Bí ẩn thành phố thời Trung cổ bị chìm dưới hồ nước khổng lồ

Kho tri thức

Bí ẩn thành phố thời Trung cổ bị chìm dưới hồ nước khổng lồ

Các nhà khảo cổ phát hiện tàn tích của một thành phố thời Trung cổ chìm dưới hồ Issyk-Kul ở Kyrgyzstan. Nơi đây có thể từng nằm trên Con đường tơ lụa.

Tâm Anh (theo ATI)
Được gọi là Toru-Aygyr, thành phố thời Trung cổ này mới được các chuyên gia phát hiện "ngủ vùi" dưới hồ Issyk-Kul ở miền đông Kyrgyzstan. Hồ Issyk-Kul là hồ nước sâu thứ 8 trên thế giới và từng nằm dọc theo Con đường Tơ lụa nổi tiếng lịch sử nhân loại. Ảnh: Elizaveta Romashkina/Russian Academy of Sciences.
Vì vậy, các chuyên gia tin rằng, Toru-Aygyr có thể từng là điểm dừng chân quan trọng trên Con đường tơ lụa cho đến khi thành phố này bị nhấn chìm trong một trận động đất xảy ra vào thế kỷ 15. Ảnh: Russian Academy of Sciences.
Các chuyên gia đã khảo sát tại 4 địa điểm tại hồ Issyk-Kul, ở độ sâu từ khoảng 0,9 - 4m. Ở địa điểm đầu tiên, họ đã tìm thấy tàn tích của một số tòa nhà xây bằng gạch chịu lửa. Một trong số đó có một cối xay dùng để nghiền và xay bột mì hoặc bột ngô. Ảnh: Denis Davydov/Russian Academy of Sciences.
Nhóm chuyên gia cũng tìm thấy một tòa nhà từng được sử dụng làm nhà thờ Hồi giáo, nhà tắm công cộng, hoặc madrasa, một trường học Hồi giáo. Bên cạnh những tòa nhà này, họ phát hiện ra một số công trình bằng đá và dầm gỗ. Các dầm gỗ này đang được gửi đi để xác định niên đại bằng carbon phóng xạ và phân tích niên đại học để xác định tuổi chính xác. Ảnh: Elizaveta Romashkina/Russian Academy of Sciences/Alamy.
Ở địa điểm thứ hai, các nhà khảo cổ học đã phát hiện ra một nghĩa trang Hồi giáo có niên đại từ thế kỷ 13 hoặc 14, bị xói mòn nghiêm trọng bởi nước mặn của hồ. Họ cũng tìm thấy những ngôi mộ gần nghĩa trang và tất cả đều được thực hiện theo truyền thống Hồi giáo. Hai bộ hài cốt gồm 1 nam và một nữ dự kiến sẽ được các chuyên gia phân tích toàn diện hơn để giải mã những bí ẩn liên quan đến cuộc sống của họ trước khi chết. Ảnh: Alamy.
Tại địa điểm thứ 3, nhóm nghiên cứu phát hiện một số đồ gốm thời Trung cổ. Trong khi đó, tại địa điểm thứ 4 có các cấu trúc hình tròn và hình chữ nhật làm bằng gạch bùn. Ảnh: Dan Lundberg/CC BY-SA 2.0.
Để tìm hiểu thêm về bối cảnh lịch sử của thành phố Toru-Aygyr, các nhà nghiên cứu đã phân tích các tài liệu Thời trung cổ bên cạnh việc thực hiện các cuộc thám hiểm dưới nước. Ảnh: wikimedia commons.
Vào thế kỷ 10, một triều đại Turkic có tên là Nhà nước Kara-Khanid đã bắt đầu nắm quyền ở Toru-Aygyr. Người dân ở đây theo nhiều tôn giáo khác nhau như: Tengrianism ngoại giáo, Phật giáo, Cơ đốc giáo Nestorian... Ảnh: peakvisor.
"Giới tinh hoa cầm quyền đã chuyển sang Hồi giáo trong thời gian cai trị nhưng tôn giáo này chỉ trở nên phổ biến ở Trung Á vào thế kỷ 13. Trước đó, Hồi giáo chủ yếu là tôn giáo của giới quý tộc và những người dân tham gia vào hoạt động kinh tế tích cực", Valery Kolchenko, nhà nghiên cứu tại Viện Hàn lâm Khoa học Quốc gia Cộng hòa Kyrgyzstan, chia sẻ. Ảnh: depenbusch.
Tuy nhiên, sự thịnh vượng của thành phố Toru-Aygyr đột ngột kết thúc vào thế kỷ 15 khi một trận động đất tàn khốc đã khiến nơi đây chìm xuống hồ Issyk-Kul. Sau khi thảm họa kinh hoàng này xảy ra, dân số trong khu vực đã thay đổi đáng kể. Ảnh: gobackpacking.com.
Mời độc giả xem video: Hé lộ nền văn minh đã mất tích qua tàn tích khảo cổ.
#Khám phá thành phố Trung cổ chìm dưới hồ #Phát hiện tàn tích tại hồ Issyk-Kul #thành phố Toru-Aygyr

