Hài cốt phụ nữ chôn cùng con la hé lộ bí ẩn cổ đại

Tại khu di tích khảo cổ Hort d'en Grimau ở Tây Ban Nha, các nhà khảo cổ đã tìm thấy hài cốt một phụ nữ được hỏa táng một phần chôn cùng một con la.
Giữa khung cảnh sắc hồng của mai anh đào, Lylychuu khiến người xem xao xuyến khi hóa thân nàng thơ dịu dàng, tạo nên khung hình đẹp tựa thước phim điện ảnh.
Giới khảo cổ học bất ngờ trước phát hiện con dấu bọ cánh cứng Phoenicia Thời kỳ Đồ Sắt tại một khu định cư xa xôi ở Sardinia.
Moya, robot AI mới của DroidUp, sở hữu làn da ấm áp, biểu cảm tự nhiên và giao tiếp bằng mắt, dự kiến ra mắt cuối 2026 với giá gần 500 triệu đồng.
Được mệnh danh "người khổng lồ tự nhiên", Angus MacAskill sở hữu chiều cao lên tới 2,36m. Ông cũng có sức mạnh phi thường nhưng mắc một số bệnh lý suy nhược.
Mercedes-AMG GLC 53 2026 đã trở thành phiên bản thể thao duy nhất ở thời điểm hiện tại của dòng SUV hạng sang GLC, thay thế cả GLC 43 và GLC 63.
Với sự xuất hiện của thế hệ mới cùng cấu hình hybrid, Hyundai Palisade đã tạo cú hích doanh số và đạt 211.215 xe bán ra trên toàn cầu trong năm 2025.
Với mốt xuyên thấu đầy quyến rũ, hot girl đến từ Thái Lan có tên Aum Sinitra được đông đảo fan nhận làm “vợ” ngay trên trang cá nhân.
Chỉ với dòng trạng thái ngắn gọn “Em chờ Tết đến”, “Baby Boo” Tăng Mỹ Hàn đã khiến mạng xã hội xao xuyến.
Thương hiệu xe điện hạng sang Zeekr thuộc tập đoàn Geely Trung Quốc vừa hé lộ những hình ảnh đầu tiên của mẫu SUV hoàn toàn mới mang tên 8X.
Thiết kế váy trễ vai tông trắng cùng phong cách trang điểm sắc sảo giúp Mai Dora khoe khéo vẻ quyến rũ và thần thái ngày càng trưởng thành.
Hải quân Anh đã đạt được một cột mốc quan trọng trong quá trình chuyển đổi sang hạm đội tàu lai khi thực hiện chuyến bay đầu tiên của trực thăng Proteus.
Muốn mua smartphone Android phù hợp ngân sách và nhu cầu? Hãy áp dụng những nguyên tắc đơn giản để chọn máy vừa túi tiền mà vẫn đáp ứng tốt.
Sống vào kỷ Jura, Kentrosaurus là một trong những loài khủng long gai kỳ lạ nhất từng tồn tại, nổi bật với hàng gai nhọn đáng sợ dọc cơ thể.
Toyota vừa ra mắt mẫu xe Pixis Van BEV mới. Xe có giá 3.146.000 yên (tương đương 524 triệu đồng), với mục tiêu doanh số khiêm tốn khoảng 50 xe mỗi tháng.
Bên cạnh các loại đào, mai, quất...truyền thống, thị trường Tết còn có sự xuất hiện những cây cảnh chơi Tết độc đáo từ các loại rau củ.
Loạt ảnh mới của “hot girl thẩm mỹ” Vũ Thanh Quỳnh nhanh chóng gây bão mạng xã hội khi nhan sắc quá đỗi hoàn hảo, thoạt nhìn tưởng là hình ảnh được tạo bởi AI.
Dãy núi Makhonjwa ở Nam Phi là vùng đất cổ xưa hiếm có, nơi lưu giữ những dấu vết sớm nhất về lịch sử Trái Đất.
Xem tử vi hàng ngày, tử vi 12 con giáp hôm nay cho thấy tuổi Dần hoạt bát, chủ động làm quen với mọi người và quản lý tài chính chặt chẽ.
Rũ bỏ hình ảnh năng động thường thấy bên bàn bi-a, Lê Tuyết Anh xuất hiện trong bộ ảnh mới với váy lụa mềm mại, phong cách dịu dàng và đầy chất thơ.
Đăng Khôi không chỉ ghi dấu bằng âm nhạc mà còn khiến công chúng ngưỡng mộ bởi cuộc sống gia đình êm ấm bên cựu hot girl Hà thành Thủy Anh.