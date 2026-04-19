Bị phục kích, lính gìn giữ hòa bình người Pháp thiệt mạng ở Lebanon

Một binh sĩ Pháp đã thiệt mạng và 3 người khác bị thương trong vụ tấn công nhằm vào lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc tại miền nam Lebanon.

AP đưa tin, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết một binh sĩ Pháp đã thiệt mạng và 3 người khác bị thương vào sáng ngày 17/4 trong vụ tấn công nhằm vào lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc tại miền nam Lebanon.

“Mọi dấu hiệu đều cho thấy trách nhiệm của vụ tấn công này thuộc về lực lượng Hezbollah. Pháp yêu cầu chính quyền Lebanon ngay lập tức bắt giữ những kẻ chịu trách nhiệm và thực hiện đầy đủ trách nhiệm của mình cùng với lực lượng lâm thời của Liên Hợp Quốc tại Lebanon (UNIFIL)”, ông Macron viết trên mạng xã hội.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron.

Tổng thống Macron xác định danh tính binh sĩ thiệt mạng là Trung sĩ Florian Montorio. Ông cho biết thêm 3 binh sĩ khác bị thương và đã được sơ tán.

“Đất nước nghiêng mình tưởng nhớ và gửi lời chia buồn, động viên tới gia đình các binh sĩ của chúng ta cũng như toàn thể quân nhân đang làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình tại Lebanon”, ông nói.

Theo Bộ trưởng Các Lực lượng Vũ trang và Cựu chiến binh Pháp Catherine Vautrin ngày 18/4, Trung sĩ Florian Montorio thiệt mạng trong một cuộc phục kích tại khu vực Deir Kifa, Lebanon. Bà cho biết thêm, Trung sĩ Florian Montorio khi đó đang thực hiện nhiệm vụ mở đường tới một chốt của UNIFIL bị cô lập nhiều ngày do giao tranh giữa lực lượng Hezbollah và quân đội Israel trong khu vực.

“Trung sĩ Florian Montorio đã bị phục kích bởi một nhóm vũ trang ở cự ly rất gần và trúng đạn trực tiếp từ một loại vũ khí hạng nhẹ", bà Catherine Vautrin viết trên mạng X.

Văn phòng Tổng thống Macron cho biết ông đã điện đàm với Tổng thống Lebanon Joseph Aoun và Thủ tướng Nawaf Salam sau vụ tấn công “nhằm kêu gọi chính quyền Lebanon làm sáng tỏ vụ việc, xác định và truy tố những kẻ chịu trách nhiệm, đồng thời làm mọi cách để đảm bảo an toàn cho các binh sĩ UNIFIL, những người không được phép trở thành mục tiêu trong bất kỳ trường hợp nào”.

Ông Macron cũng nhấn mạnh “tầm quan trọng của việc tất cả các bên tuân thủ đầy đủ lệnh ngừng bắn và tái khẳng định cam kết của Pháp đối với chủ quyền của Lebanon, vì lợi ích của toàn thể người dân Lebanon và sự ổn định của khu vực”.

Được biết, một lệnh ngừng bắn kéo dài 10 ngày giữa Israel và Lebanon có hiệu lực tại Lebanon từ ngày 17/4, nhưng chưa rõ Hezbollah sẽ tuân thủ thỏa thuận này đến mức nào khi họ không tham gia vào cuộc đàm phán.

Vụ việc xảy ra khoảng một tháng sau vụ tấn công bằng máy bay không người lái hôm 12/3 nhằm vào một căn cứ quân sự của người Kurd ở khu vực Erbil, Iraq, khiến Chuẩn úy Arnaud Frion của Pháp thiệt mạng và 6 người khác bị thương.

