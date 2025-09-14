Hà Nội

Xã hội

Bị xử phạt vì tung tin sai sự thật về bệnh viện để... câu like bán hàng

Chị Đ.N.L.H (SN 1993, trú tại phường Nghĩa Đô, Hà Nội) thừa nhận hành vi tự bịa đặt ra nội dung để “câu tương tác” nhằm phục vụ việc bán hàng online.

Theo T.V/An ninh Thủ đô

Qua công tác nắm tình hình, Phòng An ninh chính trị nội bộ phát hiện 1 tài khoản trên mạng xã hội Threads đăng tải bài viết lan truyền thông tin sai sự thật về điều kiện làm việc, chế độ chính sách của bác sĩ nội trú trong thời gian học tập và làm việc tại Bệnh viện Bạch Mai.

Cơ quan công an làm việc với chị H
Phòng An ninh chính trị nội bộ đã xác định chủ tài khoản này là Đ.N.L.H và ngày 11/9 đã tiến hành làm việc với Đ.N.L.H.

Tại cơ quan Công an, chị H đã thừa nhận hành vi tự bịa đặt ra nội dung để “tăng tương tác” nhằm phục vụ việc bán hàng online.

Chị H nhận thức hành vi vi phạm của bản thân, làm ảnh hưởng đến uy tín của Bệnh viện Bạch Mai đồng thời gỡ bỏ bài viết trên và cam kết không tái phạm.

Nội dung sai sự thật chị H đăng tải trên mạng xã hội
Căn cứ vào việc làm của chị H, Phòng An ninh chính trị nội bộ đã lập hồ sơ xử lý về hành vi “Cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc vu khống xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự nhân phẩm của cá nhân” quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 101 Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 3/2/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử; sửa đổi bổ sung tại Nghị định số 14/2022/NĐ-CP ngày 27/1/2022 của Chính phủ.

Công an thành phố Hà Nội đề nghị người dân thận trọng, cảnh giác khi viết bài, chia sẻ, bình luận các thông tin không chính xác, thông tin chưa được kiểm chứng; tránh gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến uy tín, quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân. Mọi hành vi vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Nhà Khoa học

Hành trình lội ngược dòng của thủ khoa Bác sĩ nội trú

Vượt gần 1.000 thí sinh, bác sĩ trẻ Vũ Ngọc Duy xuất sắc trở thành Thủ khoa Bác sĩ nội trú Đại học Y Hà Nội 2025, hiện thực hóa giấc mơ nghề Y từ thuở nhỏ.

Chiều 9/9, hội trường Trường Đại học Y Hà Nội như vỡ òa khi cái tên Vũ Ngọc Duy được xướng lên đầu tiên trong lễ đăng ký chuyên ngành Bác sĩ nội trú. Nam sinh 24 tuổi, quê Phú Thọ, hô vang: “Vũ Ngọc Duy, số thứ tự 1, chuyên ngành Sản phụ khoa, Trường Đại học Y Hà Nội”. Tiếng vỗ tay rộn ràng, những bó hoa tươi thắm cùng lá thư chúc mừng đã chính thức ghi dấu cột mốc quan trọng của chàng trai trẻ.

nguyen-ngoc-duy.png
Giây phút Vũ Ngọc Duy vang lên tên mình và ngành học mơ ước.
Nhà Khoa học

Thủ khoa 'siêu hiếm' tiết lộ lý do chọn ngành khó bác sĩ nội trú

Ngô Thu Hà, nữ thủ khoa “siêu hiếm” tiếp tục ghi dấu ấn khi lọt top 14 bác sĩ nội trú và quyết định theo đuổi chuyên ngành Ung thư, lĩnh vực khắc nghiệt.

Chiều 9/9, Trường Đại học Y Hà Nội tổ chức trọng thể sự kiện “Match Day 2025 – Ngày đăng ký chuyên ngành Bác sĩ nội trú”. Giữa những gương mặt bước lên sân khấu chọn chuyên ngành, một trong những cái tên được nhắc đến nhiều nhất là Ngô Thu Hà (24 tuổi, quê Phú Thọ).

ngo-thu-ha-3-4276.jpg
Khoảnh khắc "Thủ khoa kép" Ngô Thu Hà đăng ký chuyên ngành Ung thư.
Bác sĩ nội trú đạt “chuẩn Mỹ”: Tự hào và tự tin bắt đầu hành trình mới

“Tôi không dám mơ rồi đây mình sẽ tốt nghiệp một chương trình được công nhận từ ACGME-I", BS Nguyễn Hữu Thành – một trong 15 bác sĩ nội trú Nội khoa và Nhi khoa khóa đầu tiên vừa tốt nghiệp của Trường ĐH VinUni, chia sẻ.

Chọn việc khó để có cơ hội cứu người
Sinh ra và lớn lên ở Bến Tre, gia đình không ai theo ngành Y, nhưng chàng trai miền Tây - Nguyễn Hữu Thành đã luôn mơ ước trở thành bác sĩ giỏi để cứu người. Nỗ lực theo đuổi đam mê lại được tiếp lửa bằng sự ủng hộ của gia đình đã giúp anh nắm bắt cơ hội theo học chương trình bác sĩ nội trú tại VinUni.
