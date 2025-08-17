[INFOGRAPHIC] Thói quen xấu “tàn phá” xương khớp

Apple có truyền thống để lại các thông tin tham chiếu đến phần cứng tương lai trong mã của mình. Tuy nhiên, đây là lần tiết lộ vô tiền khoáng hậu.
Sau tuổi 40, mỡ nội tạng dễ tích tụ do chuyển hóa chậm và thay đổi hormone, làm tăng nguy cơ bệnh tim mạch, tiểu đường, gan nhiễm mỡ.
Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (TP HCM) vừa cấp cứu bé gái hơn 2 tuổi bị chấn thương mắt, môi, cằm khi vô tình vặn tay ga làm xe máy lao vào hàng rào sắt.
Bé trai ở Đồng Nai đang chơi thì bị chó becgie của nhà nuôi lao tới cắn nhiều vết vào lưng và cổ, may mắn được người nhà phát hiện, đưa đến bệnh viện kịp thời.
Một người đàn ông 48 tuổi (Thường Tín, Hà Nội) làm nghề giết mổ bị mắc liên cầu lợn. Đây là ca mắc vi khuẩn liên cầu lợn thứ 8 trong năm 2025 tại Hà Nội.
Giấc ngủ giúp cơ thể nghỉ ngơi và là trợ thủ đắc lực trong hành trình giảm cân. Ngủ đủ và ngủ sâu giúp duy trì trao đổi chất, hạn chế tích mỡ thừa.
Lực lượng chức năng tỉnh Thanh Hóa vừa kiểm tra, phát hiện cơ sở kinh doanh 150 kg nhộng ong, 600 kg nhái và 400 kg bọ xít đã bốc mùi, không rõ nguồn gốc.
Bệnh giang mai có thể chữa khỏi nếu được phát hiện và điều trị sớm bằng kháng sinh, đặc biệt là ở giai đoạn đầu.
Sở Y tế Hà Nội yêu cầu thu hồi 7 loại mỹ phẩm vi phạm về nguồn gốc, công thức không đúng như hồ sơ công bố, đảm bảo an toàn cho người tiêu dùng.
Món gỏi khô cá đồng trộn hoa, lá sầu đâu không chỉ phổ biến trong bữa ăn gia đình ở An Giang mà còn xuất hiện trong các bữa tiệc đãi khách.
Thói quen buổi sáng lành mạnh như hạn chế caffein, ăn sáng đầy đủ và tiếp xúc ánh sáng mặt trời giúp ổn định huyết áp, giảm nguy cơ đột quỵ.
Tiêm thuốc tê để thực hiện thủ thuật cắt dính thắng lưỡi tại một phòng khám tai mũi họng, bé trai 6 tháng tuổi bất ngờ tím tái, khó thở và tử vong sau đó.
Sức đề kháng không chỉ giúp cơ thể đối phó với các mầm bệnh mà còn hỗ trợ phục hồi nhanh chóng sau bệnh, giảm thiểu tác động của bệnh tật lên cơ thể.
Các triệu chứng như chóng mặt bất thường, mệt mỏi kéo dài, đau đầu và tê liệt một bên có thể là dấu hiệu sớm của đột quỵ, cần chú ý để kịp thời xử lý.
Chửa ngoài tử cung và sảy thai sớm có triệu chứng giống nhau, dễ gây nhầm lẫn. Phân biệt sớm giúp bảo vệ sức khỏe và tính mạng.
Sử dụng smartphone và laptop thường xuyên có thể gây đau nhức kéo dài. Nhận biết sớm và áp dụng các biện pháp phòng tránh để bảo vệ sức khỏe bàn tay hiệu quả.
Béo bụng, sụt cân, khó nuốt hay bầm tím… là những dấu hiệu nam giới không nên bỏ qua, cảnh báo sức khỏe đang âm thầm suy giảm.
Chỉ với vài lựa chọn đồ uống đúng cách mỗi ngày, bạn có thể hỗ trợ thận hoạt động hiệu quả và phòng tránh nhiều bệnh nguy hiểm.
Nhiễm khuẩn đường huyết là biến chứng nhiễm trùng nguy hiểm. Bệnh có thể diễn tiến nhanh, thậm chí tử vong chỉ trong vài giờ nếu không được cấp cứu kịp thời.
Thu hồi trên toàn quốc lô dược liệu Kim ngân hoa do Hợp tác xã dược liệu Ninh Hiệp cung cấp không đạt tiêu chuẩn chất lượng, vi phạm mức độ 1.