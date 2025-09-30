Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Khám phá tàn tích thành phố chìm 2.000 năm tuổi ngoài khơi Ai Cập

Kho tri thức

Khám phá tàn tích thành phố chìm 2.000 năm tuổi ngoài khơi Ai Cập

Nhiều bức tượng 2.000 năm tuổi được tìm thấy từ thành phố chìm ngoài khơi Ai Cập giúp hé lộ nhiều thông tin đặc biệt.

Thiên Đăng (Theo ancientpages)
Ở đáy biển Vịnh Abu Qir, gần Alexandria, Ai Cập, các chuyên gia đến từ Bộ Du lịch và Cổ vật Ai Cập bất ngờ trục vớt nhiều vật thể lạ từ tàn tích của một thành phố chìm. Ảnh: @Bộ Du lịch và Cổ vật Ai Cập.
Ở đáy biển Vịnh Abu Qir, gần Alexandria, Ai Cập, các chuyên gia đến từ Bộ Du lịch và Cổ vật Ai Cập bất ngờ trục vớt nhiều vật thể lạ từ tàn tích của một thành phố chìm. Ảnh: @Bộ Du lịch và Cổ vật Ai Cập.
Ước tính thành phố chìm này có niên đại khoảng 2.000 năm tuổi. Ảnh: @Bộ Du lịch và Cổ vật Ai Cập.
Ước tính thành phố chìm này có niên đại khoảng 2.000 năm tuổi. Ảnh: @Bộ Du lịch và Cổ vật Ai Cập.
Ba bức tượng cổ đồ sộ đã được tìm thấy, bao gồm một bức tượng nhân sư bằng đá thạch anh, một bức tượng khổng lồ bằng đá granit tượng trưng cho một người đàn ông không xác định danh tính từ cuối thời kỳ Ptolemaic, và một bức tượng bằng đá cẩm thạch trắng mô tả một nhà quý tộc La Mã. Ảnh: @Bộ Du lịch và Cổ vật Ai Cập.
Ba bức tượng cổ đồ sộ đã được tìm thấy, bao gồm một bức tượng nhân sư bằng đá thạch anh, một bức tượng khổng lồ bằng đá granit tượng trưng cho một người đàn ông không xác định danh tính từ cuối thời kỳ Ptolemaic, và một bức tượng bằng đá cẩm thạch trắng mô tả một nhà quý tộc La Mã. Ảnh: @Bộ Du lịch và Cổ vật Ai Cập.
Họ cũng tìm thấy bình gốm có khắc nhãn hiệu, xác tàu đắm chất đầy hàng hóa, tượng hoàng gia, tượng nhân sư, tượng ushabti, mỏ neo đá và tiền xu. Tất cả những hiện vật này đều có nguồn gốc từ nhiều thời kỳ lịch sử: Pharaoh, Ptolemaic, La Mã, Byzantine và Hồi giáo. Ảnh: @Bộ Du lịch và Cổ vật Ai Cập.
Họ cũng tìm thấy bình gốm có khắc nhãn hiệu, xác tàu đắm chất đầy hàng hóa, tượng hoàng gia, tượng nhân sư, tượng ushabti, mỏ neo đá và tiền xu. Tất cả những hiện vật này đều có nguồn gốc từ nhiều thời kỳ lịch sử: Pharaoh, Ptolemaic, La Mã, Byzantine và Hồi giáo. Ảnh: @Bộ Du lịch và Cổ vật Ai Cập.
Nhà khảo cổ học dưới nước cấp cao Mohamed Mustafa đã thông báo rằng, dự kiến ​​sẽ có thêm nhiều khám phá nữa tại thành phố chìm, bao gồm một con tàu cổ được bảo quản cực kỳ tốt hiện đang được khảo sát. Ảnh: @Bộ Du lịch và Cổ vật Ai Cập.
Nhà khảo cổ học dưới nước cấp cao Mohamed Mustafa đã thông báo rằng, dự kiến ​​sẽ có thêm nhiều khám phá nữa tại thành phố chìm, bao gồm một con tàu cổ được bảo quản cực kỳ tốt hiện đang được khảo sát. Ảnh: @Bộ Du lịch và Cổ vật Ai Cập.
Mời Quý Độc Giả cùng xem video: “Mở” xác ướp 3.000 năm của Pharaoh Ai Cập: Dung mạo thật "gây sốc" và những bí mật động trời. Nguồn video: @VGT TV - Đời Sống.
Thiên Đăng (Theo ancientpages)
#tàn tích #thành phố chìm #ai cập #phố cổ #hiện vật #bức tượng

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT