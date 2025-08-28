Hà Nội

Nhan sắc Bích Phương “lên hương” sau thẩm mỹ và thay đổi phong cách

Giải trí

Bích Phương từ một nữ ca sĩ có vóc dáng tròn trịa, cô nay trở thành mỹ nhân quyến rũ khiến công chúng nhiều lần ngỡ ngàng.

Ngọc Mai (Tổng hợp)
Trong đêm chung kết Em xinh say hi, Bích Phương trở thành tâm điểm chú ý vì “chemistry” cực ngọt với bạn trai tin đồn kém 6 tuổi - Tăng Duy Tân khi nhận giải Best Leader - Đội trưởng yêu thích nhất với số phiếu áp đảo 26/30.
Sự nghiệp âm nhạc của Bích Phương được coi là thành công với hàng loạt bản hit đình đám. Song song với đó, câu chuyện nhan sắc của cô cũng luôn là đề tài thu hút sự chú ý của công chúng.
Thời điểm mới vào showbiz, Bích Phương sở hữu nhan sắc kém nổi bật. Thời điểm năm 2020, Bích Phương lần đầu thừa nhận đã can thiệp phẫu thuật thẩm mỹ với việc nâng mũi và độn cằm. Theo nữ ca sĩ, quyết định này xuất phát từ mong muốn được hoàn thiện bản thân, xuất hiện chỉn chu và xinh đẹp hơn mỗi khi đứng trước khán giả.
Nhan sắc hiện tại của Bích Phương sau khi thừa nhận đã nâng mũi và độn cằm.
Bên cạnh phẫu thuật thẩm mỹ, giọng ca Bùa Yêu còn nỗ lực thay đổi ngoại hình thông qua việc giảm cân và làm mới phong cách thời trang.
Thay vì vẻ ngoài đầy đặn trước kia, Bích Phương giờ sở hữu vóc dáng thon gọn, săn chắc, vòng eo nhỏ nhắn.
Hình ảnh mới mẻ này giúp nữ ca sĩ thêm phần tự tin, đồng thời mở ra bước ngoặt trong sự nghiệp lẫn hình tượng cá nhân.
Từ gương mặt hài hòa, sống mũi cao thanh thoát đến đường nét sắc sảo, Bích Phương khiến nhiều khán giả phải thốt lên: “Đẹp đến suýt không nhận ra”.
Nếu như thời điểm Vietnam Idol 2010, cô còn mũm mĩm, làn da ngăm và gương mặt kém nổi bật thì hiện tại, nữ ca sĩ khiến công chúng ngỡ ngàng bởi nhan sắc "lên hương" rõ rệt.
Điểm nổi bật nhất trên gương mặt Bích Phương chính là sống mũi cao thanh thoát và đôi mắt sắc sảo.
Làn da trắng sáng, căng bóng cùng đường nét gương mặt gọn gàng giúp Bích Phương trẻ trung hơn nhiều so với tuổi 36.
Không chỉ chú trọng vóc dáng, nữ ca sĩ còn mạnh dạn thử nghiệm nhiều phong cách thời trang khác nhau. Ảnh: FB Bui Bich Phuong
Ngọc Mai (Tổng hợp)
