Bích Phương gây sốt với trang phục khoét ngực sâu táo bạo

Giải trí

Bích Phương gây sốt với trang phục khoét ngực sâu táo bạo

Bích Phương gần đây liên tục gây chú ý khi theo đuổi phong cách gợi cảm, thường diện trang phục khoét ngực sâu khiến người hâm mộ không khỏi ngỡ ngàng.

Ngọc Mai (Tổng hợp)
Trong nhiều năm hoạt động nghệ thuật, Bích Phương luôn được biết đến là nữ ca sĩ có phong cách đa dạng và linh hoạt.
Từ hình ảnh dịu dàng, nữ tính đến sự hài hước, lầy lội trong các sản phẩm âm nhạc và truyền thông, cô luôn biết cách làm mới bản thân để tạo dấu ấn riêng. Chính sự biến hóa không ngừng này khiến cái tên Bích Phương luôn duy trì được sức hút đặc biệt trong lòng khán giả.
Tuy nhiên, thời gian gần đây, người đẹp sinh năm 1989 lại quyết liệt chuyển hướng sang hình tượng gợi cảm, trưởng thành.
Nữ ca sĩ thường xuyên xuất hiện trong các thiết kế táo bạo, đặc biệt là những chiếc váy khoét sâu khoe thềm ngực.
Mỗi lần xuất hiện, cô đều trở thành tâm điểm bởi thần thái tự tin, sắc sảo và phong cách thời trang ngày càng phóng khoáng.
Sự thay đổi về phong cách thời trang này nhận được nhiều phản hồi tích cực từ phía công chúng.
Không ít khán giả cho rằng việc theo đuổi hình ảnh gợi cảm giúp Bích Phương bộc lộ trọn vẹn sự trưởng thành, khí chất và sức hút nội tại sau chặng đường dài cống hiến cho nghệ thuật.
Nếu bạn đã quen hình ảnh của cô nàng ngay từ những ngày đầu bước vào showbiz thì sẽ thấy, Bích Phương trong hiện tại ngày càng trẻ trung, quyến rũ.
Ở tuổi 36, nữ ca sĩ giữ được vẻ trẻ trung và phong thái riêng. Cô thừa nhận bản thân làm việc theo cảm hứng, không đặt nặng việc ra sản phẩm mới hay chạy theo con số.
Bên cạnh hình ảnh mới, Bích Phương gần đây cũng đánh dấu sự trở lại đường đua V-pop bằng MV Thương. Sản phẩm được xem như bước chuyển nhẹ nhàng nhưng đầy cảm xúc của nữ ca sĩ sau thời gian im ắng. Ảnh: FB Bích Phương
