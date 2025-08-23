Hà Nội

Thành phố Baiae chìm dưới nước tiết lộ bí ẩn quyền lực La Mã

Kho tri thức

Tàn tích của một nhà tắm thuộc sở hữu của một chính khách người La Mã Cicero. Công trình này là một phần của thành phố Baiae chìm dưới nước.

Tâm Anh (theo Mail Online)
Các nhà khảo cổ cho hay đã tìm thấy tàn tích của một khu nhà tắm cổ xưa ở thành phố Baiae bị chìm trong khu vực Portus Iulius thuộc Vịnh Naples. thuộc sở hữu của một chính sách người La Mã Cicero. Ảnh: Parco Archeologico Campi Flegrei.
Thợ lặn đã phát hiện bức tranh khảm trang trí công phu ở độ sâu khoảng 3m dưới mặt nước. Công trình này nằm tại khu vực từng là bến cảng Portus Iulius. Ảnh: The sunken city of the Caesars.
Theo các nhà nghiên cứu, khu nhà tắm trên là một phần của căn biệt thự thuộc sở hữu của chính khách người La Mã Cicero. Chủ nhà Cicero đã cho xây dựng căn biệt thự tráng lệ này nhưng công trình đã chìm xuống biển vào khoảng thế kỷ thứ 4 sau Công nguyên. Ảnh: Parco Archeologico Campi Flegrei.
Có niên đại từ thế kỷ thứ hai trước Công nguyên, Baiae từng là một thị trấn thịnh vượng, nơi những cư dân giàu có và quyền lực nhất của Rome thường đến để nghỉ dưỡng vào mùa Hè và tận hưởng suối nước nóng lưu huỳnh trong khu vực. Ảnh: Parco Archeologico Campi Flegrei.
Đến thế kỷ thứ nhất trước Công nguyên, Baiae đã trở thành thành phố tương đương với Monte Carlo và là trung tâm nổi tiếng về vui chơi, giải trí. Những nhân vật quyền lực, giàu có, bao gồm cả Julius Caesar, Augustus và Nero đã tới đây để phô trương sự giàu có, tổ chức những bữa tiệc xa hoa... Ảnh: Parco Archeologico Campi Flegrei.
Hoàng đế Nero của La Mã còn xây một cung điện nhìn ra đầm phá ở Baiae. Tương tự, hoàng đế Augustus cải tạo khu ven biển thành nơi ở hoàng gia... Ảnh: Parco Archeologico Campi Flegrei – Ministry of Culture.
Tuy nhiên, đến thế kỷ 4 sau Công nguyên, phần lớn thành phố cổ Baiae chìm dưới nước từ 3 - 4m. Đến những năm 1940, các chuyên gia đã phát hiện tàn tích thành phố này với nhiều công trình còn gần như nguyên vẹn. Ảnh: thetravel.com.
Giới nghiên cứu cho hay trung tâm của khu nhà tắm mới phát hiện là một sàn khảm mozaic đặt trên các cột gạch, vốn là một phần của hệ thống hypocaust - mạng lưới dẫn khí nóng bên dưới sàn nhà. Nhóm chuyên gia còn phát hiện suspensura, nơi các viên gạch rỗng đưa luồng khí nóng lên tường, biến căn phòng thành một phòng xông hơi khô. Ảnh: thetravel.com.
Một số mảng bích họa vẫn còn bám trên tường. Do đó, các chuyên gia bảo tồn hiện lên kế hoạch làm sạch mozaic và ổn định các bức tranh trước mùa lặn vào mùa Thu. Ảnh: Public Domain.
Mời độc giả xem video: Hé lộ nền văn minh đã mất tích qua tàn tích khảo cổ.
