Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Sống Khỏe

Hà Nội thông báo khẩn thu hồi thuốc Viên nang cứng Dicellnase trị xương khớp

Sở Y tế Hà Nội yêu cầu thu hồi thuốc xương khớp viên nang cứng Dicellnase do không đáp ứng tiêu chuẩn về độ hòa tan. 

Bình Nguyên

Sở Y tế Hà Nội vừa ban hành thông báo số 4219/ SYT-NVD ngày 14/8/2025 về việc đình chỉ lưu hành, thu hồi thuốc Viên nang cứng Dicellnase (Piroxicam 20mg), SĐK: VN-19810-16, số lô sản xuất D1072, ngày sản xuất 11/2023, hạn dùng 11/2026. Sản phẩm do Công ty TNHH thương mại Nam Đồng nhập khẩu.

Sở Y tế Hà Nội yêu cầu thu hồi thuốc tại các cơ sở kinh doanh dược, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn Hà Nội; các cơ sở kinh doanh dược, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh không nằm trên địa bàn Hà Nội đã mua lô thuốc trên do Công ty Nam Đồng phân phối (nếu có).

Mẫu thuốc do Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm Hà Nội lấy tại Bệnh viện Đa khoa Quốc Oai. Mẫu thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu độ hòa tan (mức độ 3 theo phụ lục II thông tư 30/2025/TT-BYT ngày 01/7/2025).

Sở Y tế Hà Nội thu hồi Viên nang cứng Dicellnase (Piroxicam 20mg), số lô D1072/Ảnh SKĐS

Sở Y tế Hà Nội yêu cầu Công ty Nam Đồng trong thời hạn 2 ngày kể từ ngày ký công văn này, gửi thông báo thu hồi tới các cơ sở bán buôn, bán lẻ, sử dụng thuốc Viên nang cứng Dicellnase và tiến hành thu hồi toàn bộ lô thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng nêu trên tại địa bàn thành phố Hà Nội và các cơ sở kinh doanh, sử dụng thuốc do đơn vị này cung cấp.

Công ty phải gửi báo cáo thu hồi về Cục Quản lý Dược, Sở Y tế Hà Nội trong thời hạn 18 ngày kể từ ngày ký công văn này, bao gồm về số lượng nhập, số lượng phân phối, số lượng thu hồi trên địa bàn Hà Nội, các bằng chứng về việc thực hiện thu hồi tại cơ sở bán buôn, bán lẻ, sử dụng đã mua thuốc theo quy định hiện hành…

Bệnh viện Đa khoa Quốc Oai tiến hành thu hồi toàn bộ số thuốc Viên nang cứng Dicellnase không đạt tiêu chuẩn chất lượng nêu trên tại bệnh viện và việc sử dụng thuốc của bệnh viện. Báo cáo thu hồi về Cục quản lý Dược, Sở Y tế Hà Nội trong thời hạn 18 ngày kể từ ngày ký công văn này.

Sở Y tế Hà Nội yêu cầu các cơ sở y tế, cơ sở bán buôn, bán lẻ thuốc trên địa bàn khẩn trương rà soát, thu hồi lô thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng nêu trên.

UBND xã, phường TP Hà Nội thông báo đến các cơ sở hành nghề trên địa bàn quản lý; Tiến hành kiểm tra, giám sát việc thực hiện thu hồi của cơ sở (nếu có).

#thu hồi #thuốc Viên nang cứng Dicellnase #trị xương khớp

Bài liên quan

Sống Khỏe

Thu hồi, tiêu huỷ 5 mỹ phẩm chăm sóc da nhập khẩu của Công ty BSSC

5 sản phẩm do Công ty TNHH Tập đoàn Dược mỹ phẩm BSSC phân phối có công thức không đúng như hồ sơ công bố vừa bị Cục Quản lý Dược ban hành quyết định thu hồi.

Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa ban hành Quyết định số 2308/ QLD-MP ngày 11/8/2025 về việc đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc 5 sản phẩm chăm sóc da do Công ty TNHH Tập đoàn Dược mỹ phẩm BSSC chịu trách nhiệm đưa ra thị trường.

Địa chỉ kinh doanh của doanh nghiệp tại số 8, ngõ 89 phố Đàm Quang Trung, phường Long Biên, quận Long Biên (cũ), TP Hà Nội; mã số doanh nghiệp 0313571604.

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Hà Nội thu hồi 2 mỹ phẩm Gel Promed và Gel AG Nano TP Plus

Sở Y tế Hà Nội đề nghị các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn tiến hành thu hồi toàn bộ lô sản phẩm Gel Promed ngừa sẹo và Gel AG Nano TP Plus.

Sở Y tế Hà Nội vừa ban hành văn bản số 4068/SYT- NVD ngày 8/8/2025 thông báo tới các UBND xã, phường; Các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn về việc đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm vi phạm.

Cụ thể, sản phẩm Gel AG Nano TP Plus-hộp 1 tuýp 20g, Số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm 06/23/CBMP -HY, số lô 072024, NSX 16/7/2024, HSD 15/7/2027 do Công ty TNHH Dược mỹ phẩm Quang Xanh (địa chỉ: Thôn Hành Lạc, thị trấn Như Quỳnh, huyện Văn Lâm (cũ), tỉnh Hưng Yên) sản xuất;

Xem chi tiết

Sống Khỏe

FDA nâng mức cảnh báo chất tạo ngọt phổ biến bị thu hồi do nhầm lẫn nhãn mác

Việc thu hồi chất tạo ngọt phổ biến do nhầm lẫn nhãn mác gần đây đã được Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) nâng cấp cảnh báo.

NuNaturals, một công ty nổi tiếng với chất tạo ngọt không đường, các sản phẩm làm bánh và các mặt hàng khác, đã ban hành lệnh thu hồi tự nguyện một số chất tạo ngọt từ quả la hán hữu cơ và cỏ ngọt Stevia vào tháng 7. Một sự nhầm lẫn về nhãn mác đã tiết lộ rằng các chai được dán nhãn là Stevia thực chất lại chứa chất tạo ngọt từ quả la hán và ngược lại.

Hiện tại, FDA đã nâng mức thu hồi lên cấp độ II, mức độ rủi ro cao thứ hai. Theo FDA, thu hồi cấp độ II là "tình huống mà việc sử dụng hoặc tiếp xúc với sản phẩm vi phạm có thể gây ra hậu quả sức khỏe bất lợi tạm thời hoặc có thể hồi phục về mặt y tế hoặc khả năng xảy ra hậu quả sức khỏe bất lợi nghiêm trọng là rất thấp".

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

Tư thế ngủ giúp giảm ho đêm

Tư thế ngủ giúp giảm ho đêm

Những cơn ho vào ban đêm không chỉ làm bạn mất ngủ mà còn ảnh hưởng đến sức khỏe tổng thể. Chọn đúng tư thế ngủ sẽ giúp giảm ho, dễ thở và ngủ ngon hơn.

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới

Tư thế ngủ giúp giảm ho đêm

Tư thế ngủ giúp giảm ho đêm

Những cơn ho vào ban đêm không chỉ làm bạn mất ngủ mà còn ảnh hưởng đến sức khỏe tổng thể. Chọn đúng tư thế ngủ sẽ giúp giảm ho, dễ thở và ngủ ngon hơn.