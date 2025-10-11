Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Huy động hơn 27.000 bộ đội, dân quân tự vệ ứng phó lũ lụt Bắc Ninh

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bắc Ninh đã huy động hơn 27.000 cán bộ, chiến sĩ, dân quân tự vệ tham gia ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ do cơn bão số 11.

Khánh Hoài

Những ngày qua, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 11 Matmo, nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh có mưa dông kéo dài, gây lũ lụt. Nhà cửa, hoa màu và tài sản của người dân bị nhấn chìm, cuốn theo nước lũ.

Trước tình hình cấp bách, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bắc Ninh chủ động triển khai lực lượng, phương tiện đến các khu vực trọng điểm, phối hợp cùng các đơn vị đóng quân trên địa bàn cùng cấp ủy, chính quyền và các lực lượng chức năng tập trung khắc phục hậu quả, đảm bảo an toàn đê điều, giữ ổn định đời sống nhân dân.

Theo báo cáo từ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bắc Ninh, đến nay, đơn vị đã huy động hơn 27.000 cán bộ, chiến sĩ, dân quân tự vệ tham gia ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ do cơn bão số 11 gây ra trên địa bàn tỉnh.

b1.jpg
Các cán bộ, chiến sĩ được huy động ứng cứu, dồn sức giữ đê Hợp Thịnh.

Trong đó, huy động hơn 1.000 bộ đội thường trực, trên 17 nghìn dân quân tự vệ, 7 xuồng cứu hộ, 16 xe chuyên dụng cùng vật tư, phương tiện, trang thiết bị tham gia ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ tại các xã, phường trên địa bàn tỉnh.

Đơn vị cũng phối hợp với lực lượng Công an và các lực lượng ở cơ sở khẩn trương di dời người và tài sản ra khỏi vùng ngập đến nơi an toàn; tích cực tham gia hỗ trợ vận chuyển lương thực, thực phẩm đồ thiết yếu cho các hộ dân vùng bị cô lập; Tham gia hộ đê, chống tràn, giúp dân thu hoạch lúa và hoa màu đến kỳ thu hoạch, hạn chế thiệt hại do mưa bão gây ra.

Đẩy mạnh tuyên truyền đến từng người dân, cán bộ, chiến sĩ về các biện pháp ứng phó và khắc phục hậu quả bão lũ. Thành lập các đoàn kiểm tra các khu vực có nguy cơ ngập lụt. Bố trí lực lượng chốt chặn, cắm biển cảnh báo, căng dây hướng dẫn, phân luồng giao thông tại các tuyến đường bị ngập, sạt lở đất.

a1.jpg
Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 11 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh những ngày qua có mưa dông kéo dài, cùng với việc nước lũ từ thượng nguồn đổ về đã khiến mực nước sông Thương, sông Cầu dâng cao đỉnh điểm.

Trong đợt này, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bắc Ninh chủ động cấp phát hàng chục tấn lương thực, chủ yếu là lương khô, nước uống, thuốc chữa bệnh cho người dân ở các vùng bị cô lập; Hiệp đồng với các đơn vị quân đội của Bộ Quốc phòng, Quân khu 1 cử gần 2.000 cán bộ, chiến sĩ cùng vật tư, trang thiết bị tham gia ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ, sớm ổn định cuộc sống, sản xuất cho nhân dân trên địa bàn tỉnh.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Phó trưởng Công an xã Bố Hạ Mai Thế Kiên đã xung phong lặn xuống gần 2m để phá khóa cổng, cứu hai mẹ con đang mắc kẹt.

#ứng phó lũ lụt Bắc Ninh #Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bắc Ninh #bão số 11

Bài liên quan

Xã hội

Nước trên cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên rút dần, giao thông bình thường

Theo Cục Đường bộ Việt Nam, tính đến 6h30 ngày 11/10, tình hình ngập nước trên cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên đã giảm đáng kể so với ngày 10/10.

Cụ thể, tại Km29 hướng Thái Nguyên - Hà Nội, mực nước đã rút nhiều, hiện chỉ còn ngập khoảng 20-30cm, các phương tiện vẫn có thể di chuyển nhưng phải giảm tốc độ. Ở chiều ngược lại (Hà Nội - Thái Nguyên), nước đã rút hết, giao thông thông suốt.

a.jpg
Nước trên cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên rút dần, các phương tiện lưu thông bình thường.
Xem chi tiết

Xã hội

Cán bộ an ninh cơ sở tử vong khi ứng phó lũ lụt có gia cảnh khó khăn

Hoàn cảnh gia đình anh Đoàn Văn Mạnh rất khó khăn, có mẹ già yếu, vợ làm nông nghiệp, con trai lớn 9 tuổi, bị khuyết tật bẩm sinh, con út còn nhỏ.

Tối 10/10, bà Lâm Thị Hương Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Ninh đã đến thăm hỏi, động viên gia đình anh Đoàn Văn Mạnh (sinh năm 1990), Bí thư Chi bộ, Tổ phó Tổ An ninh trật tự cơ sở thôn Tân Sơn, xã Hợp Thịnh (tỉnh Bắc Ninh) không may tử vong khi tham gia thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự và phòng chống lụt bão tại khu vực ngã ba đê, nơi đang xảy ra hiện tượng tràn, sạt lở.

a12.jpg
Bà Lâm Thị Hương Thành thăm hỏi, động viên gia đình anh Đoàn Văn Mạnh.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới