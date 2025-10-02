Thủy quái hồ Loch Ness bất ngờ trồi lên giữa ban ngày

Hà Nội

Giải mã

Thợ săn quái vật hồ Loch Ness, ông Eoin O'Faodhagain đã "rất bối rối" khi phát hiện một sinh vật dài 5,1m có màu nâu đen bí ẩn trồi lên mặt hồ Loch Ness.

Tâm Anh (theo Mail Online)
Vào ngày 23/9, webcam tại Khách sạn Clansman do Visit Inverness Loch Ness (VILN) quản lý đã quay được video ghi lại cảnh một sinh vật bí ẩn to lớn, màu nâu đen, có hình dáng khó xác định trồi lên giữa mặt hồ Loch Ness, Scotland. Ảnh: Visit Inverness Loch Ness via Pen News.
Thợ săn quái vật hồ Loch Ness, ông Eoin O'Faodhagain cho biết đã "rất bối rối" khi phát hiện một sinh vật dài 5,1m bí ẩn khi quan sát hồ Loch Ness qua webcam. Ảnh: Visit Inverness Loch Ness via Pen News.
"Tôi nhìn thấy một sinh vật to lớn, màu nâu đen, vừa mới trồi lên khỏi mặt nước, tạo ra chuyển động tròn kỳ lạ... Tôi chưa từng thấy chuyển động nào như thế này trước đây – nó rất kỳ lạ và hấp dẫn", ông Eoin cho hay. Ảnh: Pen News.
Trong đoạn video được ông Eoin chia sẻ, sinh vật bí ẩn nổi lên giữa mặt hồ Loch Ness và chỉ cách bờ một quãng ngắn. Ông ước tính sinh vật này dài khoảng 5,1m và rộng khoảng 1,5m. Ảnh: Pen News.
Theo ông Eoin, không có sinh vật nào ở hồ Loch Ness có kích thước như vậy được biết đến. Vì vậy, ông suy đoán đó có thể là một thành viên trong gia đình của quái vật hồ Loch Ness. Ảnh: Matt84//Getty Images.
Ông Eoin thường theo dõi hồ Loch Ness tại nhà ở County Donegal, Ireland thông qua hệ thống webcam được lắp đặt quanh khu vực do Visit Inverness Loch Ness (VILN) quản lý. Ảnh: submitted.
Nhờ vậy, trong nhiều năm qua, ông Eoin đã ghi nhận và nộp hàng chục bằng chứng hình ảnh, video cho Sổ đăng ký chính thức những lần nhìn thấy quái vật hồ Loch Ness. Ảnh: SUPPLIED/Kongsberg.
Quái vật hồ Loch Ness là một trong những sinh vật bí ẩn nhất thế giới. Huyền thoại về thủy quái bí ẩn ẩn náu dưới hồ Loch Ness có từ hàng trăm năm trước. Ảnh: Associated Newspaper.
Đến ngày 12/11/1933, Hugh Gray chụp được bức ảnh đầu tiên về quái vật"hồ Loch Ness. Kể từ đó, nhiều người tìm đến đây với hy vọng có thể trông thấy quái vật khổng lồ này. Ảnh: konur/shutterstock.com.
Các chuyên gia, nhà khoa học đã tổ chức nhiều cuộc tìm kiếm, săn lùng thủy quái ẩn náu ở hồ Loch Ness nhưng đến nay vẫn chưa tìm được chứng cứ thuyết phục giúp xác nhận sự tồn tại của sinh vật bí ẩn đó. Ảnh: Gtres.
Tâm Anh (theo Mail Online)
