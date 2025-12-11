Hà Nội

Bích Phương lên đồ ‘bling bling’, nhan sắc tựa nàng thơ bước ra từ cổ tích

Trong loạt ảnh được chia sẻ, ca sĩ Bích Phương khoe trọn thần thái quyến rũ cùng phong cách thời trang nổi bật, khiến không khí sự kiện như bừng sáng.

Diện chiếc đầm ngắn corset trắng đính kết cầu kỳ, phủ lấp lánh hàng trăm chi tiết pha lê và sequin, Bích Phương trông vô cùng nổi bật. Thiết kế với phom dáng ôm sát phần thân trên, xòe nhẹ ở chân váy tôn đường cong mềm mại, mang đến cảm giác sang trọng nhưng vẫn trẻ trung. Phần nơ lớn phía sau tạo hiệu ứng thị giác như một nàng công chúa bước ra từ buổi tiệc xa hoa.
Gương mặt của nữ ca sĩ càng trở nên cuốn hút dưới ánh đèn sân khấu. Lớp trang điểm tông nude ánh nhũ giúp đôi mắt long lanh, sắc sảo; hàng mi cong, eyeliner kéo dài tạo sự sắc nét nhưng vẫn hài hòa với tổng thể. Đôi môi căng nhẹ, màu rose beige thời thượng làm tôn nét dịu dàng, nữ tính. Tóc buộc nửa cao giúp gương mặt sáng và trẻ trung hơn, mang lại vẻ thanh thoát rất hợp với bộ váy rực rỡ.
Những khoảnh khắc cận cảnh còn cho thấy phong thái chuyên nghiệp của Bích Phương: ánh mắt tự tin, biểu cảm đầy cuốn hút. Cô kết hợp trang sức statement cá tính – từ vòng cổ kim loại tinh xảo, nhẫn bản lớn đến khuyên tai hình học – càng làm tổng thể “bling bling” thêm ấn tượng.
Bùi Thị Bích Phương (sinh ngày 30/9/1989, quê Hạ Long, Quảng Ninh) là một trong những nữ ca sĩ có màu sắc âm nhạc riêng biệt nhất V-pop. Bước ra từ Vietnam Idol, cô từng bị loại khỏi top 40 năm 2008 nhưng quay trở lại năm 2010 và vào đến top 7. Cuộc thi trở thành khởi đầu cho hành trình âm nhạc nghiêm túc của cô.
Năm 2011, ca khúc Có khi nào rời xa đưa tên tuổi Bích Phương lên hàng ngôi sao trẻ, với biệt danh “Thánh nữ nhạc sầu”. Suốt giai đoạn này, loạt hit như Có lẽ em, Em muốn, Vẫn… giúp cô sở hữu lượng fan lớn và nhận nhiều đề cử tại Làn Sóng Xanh.
Album đầu tay Chỉ là em giấu đi (2013) tiếp tục gặt hái thành công, đưa Bích Phương trở thành cái tên sáng giá trong thế hệ ca sĩ trẻ.
Bước ngoặt lớn đến vào năm 2014 khi Bích Phương thử nghiệm pop tươi vui với hit Mình yêu nhau đi – ca khúc đạt 3 giải Zing Music Awards và trở thành một trong những bài hát gây sốt nhất thời điểm đó.
Năm 2016–2018 đánh dấu giai đoạn bùng nổ sáng tạo của Bích Phương. Từ Gửi anh xa nhớ, Bao giờ lấy chồng? đến Bùa yêu, mỗi ca khúc đều tạo trào lưu và nhận nhiều giải thưởng. Riêng Bùa yêu giúp cô “càn quét” Làn Sóng Xanh với 6 giải thưởng, đồng thời đem về giải Cống hiến danh giá.
Dù đã hoạt động hơn 10 năm, Bích Phương vẫn giữ được sức hút nhờ sự chỉn chu trong âm nhạc và hình ảnh. Mỗi lần xuất hiện trên sân khấu, cô đều khiến fan “choáng ngợp” bởi visual thay đổi liên tục, phong cách thời trang độc đáo và thần thái ngày càng thăng hạng.
Lần đi diễn tại Đà Lạt lần này cũng vậy vừa lung linh, vừa cuốn hút, đúng chất một Bích Phương “bling bling” mà khán giả yêu mến.
