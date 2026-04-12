Bí mật về thành phố 3.000 năm tuổi ở Uzbekistan

Cuộc thám hiểm khảo cổ chung giữa Trung Quốc và Uzbekistan lần đầu tiên đã hé lộ bí mật về một thành phố 3.000 năm tuổi ở ốc đảo Bandihan.

Các nhà khảo cổ học đã khai quật được một khu di tích thành phố cổ tại địa điểm Bandihan số 2 ở Uzbekistan, có niên đại từ thế kỷ thứ 10 Trước Công Nguyên và được sử dụng cho đến thế kỷ thứ 8 Trước Công Nguyên. Phát hiện này đánh dấu lần đầu tiên bố cục, phương pháp xây dựng, chức năng và quá trình xây dựng cũng như sử dụng của một khu di tích thành phố Thời Kỳ Đồ Sắt Sơ Kỳ tại ốc đảo Bandihan được hé lộ.

Di tích Bandihan 2, nằm ở vùng Surkhandarya, Uzbekistan, được khai quật bởi một nhóm khảo cổ học gồm các thành viên từ Viện Di sản Văn hóa Đại học Tây Bắc (Trung Quốc) và các tổ chức khác. Việc khai quật phần phía Đông của di tích đã xác nhận rằng, lớp đất thấp nhất là một thành phố Thời Kỳ Đồ Sắt Sơ Kỳ, di tích thành phố lớn nhất và được bảo tồn tốt nhất ở ốc đảo Bandihan.

Ảnh: @Viện Di sản Văn hóa Đại học Tây Bắc (Trung Quốc).

Ngoài ra, nhóm nghiên cứu còn khai quật được bức tường thành phía đông, một kho chứa bên trong các bức tường, năm ngôi nhà, các vách ngăn bên trong, cột trụ và bằng chứng về việc sử dụng lửa.

Tường thành phía Đông được bảo tồn tương đối tốt. Các rãnh móng ở chân tường không bị đào bới, thay vào đó, một lớp đất hoàng thổ nguyên chất được trải lên bề mặt bằng phẳng trước, sau đó tường được xây dựng bằng phương pháp trát vữa. Một kho chứa đã được phát hiện bên trong tường thành phía Đông.

“Tường thành phía Đông được chia thành nhiều dãy phòng bởi những bức tường đất có răng cưa. Năm căn phòng được khai quật được xây theo hướng từ Tây Bắc đến Đông Nam”, Zhu Jiangsong, thành viên của nhóm khảo cổ liên ngành và là giảng viên tại Trường Di sản Văn hóa thuộc Đại học Tây Bắc, cho biết.

Ông nói thêm rằng, các nhà khảo cổ đã tìm thấy nhiều dấu vết của lửa trong các phòng và phát hiện ra tàn tích của một chiếc giường đất. Một hốc đèn được đặt ở giữa bức tường phía Bắc, cạnh chiếc giường đất. Hốc đèn có đáy phẳng và đỉnh hình vòm. Bức tường bên trong đã bị nung cứng lại thành bề mặt đất sét đỏ, có dấu vết bồ hóng trên bề mặt.

Địa điểm khảo cổ này đã khai quật được nhiều hiện vật đa dạng và số lượng lớn, chủ yếu là đồ gốm và công cụ bằng đá, cùng một số ít đồ đồng. Đồ gốm chủ yếu bao gồm các loại chum có vành gấp, bát và đĩa đáy phẳng, công cụ bằng đá chủ yếu bao gồm các công cụ chế biến ngũ cốc như đá mài, chày và cối, đồ đồng bao gồm dao và mũi tên và vỏ sò cũng được tìm thấy.

Zhu Jiangsong cho biết, dựa trên dữ liệu xác định tuổi bằng carbon-14, nhóm khảo cổ đã xác nhận rằng, địa điểm thành phố này được xây dựng lần đầu tiên vào thế kỷ thứ 10 Trước Công Nguyên và được sử dụng cho đến thế kỷ thứ 8 Trước Công Nguyên. Đây là một thành bang quan trọng, được bảo tồn tốt và có cấu trúc nguyên vẹn từ thời kỳ Vương quốc Bactria cổ đại, tồn tại sau sự suy tàn của nền văn hóa Thời Kỳ Đồ Đồng ở lưu vực sông Surhan và trước khi Đế chế Ba Tư Achaemenid xuất hiện.