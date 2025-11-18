Bí ẩn thành phố thời Trung cổ bị chìm dưới hồ nước khổng lồ

Các nhà khảo cổ phát hiện tàn tích của một thành phố thời Trung cổ chìm dưới hồ Issyk-Kul ở Kyrgyzstan. Nơi đây có thể từng nằm trên Con đường tơ lụa.
Hành trình của mẫu xe nổi tiếng nhất trong gia đình Ford đã chính thức kết thúc với chiếc xe Focus cuối cùng lăn bánh khỏi dây chuyền sản xuất tại Đức.
Quả chuối khổng lồ nặng tới vài kg, cần ít nhất 4 người ăn mới hết, khiến nhiều người tò mò.
Công trình kiến trúc nổi tiếng này từng bị cư dân mạng bình chọn là "tòa nhà xấu nhất".
Bị bao vây bởi 150.000 quân Nga, các đơn vị Ukraine đã phải chịu thất bại trong 15 cuộc phản công. Liệu chiến dịch phía nam của Tổng thống Zelensky có khả thi?
Tộc người Maori sở hữu nền văn hóa bản địa đặc sắc, nổi bật với nghệ thuật trình diễn, tinh thần chiến binh và mối liên kết sâu sắc với thiên nhiên.
Các nhà khoa học phát hiện lan gấm ngọc vân hồng quý hiếm tại Pù Luông, Thanh Hóa. Đây là một trong những nhóm lan dược liệu có giá trị nhất tại châu Á.
Từ tháng 8/2023, người dùng Việt Nam có thể rút tiền bằng mã QR tại ATM liên ngân hàng qua VietQRCash.
Thế hệ mới của mẫu xe bán tải Nissan Navara 2026 sẽ chính thức trình làng vào ngày 19/11 tới tại Nam Úc, chỉ hơn một tuần sau màn ra mắt của Toyota Hilux 2025.
Nữ ca sĩ Lương Bích Hữu khiến khán giả trầm trồ khi xuất hiện với diện mạo thon gọn, trẻ trung sau khi giảm gần 30kg.
Hyundai vừa công bố phác họa đầu tiên của mẫu xe ý tưởng CRATER Concept mới – mẫu SUV địa hình được định hướng chinh phục những điều kiện khắc nghiệt nhất.
Mới đây, loạt ảnh cosplay của một hot girl Đài Loan đã gây bão cộng đồng mạng và người hâm mộ bộ truyện Thám tử lừng danh Conan.
Súng máy Gatling là bước ngoặt lớn trong lịch sử quân sự, đánh dấu sự ra đời của cơ chế bắn nhanh mang tính cách mạng.i.
Các nhà nghiên cứu lần đầu tiên chiết xuất RNA thành công từ voi ma mút lông xoăn, mở ra cơ hội hồi sinh loài đã tuyệt chủng trong tương lai.
Mới đây, khi một cư dân mạng bình luận hỏi Trấn Thành về chuyện chia tay Hari Won, nam MC lập tức lên tiếng.
Rừng Phong Hương Quảng Trị rực rỡ sắc lá cuối năm, nơi du khách có thể ngắm cảnh, chụp ảnh và trải nghiệm thiên nhiên yên bình tuyệt đẹp.
Nhân vật hoạt hình Mã Tiểu Dã từ Trung Quốc viral mạnh mẽ với thông điệp chữa lành đầy cảm hứng.
Mới đây, hot Tiktoker Lê Thụy đã khiến cộng đồng mạng "tan chảy" khi tung loạt ảnh check-in dưới hàng cây lá vàng lãng mạn tại Nhật Bản.
Ngôi nhà không chỉ là nơi ở mà còn tôn vinh mối quan hệ bền chặt giữa con người và thiên nhiên, đồng thời mang đến trải nghiệm sống yên bình.
Diệp Lâm Anh ôm thân thiết mừng sinh nhật hoa hậu Kỳ Duyên. Lương Bích Hữu mặc váy hở vai khoe vẻ đẹp trẻ trung.
Đà Lạt mùa sương mờ là thiên đường săn ánh sáng, nơi những tia nắng đầu ngày xuyên qua mây, hồ và đồi, tạo nên khung cảnh huyền ảo khó quên.