Thông tin vụ lính gìn giữ hòa bình người Indonesia thiệt mạng ở Lebanon

Indonesia xác nhận 3 binh sĩ gìn giữ hòa bình người nước này thiệt mạng khi làm nhiệm vụ tại Lebanon.

Theo thông báo của chính quyền Indonesia hôm 31/3, thêm 2 binh sĩ Indonesia đang phục vụ trong phái bộ gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc tại Lebanon được xác nhận đã thiệt mạng vào tối 30/3, nâng tổng số binh sĩ gìn giữ hòa bình người Indonesia thiệt mạng tại nước này lên 3.

Các binh sĩ này thuộc lực lượng Indonesia được triển khai dưới sự chỉ huy của Lực lượng Lâm thời Liên Hợp Quốc tại Lebanon (UNIFIL).

Lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc tuần tra ở miền nam Lebanon. Ảnh tư liệu: UNIFIL.

Lực lượng UNIFIL, thông qua tuyên bố chính thức trên mạng X, xác nhận 2 binh sĩ thiệt mạng ở miền nam Lebanon khi một vụ nổ không rõ nguyên nhân phá hủy chiếc xe của họ.

UNIFIL đã mở cuộc điều tra vụ việc.

“Đây là một trong số nhiều sự cố đã gây nguy hiểm đến sự an toàn và an ninh của lực lượng gìn hòa bình. Một lần nữa, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc António Guterres kêu gọi tất cả các bên liên quan tuân thủ các nghĩa vụ của mình theo luật quốc tế và đảm bảo an toàn, an ninh cho nhân viên và tài sản của Liên Hợp Quốc mọi lúc", người phát ngôn của Liên Hợp Quốc, Stéphane Dujarric, cho biết trong một tuyên bố.

Tổng thư ký Liên Hợp Quốc nhắc lại rằng các cuộc tấn công vào lực lượng gìn hòa bình là hành vi vi phạm nghiêm trọng luật nhân đạo quốc tế và Nghị quyết 1701 (2006) của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, và có thể cấu thành tội ác chiến tranh.

Tổng thư ký Guterres bày tỏ lời chia buồn sâu sắc nhất tới gia đình, bạn bè và đồng nghiệp của những người lính gìn giữ hòa bình đã hy sinh, cũng như tới đất nước Indonesia, đồng thời chúc binh sĩ bị thương sớm bình phục hoàn toàn.

>>> Mời độc giả xem thêm video về một cuộc không kích trước đó của Israel vào Lebanon