Kho tri thức

Phát hiện tàu cổ đại trong thành phố chìm Ai Cập

Tại thành phố dưới nước Thonis-Heracleion của Ai Cập, các chuyên gia thợ lặn đã phát hiện ra một con tàu cổ đại.

Thiên Đăng (Theo thehistoryblog)
Khi tiến hành khai quật tại thành phố chìm Thonis-Heracleion ở Vịnh Aboukir, cách Alexandria hơn 48 km về phía đông bắc, các chuyên gia đến từ Bộ Du lịch và Cổ vật Ai Cập bất ngờ tìm thấy một hiện vật cổ xưa kỳ dị dưới nước. Ảnh: @Bộ Du lịch và Cổ vật Ai Cập.
Đó là tàn tích của một tàu cổ đại từ thế kỷ thứ 2 Trước Công nguyên. Ảnh: @Bộ Du lịch và Cổ vật Ai Cập.
Con tàu dài hơn 24 mét với đáy phẳng và sống tàu phẳng, đây là những đặc điểm thiết kế cần thiết để tàu di chuyển vào và ra khỏi các cảng và kênh đào đầy bùn của đồng bằng sông Nile. Ảnh: @Bộ Du lịch và Cổ vật Ai Cập.
Tàu cũng mang một cánh buồm lớn. Thân tàu được đóng theo phong cách Hy Lạp cổ điển với các khớp mộng bên trong chắc chắn, nhưng sử dụng kỹ thuật đóng tàu truyền thống của Ai Cập, và dùng gỗ tái chế có nguồn gốc địa phương. Ảnh: @Bộ Du lịch và Cổ vật Ai Cập.
Con tàu đang neo đậu tại một bến tàu trong kênh đào chảy dọc theo mặt phía nam của ngôi đền Amun thì thảm họa một trận động đất kèm theo sóng thần xảy ra nhấn chìm toàn bộ thành phố Thonis-Heracleion. Ảnh: @Bộ Du lịch và Cổ vật Ai Cập.
Ông Ayman Ashmawy, Trưởng phòng Cổ vật thuộc Bộ Du lịch và Cổ vật Ai Cập cho biết, con tàu được phát hiện dưới lớp đất sét cứng dày gần năm mét, lẫn với tàn tích của ngôi đền Amun. Việc phát hiện ra nó là nhờ thiết bị điện tử đo độ sâu đáy biển tiên tiến. Ảnh: @Bộ Du lịch và Cổ vật Ai Cập.
