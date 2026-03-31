Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Quân sự - Thế giới

Thông tin vụ lính gìn giữ hòa bình người Indonesia thiệt mạng ở Lebanon

Indonesia xác nhận 3 binh sĩ gìn giữ hòa bình người nước này thiệt mạng khi làm nhiệm vụ tại Lebanon.

An An (Theo News.un.org, THX)

Theo thông báo của chính quyền Indonesia hôm 31/3, thêm 2 binh sĩ Indonesia đang phục vụ trong phái bộ gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc tại Lebanon được xác nhận đã thiệt mạng vào tối 30/3, nâng tổng số binh sĩ gìn giữ hòa bình người Indonesia thiệt mạng tại nước này lên 3.

Các binh sĩ này thuộc lực lượng Indonesia được triển khai dưới sự chỉ huy của Lực lượng Lâm thời Liên Hợp Quốc tại Lebanon (UNIFIL).

Lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc tuần tra ở miền nam Lebanon. Ảnh tư liệu: UNIFIL.

Lực lượng UNIFIL, thông qua tuyên bố chính thức trên mạng X, xác nhận 2 binh sĩ thiệt mạng ở miền nam Lebanon khi một vụ nổ không rõ nguyên nhân phá hủy chiếc xe của họ.

UNIFIL đã mở cuộc điều tra vụ việc.

“Đây là một trong số nhiều sự cố đã gây nguy hiểm đến sự an toàn và an ninh của lực lượng gìn hòa bình. Một lần nữa, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc António Guterres kêu gọi tất cả các bên liên quan tuân thủ các nghĩa vụ của mình theo luật quốc tế và đảm bảo an toàn, an ninh cho nhân viên và tài sản của Liên Hợp Quốc mọi lúc", người phát ngôn của Liên Hợp Quốc, Stéphane Dujarric, cho biết trong một tuyên bố.

Tổng thư ký Liên Hợp Quốc nhắc lại rằng các cuộc tấn công vào lực lượng gìn hòa bình là hành vi vi phạm nghiêm trọng luật nhân đạo quốc tế và Nghị quyết 1701 (2006) của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, và có thể cấu thành tội ác chiến tranh.

Tổng thư ký Guterres bày tỏ lời chia buồn sâu sắc nhất tới gia đình, bạn bè và đồng nghiệp của những người lính gìn giữ hòa bình đã hy sinh, cũng như tới đất nước Indonesia, đồng thời chúc binh sĩ bị thương sớm bình phục hoàn toàn.

>>> Mời độc giả xem thêm video về một cuộc không kích trước đó của Israel vào Lebanon

Nguồn video: VTV
Bài liên quan

Quân sự - Thế giới

Israel không kích Lebanon, 3 phóng viên thiệt mạng khi tác nghiệp

Một cuộc không kích mới đây của Israel vào miền nam Lebanon đã khiến 3 phóng viên đang đưa tin về cuộc chiến giữa Israel và Hezbollah thiệt mạng.

Theo AP, một cuộc không kích của Israel vào miền nam Lebanon hôm 28/3 đã khiến 3 phóng viên thiệt mạng khi họ đang đưa tin về cuộc chiến mới nhất giữa Israel và lực lượng Hezbollah, các đài truyền hình nơi 3 nhà báo này làm việc cho biết.

Kênh truyền hình al-Manar của Hezbollah thông báo phóng viên kỳ cựu Ali Shoeib đã thiệt mạng tại miền nam Lebanon. Quân đội Israel cho biết họ đã nhắm mục tiêu vào Shoeib, cáo buộc ông là một nhân viên tình báo của Hezbollah, nhưng không đưa ra bằng chứng.

Xem chi tiết

Quân sự - Thế giới

Iran cảnh báo Israel phải 'trả giá đắt'

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cảnh báo Israel sẽ phải trả giá đắt sau khi Tel Aviv tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran.

AP đưa tin, Israel đã tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran vài giờ sau khi đe dọa “leo thang và mở rộng” chiến dịch chống lại Tehran hôm 27/3. Truyền thông nhà nước Iran cho biết hai cơ sở hạt nhân của nước này đã bị tấn công và Tehran tuyên bố sẽ trả đũa.

"Iran sẽ bắt Israel trả giá đắt cho tội ác của họ", Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cảnh báo trên mạng X.

Xem chi tiết

Quân sự - Thế giới

Tổng thống Iran bác yêu cầu ‘đầu hàng vô điều kiện’ của ông Trump

Tổng thống Masoud Pezeshkian tuyên bố Iran sẽ không bao giờ đầu hàng, đồng thời gửi lời xin lỗi các nước láng giềng về những cuộc tấn công của Tehran.

AP đưa tin, Tổng thống Iran Pezeshkian ngày 7/3 đã bác bỏ yêu cầu đầu hàng vô điều kiện của Tổng thống Mỹ Donald Trump, khẳng định rằng “giấc mơ” đó của Mỹ sẽ không bao giờ thành hiện thực.

"Đó là một giấc mơ mà họ nên giữ kín cho tới lúc rời khỏi thế giới này", nhà lãnh đạo Iran nói.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới