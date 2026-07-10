Bí ẩn công trình kiến ​​trúc hình ngũ giác 5.500 năm tuổi ở miền trung Trung Quốc

Các nhà khảo cổ học khai quật được một công trình kiến ​​trúc hình ngũ giác 5.500 năm tuổi ở miền trung Trung Quốc. Công trình này thuộc về người Ngưỡng Thiều, có thể là những người đầu tiên ở Trung Quốc sống bằng nông nghiệp, trong một xã hội thời kỳ đồ đá mới sinh sống dọc theo đoạn giữa của sông Hoàng Hà từ khoảng năm 5.000 đến 3.000 Trước Công Nguyên.

Nền văn hóa Ngưỡng Thiều này nổi tiếng với những sản phẩm gốm sứ tuyệt đẹp đã làm kinh ngạc các nhà khoa học trong suốt một thế kỷ.

Các nhà khảo cổ học khai quật được một công trình kiến ​​trúc hình ngũ giác 5.500 năm tuổi ở miền trung Trung Quốc. Ảnh: @SCMP.

Các nhà khảo cổ học ở miền trung Trung Quốc tin rằng, công trình 5.500 năm tuổi này được sử dụng bởi một nền văn hóa thời kỳ đồ đá mới, đi đầu trong ngành gốm sứ cổ đại của Trung Quốc. Nghiên cứu sâu công trình ngũ giác này, các chuyên gia phát hiện một hố bếp cổ, một ống khói, bằng chứng về cột trụ và đồ gốm sơn đỏ cực kỳ tinh xảo.

Mặc dù mục đích sử dụng của công trình vẫn chưa được biết, nhưng các chuyên gia cho biết phát hiện này sẽ tạo ra “giá trị học thuật mạnh mẽ cho nghiên cứu về các nền văn hóa thời kỳ đồ đá mới và tiền sử ở lưu vực Thái Nguyên, Trung Quốc”.