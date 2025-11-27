Hà Nội

Bí mật khó tin về hộp sọ cực dài của hiệp sĩ Trung cổ

Kho tri thức

Bí mật khó tin về hộp sọ cực dài của hiệp sĩ Trung cổ

Các nhà nghiên cứu đã phân tích hộp sọ cực dài của hiệp sĩ Tây Ban Nha thời Trung cổ. Qua đó, họ phát hiện ông mắc chứng bệnh di truyền hiếm gặp.

Tâm Anh (theo LS)
Khi khai quật một nghĩa trang chôn cất nhiều hiệp sĩ thời Trung cổ ở Tây Ban Nha, các nhà khảo cổ chú ý đến hài cốt của một người đàn ông trung niên với 2 vết đâm trên đầu và một vết thương nặng ở đầu gối. Những vết thương trên cho thấy người hiệp sĩ đã tử trận khi chiến đấu trên chiến trường. Ảnh: Rissech et al. / Heritage / CC-BY 4.0.
Khi xem xét kỹ hơn bộ hài cốt, các nhà nghiên cứu bị sốc bởi hộp sọ dài và hẹp bất thường của ông. Họ nghi ngờ đó là hậu quả của một tình trạng di truyền thường gây tử vong ở trẻ em. "Tôi rất ngạc nhiên. Tôi chưa bao giờ thấy hộp sọ nào như thế này trước đây, đặc biệt là hộp sọ của một hiệp sĩ", nhà nhân chủng học sinh học Carme Rissech tại Đại học Rovira i Virgili ở Tây Ban Nha, chia sẻ. Ảnh: Rissech et al. / Heritage / CC-BY 4.0.
Trong một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Heritage, nhà nhân chủng học sinh học Rissech và các đồng nghiệp đã phân tích chi tiết các bộ hài cốt được tìm thấy tại lâu đài Zorita de los Canes ở Tây Ban Nha. Lâu đài này từng được Dòng Calatrava - một nhóm hiệp sĩ và tu sĩ đảm nhận nhiệm vụ quân sự, cư trú từ thế kỷ 13 - 15. Ảnh: stockcake.com.
Khi khai quật nghĩa trang Zorita de los Canes từ năm 2014 - 2019, các nhà khảo cổ đã phát hiện ra hàng chục bộ hài cốt, bao gồm một bộ xương của phụ nữ, với những vết thương gợi ý về các vụ bạo lực và vết thương chiến tranh. Ảnh: Dinko Cepak/EyeEm/Getty Images.
Trong số các bộ hài cốt được tìm thấy, đáng chú ý là một thi hài có "hộp sọ cực kỳ dài". Bộ hài cốt thuộc về một người đàn ông được chôn cất trong quan tài gỗ. Phần lớn cỗ quan tài cũng như thi hài của ông đã bị phân hủy vào thời điểm khai quật do tác động của thời gian. Ảnh: DeAgostini/Getty Images.
Nghiên cứu của các chuyên gia chỉ ra, người đàn ông trên qua đời khi khoảng 35 - 40 tuổi. Các dấu hiệu cơ trên xương cho thấy khi còn sống, ông là một người năng động, phù hợp với lối sống của một hiệp sĩ. Tuy nhiên, họ phát hiện 3 đường khớp sọ của ông - khớp giữa các xương sọ - đã đóng lại sớm, khiến hộp sọ bị biến dạng, trở nên dài bất thường. Ảnh: historicaleuropeanmartialarts.com.
Theo các nhà nghiên cứu, người đàn ông này có khả năng mắc tình trạng gọi là dính liền sọ sớm. Căn bệnh này có thể gây ra các vấn đề cho sự phát triển của hộp sọ và bộ não. Vào thời Trung cổ, tình trạng này có thể dẫn đến chấn thương não và tử vong do trình độ y tế chưa phát triển, không thể phẫu thuật, điều trị sớm cho bệnh nhân. Ảnh: Ancient-origins.
Các nhà nghiên cứu cho hay tỷ lệ mắc dính liền sọ sớm trên toàn thế giới là khoảng 1/2.500 và nhiều trường hợp là do đột biến gene. Một trong những đột biến gene phổ biến nhất khiến nhiều khớp sọ liền sớm dẫn đến hội chứng Crouzon, cũng có thể gây ra tình trạng mắt lồi, cách xa nhau; hàm nhỏ; mất thính lực. Hầu hết những người mắc căn bệnh này đều có chức năng nhận thức bình thường. Ảnh: dreamstime.
Vì chỉ có hộp sọ của hiệp sĩ thời Trung cổ bị ảnh hưởng trong khi phần còn lại của bộ hài cốt thì không nên các nhà nghiên cứu cho rằng ông có thể mắc hội chứng Crouzon - một phát hiện hiếm gặp trong số các bộ hài cốt cổ xưa. Ảnh: sevenswords.uk.
"Hầu hết các trường hợp được ghi nhận, đặc biệt là trong thời Trung cổ, đều là trẻ em. Việc hiệp sĩ này sống sót đến tuổi trưởng thành mà không cần can thiệp phẫu thuật là điều đặc biệt đáng chú ý, xét đến những biến chứng tiềm ẩn", nhóm nghiên cứu cho hay. Ảnh: stockcake.com.
Mời độc giả xem video: Khai quật xác ướp hơn 800 tuổi ở Peru. Nguồn: THĐT1.
Tâm Anh (theo LS)
#Phân tích hộp sọ hiệp sĩ Trung cổ #hộp sọ #thời Trung cổ

