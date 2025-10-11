Huy động hơn 27.000 bộ đội, dân quân tự vệ ứng phó lũ lụt Bắc Ninh

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bắc Ninh đã huy động hơn 27.000 cán bộ, chiến sĩ, dân quân tự vệ tham gia ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ do cơn bão số 11.

Những ngày qua, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 11 Matmo, nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh có mưa dông kéo dài, gây lũ lụt. Nhà cửa, hoa màu và tài sản của người dân bị nhấn chìm, cuốn theo nước lũ.

Trước tình hình cấp bách, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bắc Ninh chủ động triển khai lực lượng, phương tiện đến các khu vực trọng điểm, phối hợp cùng các đơn vị đóng quân trên địa bàn cùng cấp ủy, chính quyền và các lực lượng chức năng tập trung khắc phục hậu quả, đảm bảo an toàn đê điều, giữ ổn định đời sống nhân dân.

Theo báo cáo từ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bắc Ninh, đến nay, đơn vị đã huy động hơn 27.000 cán bộ, chiến sĩ, dân quân tự vệ tham gia ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ do cơn bão số 11 gây ra trên địa bàn tỉnh.

Các cán bộ, chiến sĩ được huy động ứng cứu, dồn sức giữ đê Hợp Thịnh.

Trong đó, huy động hơn 1.000 bộ đội thường trực, trên 17 nghìn dân quân tự vệ, 7 xuồng cứu hộ, 16 xe chuyên dụng cùng vật tư, phương tiện, trang thiết bị tham gia ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ tại các xã, phường trên địa bàn tỉnh.

Đơn vị cũng phối hợp với lực lượng Công an và các lực lượng ở cơ sở khẩn trương di dời người và tài sản ra khỏi vùng ngập đến nơi an toàn; tích cực tham gia hỗ trợ vận chuyển lương thực, thực phẩm đồ thiết yếu cho các hộ dân vùng bị cô lập; Tham gia hộ đê, chống tràn, giúp dân thu hoạch lúa và hoa màu đến kỳ thu hoạch, hạn chế thiệt hại do mưa bão gây ra.

Đẩy mạnh tuyên truyền đến từng người dân, cán bộ, chiến sĩ về các biện pháp ứng phó và khắc phục hậu quả bão lũ. Thành lập các đoàn kiểm tra các khu vực có nguy cơ ngập lụt. Bố trí lực lượng chốt chặn, cắm biển cảnh báo, căng dây hướng dẫn, phân luồng giao thông tại các tuyến đường bị ngập, sạt lở đất.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 11 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh những ngày qua có mưa dông kéo dài, cùng với việc nước lũ từ thượng nguồn đổ về đã khiến mực nước sông Thương, sông Cầu dâng cao đỉnh điểm.

Trong đợt này, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bắc Ninh chủ động cấp phát hàng chục tấn lương thực, chủ yếu là lương khô, nước uống, thuốc chữa bệnh cho người dân ở các vùng bị cô lập; Hiệp đồng với các đơn vị quân đội của Bộ Quốc phòng, Quân khu 1 cử gần 2.000 cán bộ, chiến sĩ cùng vật tư, trang thiết bị tham gia ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ, sớm ổn định cuộc sống, sản xuất cho nhân dân trên địa bàn tỉnh.

