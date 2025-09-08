Bị ong đốt trong lúc chơi, một bé tử vong, một trường hợp nguy kịch

Ba em nhỏ đang vui chơi trong Mái ấm Thiên Ân (Gia Lai) thì bị ong vò vẽ đốt khiến 1 cháu bé tử vong, 1 cháu trong trạng thái nguy kịch và đang phải lọc máu.

Sáng 8/9, thông tin từ lãnh đạo Bệnh viện Nhi Gia Lai, đơn vị vừa tiếp nhận 3 trường hợp bị ong vò vẽ đốt, trong đó 1 cháu đã tử vong, 1 cháu đang trong trạng thái nguy kịch

Các nạn nhân bị sốc phản vệ do ong đốt là Ksor T. (5 tuổi, trú tại xã Ia Chía, tỉnh Gia Lai), A. T. (4 tuổi, trú tại xã Kon Braih, tỉnh Quảng Ngãi) và Trần Minh Q. (11 tuổi, trú tại phường An Phú, tỉnh Gia Lai).

Em A.T được chẩn đoán sốc phản vệ cấp độ III

Trước đó, 3 em chơi tại khu vực bụi cây tại làng Sơ Thiên Ân, phường An Phú thì bị đàn ong vò vẽ vỡ tổ lao tới tấn công.

Người dân đã nhanh chóng đưa các em đi cấp cứu tại Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai trong tình trạng sốc phản vệ, ngộ độc nọc độc ong do bị nhiều vết đốt khắp cơ thể.

Nạn nhân Ksor T sốc phản vệ cấp độ IV, ngưng hô hấp tuần hoàn do nọc độc và tử vong vào chiều cùng ngày. Em A.T được chẩn đoán sốc phản vệ cấp độ III, đang phải lọc máu liên tục để loại bỏ độc tố. Em Trần Minh Q sức khỏe tạm ổn và vẫn cần được tiếp tục theo dõi để phòng biến chứng.

