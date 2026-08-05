Các mầm sống bên trong xác ướp người băng Ötzi nghìn tuổi trỗi dậy

Những mầm sống hàng nghìn năm trước ẩn trong xác ướp người băng Ötzi từ thời Đồ đồng nổi tiếng vẫn có thể tái sinh trong phòng thí nghiệm.

Kể từ khi Ötzi được phát hiện tại dãy Alps của Ý vào năm 1991, thi thể ông đã được bảo quản trong một cơ sở chuyên biệt tại Bolzano, Ý ở nhiệt độ -6°C (21,2°F), gần với nhiệt độ của sông băng nơi ông được tìm thấy nhằm ngăn chặn sự phân hủy.

Người băng Ötzi được bảo quản rất tốt.

Theo báo cáo của nhà nhân chủng học Albert Zink (Đại học Ludwig Maximilian ở Munich, Đức) hiện đang làm việc tại trung tâm nghiên cứu Eurac ở Bolzano, 4 loài nấm men cổ đại đã được phát hiện trong di hài Ötzi. Đáng chú ý, chúng vẫn có thể phát triển trong phòng thí nghiệm,

Phân tích ADN các loài nấm men này cho thấy chúng đã đồng hành cùng Ötzi suốt hàng nghìn năm khi thi hài được bảo quản trong băng giá.

Các nhà khoa học nghi ngờ rằng Ötzi đã nhiều lần tan băng rồi lại đóng băng – đặc biệt trong 1.500 năm đầu sau khi qua đời. Điều này có thể lý giải vì sao di hài vẫn còn chứa các vi sinh vật.

Các nhà nghiên cứu đã rã đông thi thể Ötzi ở 4°C (39,2°F) trong 5 giờ và thu thập chất lỏng tan chảy từ di hài. Họ cũng lấy mẫu da cùng các mô khác.

4 quần thể nấm men đã phát triển từ các mẫu này. Các nhà khoa học so sánh các loài nấm men này với những loài có trong đất gần sông băng nơi tìm thấy Ötzi. Họ cũng kiểm tra không khí và nước mà bảo tàng sử dụng để giữ độ ẩm cho phòng chứa xác ướp.

Kết quả cho thấy 4 loài nấm men này thực sự xuất phát từ xác ướp. Chúng như những “viên nang thời gian” lưu giữ dấu tích của Ötzi trong băng. Ngoài ra, vi khuẩn cũng được tách chiết từ các mô bên trong, nhưng không loài nào phát triển được trong phòng thí nghiệm.

Các nhà khoa học đã nuôi cấy các quần thể (trong ảnh) từ 4 loài nấm men tìm thấy trên cơ thể xác ướp. Nguồn: Eurac Research/Andrea De Giovanni

Theo Patrick Hunt, nhà khảo cổ học vùng núi tại Đại học Stanford, California, nếu không tiếp tục ngủ đông, những vi sinh vật này có thể sẽ phân hủy xác ướp.

Ötzi là phát hiện khảo cổ - khoa học quan trọng nhất của thế kỷ 20, mở ra một cửa sổ tuyệt vời về cuộc sống của người đàn ông này trong quá khứ. Qua nhiều nghiên cứu, các nhà khoa học biết rằng ông từng mặc quần áo da, có nhiều hình xăm và có khả năng bị hói đầu. Các nghiên cứu trước đây còn cho thấy ông đã ăn một bữa giàu chất béo trước khi qua đời và mang theo một chiếc rìu làm từ đồng.