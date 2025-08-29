Hà Nội

Trục vớt 3 bức tượng khổng lồ 2.000 tuổi dưới thành phố cổ chìm dưới nước

Kho tri thức

Ai Cập đã trục vớt thành công 3 bức tượng khổng lồ từ dưới đáy biển Địa Trung Hải. Phát hiện này hé lộ bí ẩn về thành phố cổ bị chìm dưới nước của Ai Cập.

Tâm Anh (theo Ancient origins)
Các chuyên gia Ai Cập mới thông tin về một thành tựu khảo cổ học quan trọng. Đó là việc họ trục vớt thành công 3 bức tượng khổng lồ từ dưới đáy biển Địa Trung Hải thuộc Vịnh Abu Qir. Ảnh: Egyptian Ministry of Tourism and Antiquities.
Khám phá này đánh dấu hoạt động khai quật dưới nước quy mô lớn đầu tiên của Ai Cập sau 25 năm. Ảnh: Egyptian Ministry of Tourism and Antiquities.
Theo các chuyên gia, những pho tượng được trục vớt bao gồm: một bức tượng Nhân sư thạch anh khổng lồ; một bức tượng bằng đá granitE từ cuối thời Ptolemaic; một bức tượng đá cẩm thạch trắng nguyên sơ của một quý tộc La Mã. Ảnh: Egyptian Ministry of Tourism and Antiquities.
Những bức tượng này là tàn tích của một phần của thành phố cổ Canopus nổi tiếng, một phần của quần thể Thonis-Heracleion rộng lớn hơn từng thống trị các tuyến đường thương mại Địa Trung Hải. Ảnh: Franck Goddio/Hilti Foundation.
Điểm nhấn của cuộc khai quật là bức tượng Nhân sư làm từ thạch anh tuyệt đẹp. Pho tượng khắc họa hình ảnh pharaoh Ramses II đội vương miện. Ông là một trong những pharaoh quyền lực nhất Ai Cập và là người trị vì trong Vương triều thứ 19 (từ năm 1279 trước Công nguyên đến năm 1213 trước Công nguyên). Ảnh: Franck Goddio/Hilti Foundation.
Bức tượng khổng lồ này tượng trưng cho mối liên hệ trực tiếp với thời kỳ đỉnh cao của nền văn minh Ai Cập cổ đại, khi các di tích của Ramses II thống trị Thung lũng sông Nile và thiết lập ảnh hưởng của Ai Cập trên khắp phía đông Địa Trung Hải. Ảnh: Franck Goddio/Hilti Foundation.
Trong khi đó, bức tượng khổng lồ bằng đá granit khắc họa hình ảnh một người đàn ông vô danh từ cuối thời kỳ Ptolemaic phản ánh truyền thống nghệ thuật Hy Lạp hóa thịnh vượng ở Ai Cập sau cuộc chinh phạt của Alexander Đại đế. Ảnh: Franck Goddio/Hilti Foundation.
Bức tượng này là bằng chứng quý giá về sự giao thoa văn hóa đặc trưng của Ai Cập trong những thế kỷ cuối cùng của triều đại pharaoh khi phong cách nghệ thuật Hy Lạp và Ai Cập giao thoa và ảnh hưởng tới đời sống của người dân. Ảnh: Franck Goddio/Hilti Foundation.
Vịnh Abu Qir được nhiều người biết đến là một trong những di chỉ khảo cổ dưới nước quan trọng nhất thế giới khi là nơi lưu giữ những tàn tích chìm dưới nước của các thành phố từng là cửa ngõ chính của Ai Cập vào Địa Trung Hải. Ảnh: Franck Goddio/Hilti Foundation.
Mời độc giả xem video: Hé lộ nền văn minh đã mất tích qua tàn tích khảo cổ.
#thành phố cổ chìm Abu Qir #Tượng Nhân sư thạch anh #tượng cổ #Ai Cập

