chất trong lựu cải thiện lưu thông máu, giảm cholesterol xấu và ngăn ngừa xơ vữa động mạch.

Ổn định huyết áp: Uống nước lựu thường xuyên giúp giảm huyết áp tâm thu ở người cao huyết áp.

Tăng cường trí nhớ: Một số nghiên cứu chỉ ra rằng nước lựu giúp cải thiện chức năng nhận thức và trí nhớ ở người lớn tuổi.

Chống viêm: Nhờ đặc tính chống oxy hóa mạnh, lựu hỗ trợ giảm viêm khớp và viêm mãn tính.

Như vậy, chỉ một cốc nước ép lựu mỗi ngày, du khách vừa chăm sóc được làn da, vừa bảo vệ sức khỏe tổng thể.

Uống bao nhiêu là đủ?

Dù có nhiều lợi ích, các chuyên gia dinh dưỡng khuyến cáo không nên lạm dụng. Một ngày, chỉ cần 150 – 200 ml nước lựu là đủ. Việc uống quá nhiều có thể gây thừa đường, dẫn đến tăng cân hoặc ảnh hưởng tới người bị tiểu đường.

Ngoài ra, người đang sử dụng thuốc huyết áp hoặc thuốc chống đông máu nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi bổ sung nước lựu thường xuyên, vì có thể gây tương tác thuốc.