Liệu hành tinh quanh sao lùn đỏ có thể tồn tại sự sống?

Nếu nhìn lên bầu trời đêm, phần lớn những ngôi sao bạn thấy bằng mắt thường đều không phải là sao lùn đỏ. Thế nhưng trên thực tế, khoảng 70–75% số ngôi sao trong Dải Ngân Hà lại thuộc nhóm này. Chính vì vậy, nếu sự sống tồn tại ở nơi khác trong vũ trụ, rất có thể nó đang quay quanh một sao lùn đỏ chứ không phải một ngôi sao giống Mặt Trời.

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Sao lùn đỏ có khối lượng nhỏ, nhiệt độ bề mặt thấp và phát ra ít ánh sáng hơn nhiều so với Mặt Trời. Để nhận đủ nhiệt, một hành tinh muốn có nước lỏng phải quay rất gần ngôi sao của mình, thường chỉ bằng vài phần trăm khoảng cách từ Trái Đất đến Mặt Trời. Điều này mang lại cả cơ hội lẫn thách thức.

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Ưu điểm lớn nhất là sao lùn đỏ có tuổi thọ cực kỳ dài. Trong khi Mặt Trời chỉ sống khoảng 10 tỷ năm, nhiều sao lùn đỏ có thể tồn tại hàng nghìn tỷ năm. Điều đó đồng nghĩa các hành tinh của chúng có rất nhiều thời gian để sự sống hình thành và tiến hóa nếu các điều kiện khác thuận lợi.

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Tuy nhiên, việc ở quá gần ngôi sao cũng tạo ra nhiều vấn đề nghiêm trọng. Lực hấp dẫn mạnh khiến nhiều hành tinh bị "khóa thủy triều", tức một mặt luôn hướng về ngôi sao giống như Mặt Trăng luôn hướng một mặt về Trái Đất. Khi đó, một nửa hành tinh có thể luôn là ban ngày còn nửa kia chìm trong đêm vĩnh cửu. Nếu bầu khí quyển đủ dày, nhiệt lượng vẫn có thể được phân phối giữa hai bán cầu, nhưng đây vẫn là môi trường rất khác với Trái Đất.

Nguy hiểm hơn cả là các sao lùn đỏ trẻ thường rất "hung dữ". Chúng thường xuyên bùng phát các vụ lóe sáng mạnh, phóng ra lượng lớn tia X, tia cực tím và các hạt năng lượng cao. Nếu hành tinh không có từ trường mạnh hoặc bầu khí quyển đủ dày để bảo vệ, bức xạ có thể dần thổi bay khí quyển và khiến bề mặt trở nên khắc nghiệt đối với sự sống.

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Dẫu vậy, các quan sát hiện đại vẫn mang đến nhiều hy vọng. Những hệ hành tinh nổi tiếng như TRAPPIST-1 hay Proxima Centauri đều là sao lùn đỏ và sở hữu các hành tinh nằm trong "vùng ở được" – khoảng cách mà nước lỏng có thể tồn tại trên bề mặt. Dù chưa có bằng chứng về sự sống, đây đang là những mục tiêu hàng đầu của các kính thiên văn như James Webb trong việc tìm kiếm dấu hiệu sinh học trong khí quyển.

Vậy hành tinh quanh sao lùn đỏ có đáng sống không? Câu trả lời hiện nay là có thể, nhưng điều đó còn phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố như bầu khí quyển, từ trường, thành phần hóa học và mức độ hoạt động của ngôi sao. Với hàng trăm tỷ sao lùn đỏ trong Dải Ngân Hà, chỉ cần một tỷ lệ rất nhỏ có điều kiện phù hợp, vũ trụ cũng có thể chứa vô số thế giới mà sự sống đã hoặc đang nảy nở.