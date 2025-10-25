Hà Nội

Khóa thắt lưng Trung cổ khắc rắn nuốt ếch gây bí ẩn

Kho tri thức

Khóa thắt lưng Trung cổ khắc rắn nuốt ếch gây bí ẩn

Mặt khóa thắt lưng bằng đồng Thời Trung cổ độc đáo có hình con rắn đang nuốt chửng một sinh vật giống ếch gây ngạc nhiên các chuyên gia.

Thiên Đăng (Theo ancientpages)
Khi tiến hành khai quật ở Brno, một thành phố thuộc vùng Nam Moravia của Cộng hòa Séc, các nhà khảo cổ học đến từ trường Đại học Masaryk đã có một khám phá phi thường.
Khi tiến hành khai quật ở Brno, một thành phố thuộc vùng Nam Moravia của Cộng hòa Séc, các nhà khảo cổ học đến từ trường Đại học Masaryk đã có một khám phá phi thường. Ảnh: @Đại học Masaryk.
Cụ thể, nhóm chuyên gia đã khai quật được một chiếc khóa thắt lưng bằng đồng độc đáo có từ Thời Trung Cổ, thuộc thế kỷ thứ 8 Sau Công Nguyên.
Cụ thể, nhóm chuyên gia đã khai quật được một chiếc khóa thắt lưng bằng đồng độc đáo có từ Thời Trung Cổ, thuộc thế kỷ thứ 8 Sau Công Nguyên. Ảnh: @Đại học Masaryk.
Điều đáng nói là hiện vật Thời Trung Cổ thú vị này có khắc họa hình ảnh một con rắn đang nuốt chửng một sinh vật giống ếch kỳ lạ.
Điều đáng nói là hiện vật Thời Trung Cổ thú vị này có khắc họa hình ảnh một con rắn đang nuốt chửng một sinh vật giống ếch kỳ lạ. Ảnh: @Đại học Masaryk.
Vốn dĩ, họa tiết này phổ biến trong thần thoại Slavơ, và cũng gắn liền với huyền thoại về sự sáng tạo thế giới hoặc trong huyền thoại tín ngưỡng sinh sản.
Vốn dĩ, họa tiết này phổ biến trong thần thoại Slavơ, và cũng gắn liền với huyền thoại về sự sáng tạo thế giới hoặc trong huyền thoại tín ngưỡng sinh sản. Ảnh: @Đại học Masaryk.
Những chiếc khóa thắt lưng như vậy được giới thượng lưu đeo phổ biến vào đầu Thời Trung Cổ ở Đông Âu.
Những chiếc khóa thắt lưng như vậy được giới thượng lưu đeo phổ biến vào đầu Thời Trung Cổ ở Đông Âu. Ảnh: @Đại học Masaryk.
Mời Quý Độc Giả cùng xem video: “Mở” xác ướp 3.000 năm của Pharaoh Ai Cập: Dung mạo thật "gây sốc" và những bí mật động trời. Nguồn video: @VGT TV - Đời Sống.
Thiên Đăng (Theo ancientpages)
