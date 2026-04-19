Bị phục kích, lính gìn giữ hòa bình người Pháp thiệt mạng ở Lebanon

Một binh sĩ Pháp đã thiệt mạng và 3 người khác bị thương trong vụ tấn công nhằm vào lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc tại miền nam Lebanon. 

An An (Theo AP)

AP đưa tin, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết một binh sĩ Pháp đã thiệt mạng và 3 người khác bị thương vào sáng ngày 17/4 trong vụ tấn công nhằm vào lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc tại miền nam Lebanon.

“Mọi dấu hiệu đều cho thấy trách nhiệm của vụ tấn công này thuộc về lực lượng Hezbollah. Pháp yêu cầu chính quyền Lebanon ngay lập tức bắt giữ những kẻ chịu trách nhiệm và thực hiện đầy đủ trách nhiệm của mình cùng với lực lượng lâm thời của Liên Hợp Quốc tại Lebanon (UNIFIL)”, ông Macron viết trên mạng xã hội.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Ảnh: ecofinanceguinee.com.

Tổng thống Macron xác định danh tính binh sĩ thiệt mạng là Trung sĩ Florian Montorio. Ông cho biết thêm 3 binh sĩ khác bị thương và đã được sơ tán.

“Đất nước nghiêng mình tưởng nhớ và gửi lời chia buồn, động viên tới gia đình các binh sĩ của chúng ta cũng như toàn thể quân nhân đang làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình tại Lebanon”, ông nói.

Theo Bộ trưởng Các Lực lượng Vũ trang và Cựu chiến binh Pháp Catherine Vautrin ngày 18/4, Trung sĩ Florian Montorio thiệt mạng trong một cuộc phục kích tại khu vực Deir Kifa, Lebanon. Bà cho biết thêm, Trung sĩ Florian Montorio khi đó đang thực hiện nhiệm vụ mở đường tới một chốt của UNIFIL bị cô lập nhiều ngày do giao tranh giữa lực lượng Hezbollah và quân đội Israel trong khu vực.

“Trung sĩ Florian Montorio đã bị phục kích bởi một nhóm vũ trang ở cự ly rất gần và trúng đạn trực tiếp từ một loại vũ khí hạng nhẹ", bà Catherine Vautrin viết trên mạng X.

Văn phòng Tổng thống Macron cho biết ông đã điện đàm với Tổng thống Lebanon Joseph Aoun và Thủ tướng Nawaf Salam sau vụ tấn công “nhằm kêu gọi chính quyền Lebanon làm sáng tỏ vụ việc, xác định và truy tố những kẻ chịu trách nhiệm, đồng thời làm mọi cách để đảm bảo an toàn cho các binh sĩ UNIFIL, những người không được phép trở thành mục tiêu trong bất kỳ trường hợp nào”.

Ông Macron cũng nhấn mạnh “tầm quan trọng của việc tất cả các bên tuân thủ đầy đủ lệnh ngừng bắn và tái khẳng định cam kết của Pháp đối với chủ quyền của Lebanon, vì lợi ích của toàn thể người dân Lebanon và sự ổn định của khu vực”.

Được biết, một lệnh ngừng bắn kéo dài 10 ngày giữa Israel và Lebanon có hiệu lực tại Lebanon từ ngày 17/4, nhưng chưa rõ Hezbollah sẽ tuân thủ thỏa thuận này đến mức nào khi họ không tham gia vào cuộc đàm phán.

Vụ việc xảy ra khoảng một tháng sau vụ tấn công bằng máy bay không người lái hôm 12/3 nhằm vào một căn cứ quân sự của người Kurd ở khu vực Erbil, Iraq, khiến Chuẩn úy Arnaud Frion của Pháp thiệt mạng và 6 người khác bị thương.

Quân sự - Thế giới

Thông tin vụ lính gìn giữ hòa bình người Indonesia thiệt mạng ở Lebanon

Indonesia xác nhận 3 binh sĩ gìn giữ hòa bình người nước này thiệt mạng khi làm nhiệm vụ tại Lebanon.

Theo thông báo của chính quyền Indonesia hôm 31/3, thêm 2 binh sĩ Indonesia đang phục vụ trong phái bộ gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc tại Lebanon được xác nhận đã thiệt mạng vào tối 30/3, nâng tổng số binh sĩ gìn giữ hòa bình người Indonesia thiệt mạng tại nước này lên 3.

Các binh sĩ này thuộc lực lượng Indonesia được triển khai dưới sự chỉ huy của Lực lượng Lâm thời Liên Hợp Quốc tại Lebanon (UNIFIL).

Xem chi tiết

Quân sự - Thế giới

Israel nói gì vụ nổ súng vào lực lượng gìn giữ hòa bình LHQ?

Lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc tại miền nam Lebanon cáo buộc Israel nổ súng vào một đội tuần tra của họ.

Theo RT ngày 17/11, lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc tại miền nam Lebanon chỉ trích Israel vì hành vi hung hăng khi nổ súng vào một đội tuần tra của họ.

Trong một tuyên bố vào ngày 16/11, Lực lượng lâm thời Liên Hợp Quốc tại Lebanon (UNIFIL) cáo buộc xe tăng Merkava của Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đã nã đạn vào quân nhân của lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc. Tuyên bố cho rằng hành động này vi phạm nghiêm trọng thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Lebanon, đồng thời nhấn mạnh rằng đây không phải là lần đầu tiên xảy ra vụ tấn công như vậy.

Xem chi tiết

Quân sự - Thế giới

Israel tấn công lực lượng gìn giữ hòa bình LHQ ở Lebanon?

Israel bị cáo buộc tấn công lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc tại Lebanon. May mắn, không có thương vong được báo cáo.

Theo Tân Hoa Xã, Lực lượng Lâm thời của Liên Hợp Quốc ở Lebanon (UNIFIL) ngày 26/10 cho biết lực lượng này đã bị tấn công khi đang tuần tra, nhưng may mắn không có quân nhân nào bị thương.

"Vào khoảng 17h45 ngày 26/10, một máy bay không người lái của Israel đã ném bom một đội tuần tra của lực lượng UNIFIL gần làng Kafr Kila. Ngay sau đó, một xe tăng của Israel đã nổ súng về phía lực lượng gìn giữ hòa bình. May mắn là không có thương vong hay thiệt hại nào xảy ra đối với nhân viên hay thiết bị của UNIFIL", UNIFIL cho biết trong một tuyên bố.

Xem chi tiết

