Bí ẩn thủy quái khổng lồ gây xôn xao dư luận thế kỷ 19

Vào mùa hè năm 1817, một thủy quái khổng lồ, giống như rắn được người dân Mỹ phát hiện đang bơi ở khu vực cảng Gloucester và dọc theo bờ biển Cape Ann.

Hàng trăm nhân chứng mô tả thủy quái khổng lồ và bí ẩn xuất hiện ở khu vực cảng Gloucester (Mỹ) và dọc theo bờ biển Cape Ann là một sinh vật có kích thước khủng, trông giống như rắn, thân dài với nhiều bướu nhô lên hạ xuống trên mặt nước.

Trong suốt mùa hè năm 1817, 1818, nhiều ngư dân và người dân địa phương đã báo cáo nhìn thấy thủy quái bí ẩn trên. Sự việc này cũng thu hút sự quan tâm của các nhà khoa học cũng giới truyền thông.

Thủy quái bí ẩn xuất hiện ở Gloucester trở thành một trong những sinh vật huyền bí được ghi chép đầy đủ nhất từng được ghi nhận.

Theo lời kể của các nhân chứng, thủy quái xuất hiện ở cảng Gloucester dài khoảng 15 - 30,5m, đầu giống như đầu rùa hoặc đầu ngựa, thỉnh thoảng nhô lên mặt nước.

Phần thân của sinh vật bí ẩn này được mô tả giống như một "chuỗi phao" hoặc thùng nối liền với nhau. Nó di chuyển uốn lượn, ​​nhô lên và chìm xuống dưới nước theo một loạt sóng thẳng đứng. Thêm nữa, thủy quái bơi cực nhanh.

Thủy quái khổng lồ, trông giống như rắn, được người dân nhìn thấy ở khu vực cảng Gloucester năm 1817. Ảnh: Amusingplanet.

Một số chuyên gia, nhà khoa học đã ghi nhận báo cáo của các nhân chứng về việc nhìn thấy thủy quái khổng lồ và bí ẩn xuất hiện ở khu vực cảng Gloucester. Sau đó, họ tiến hành điều tra nhằm giải mã bí ẩn về sinh vật đang gây xôn xao dư luận.

Hội Linnaean vùng New England thành lập một ủy ban đặc biệt để làm sáng tỏ bí ẩn về thủy quái trên. Sau một thời gian điều tra, ủy ban này đưa ra kết luận sinh vật gây xôn xao dư luận là một loài chưa từng được biết đến trước đây và được đặt tên là Scoliophis atlanticus. Họ đưa ra nhận định này dựa vào phát hiện kỳ ​​lạ, một con rắn dài khoảng 90 cm được cư dân địa phương tìm thấy trên một bãi biển gần đó.

Con rắn đó có sống lưng uốn lượn bất thường và do vị trí tìm thấy gần với những lần nhìn thấy thủy quái bí ẩn ở cảng Gloucester nên ủy ban đặc biệt do Gloucester thành lập tin rằng nó là "hậu duệ của con rắn khổng lồ".

Tuy nhiên, nhiều chuyên gia, nhà khoa học không đồng tình với kết luận trên. Họ cho rằng không đủ bằng chứng để xác định sinh vật gây xôn xao dư luận là một loài mới.

Năm 1863, Hội Lịch sử Tự nhiên Boston tiến hành kiểm tra "hậu duệ của con rắn khổng lồ" được lưu giữ trong bộ sưu tập của Hội Linnaean vùng New England và phát hiện ra rằng đó chỉ là một con rắn đen bình thường với cột sống bị biến dạng.

Một giả thuyết có khả năng nhất được các nhà khoa học đưa ra về sinh vật bí ẩn xuất hiện ở cảng Gloucester là một con cá voi lưng gù đang kiếm ăn trên mặt nước. Do góc quan sát nên một số người đã nhìn thấy ảo ảnh về sinh vật giống rắn với kích thước khổng lồ.