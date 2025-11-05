Hà Nội

Những luật lệ ám ảnh thời Trung Cổ, xử tội bằng nước, lửa... sắt nóng

Kho tri thức

Những luật lệ ám ảnh thời Trung Cổ, xử tội bằng nước, lửa... sắt nóng

Vào thời Trung cổ, nhiều phiên tòa xét xử một người có tội hay vô tội bằng cách trải qua các thử thách liên quan đến nước, lửa hoặc kim loại đang cháy.

Tâm Anh (theo ATI)
Nhiều phiên tòa thời Trung cổ xét xử bằng việc thực hiện các thử thách nguy hiểm và đáng sợ để xác định một người có tội hay vô tội. Theo đó, nghi phạm sẽ buộc phải thực hiện một thử thách đau đớn hoặc nguy hiểm như cầm một thanh sắt nóng hoặc bị ném xuống nước. Ảnh: Public Domain.
Nhiều phiên tòa thời Trung cổ xét xử bằng việc thực hiện các thử thách nguy hiểm và đáng sợ để xác định một người có tội hay vô tội. Theo đó, nghi phạm sẽ buộc phải thực hiện một thử thách đau đớn hoặc nguy hiểm như cầm một thanh sắt nóng hoặc bị ném xuống nước. Ảnh: Public Domain.
Nếu vô tội thì Chúa sẽ can thiệp bằng một phép lạ để cứu mạng nghi phạm. Nếu có tội thì nghi phạm sẽ đối mặt với cái chết đau đớn, thảm khốc. Ảnh: Public Domain.
Nếu vô tội thì Chúa sẽ can thiệp bằng một phép lạ để cứu mạng nghi phạm. Nếu có tội thì nghi phạm sẽ đối mặt với cái chết đau đớn, thảm khốc. Ảnh: Public Domain.
Ban đầu, các linh mục tham gia vào các phiên tòa xét xử bằng các thử thách. Linh mục sẽ ban phước lành cho các vật thể trước khi chúng được sử dụng trong các thử thách hoặc quyết định xem có sự can thiệp của thần thánh hay không. Ảnh: Public Domain.
Ban đầu, các linh mục tham gia vào các phiên tòa xét xử bằng các thử thách. Linh mục sẽ ban phước lành cho các vật thể trước khi chúng được sử dụng trong các thử thách hoặc quyết định xem có sự can thiệp của thần thánh hay không. Ảnh: Public Domain.
Đến thế kỷ 13, một sắc lệnh của giáo hoàng được ban hành nhằm cấm các linh mục tham gia vào các phiên tòa xét xử bằng các thử thách. Nguyên do là vì việc làm đó khiến linh mục bị xem là có hành vi bất kính với Chúa khi yêu cầu Người thực hiện phép lạ. Ảnh: Wikimedia Commons.
Đến thế kỷ 13, một sắc lệnh của giáo hoàng được ban hành nhằm cấm các linh mục tham gia vào các phiên tòa xét xử bằng các thử thách. Nguyên do là vì việc làm đó khiến linh mục bị xem là có hành vi bất kính với Chúa khi yêu cầu Người thực hiện phép lạ. Ảnh: Wikimedia Commons.
Lửa là một trong những thử thách phổ biến trong nhiều phiên tòa xét xử thời Trung cổ. Hình thức phổ biến nhất là vi phạm buộc phải cầm một thanh sắt nung đỏ và đi bộ khoảng 2,7m. Thử thách này khiến nghi phạm có vết bỏng nặng trên tay. Ảnh: schroders.
Lửa là một trong những thử thách phổ biến trong nhiều phiên tòa xét xử thời Trung cổ. Hình thức phổ biến nhất là vi phạm buộc phải cầm một thanh sắt nung đỏ và đi bộ khoảng 2,7m. Thử thách này khiến nghi phạm có vết bỏng nặng trên tay. Ảnh: schroders.
Người ta sẽ kiểm tra, theo dõi vết bỏng đó trong 3 ngày liên tiếp. Nếu vết bỏng bắt đầu lành lại thì người đó sẽ được tòa phán quyết vô tội. Trái lại, nếu vết bỏng bị mưng mủ hoặc nhiễm trùng thì người đó sẽ bị coi là có tội. Ảnh: historycollection.
Người ta sẽ kiểm tra, theo dõi vết bỏng đó trong 3 ngày liên tiếp. Nếu vết bỏng bắt đầu lành lại thì người đó sẽ được tòa phán quyết vô tội. Trái lại, nếu vết bỏng bị mưng mủ hoặc nhiễm trùng thì người đó sẽ bị coi là có tội. Ảnh: historycollection.
Ngoài ra, một kiểu thử thách khác là đặt kim loại nóng lên ngực bị cáo hoặc bắt nghi phạm đứng trên lưỡi cày đã được nung đỏ rực. Ảnh: Wikimedia Commons.
Ngoài ra, một kiểu thử thách khác là đặt kim loại nóng lên ngực bị cáo hoặc bắt nghi phạm đứng trên lưỡi cày đã được nung đỏ rực. Ảnh: Wikimedia Commons.
Tiếp đến, thử thách bằng nước thường được sử dụng trong các phiên tòa xét xử phù thủy. Bị cáo sẽ bị trói bằng dây thừng rồi ném xuống vùng nước gần đó như sông, hồ. Nếu bị chìm thì người đó được coi là vô tội và sẽ được kéo lên bờ trước khi chết đuối. Tuy nhiên, nếu họ bắt đầu nổi lên mặt nước thì sẽ bị xem là có tội. Ảnh: Public Domain.
Tiếp đến, thử thách bằng nước thường được sử dụng trong các phiên tòa xét xử phù thủy. Bị cáo sẽ bị trói bằng dây thừng rồi ném xuống vùng nước gần đó như sông, hồ. Nếu bị chìm thì người đó được coi là vô tội và sẽ được kéo lên bờ trước khi chết đuối. Tuy nhiên, nếu họ bắt đầu nổi lên mặt nước thì sẽ bị xem là có tội. Ảnh: Public Domain.
Trong một số phiên tòa xét xử bằng thử thách nước, các bị cáo buộc phải nhúng tay vào một cái vạc đổ đầy nước nóng hoặc dầu sôi để lấy một viên đá hoặc chiếc nhẫn đặt dưới đáy. Người nào lấy được đồ vật dưới đáy thì mà không bị bỏng nặng thì sẽ được phán quyết vô tội. Trái lại, nếu bị bỏng nặng thì sẽ bị kết án có tội. Ảnh: Public Domain.
Trong một số phiên tòa xét xử bằng thử thách nước, các bị cáo buộc phải nhúng tay vào một cái vạc đổ đầy nước nóng hoặc dầu sôi để lấy một viên đá hoặc chiếc nhẫn đặt dưới đáy. Người nào lấy được đồ vật dưới đáy thì mà không bị bỏng nặng thì sẽ được phán quyết vô tội. Trái lại, nếu bị bỏng nặng thì sẽ bị kết án có tội. Ảnh: Public Domain.
Mời độc giả xem video: Hé lộ nền văn minh đã mất tích qua tàn tích khảo cổ.
Tâm Anh (theo ATI)
#thời Trung cổ #phiên tòa #thử thách nguy hiểm #bị cáo

