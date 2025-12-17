Hà Nội

Bethesda kiên quyết nói không với nội dung AI

Số hóa

Bethesda kiên quyết nói không với nội dung AI

Todd Howard khẳng định Bethesda chỉ dùng AI hỗ trợ, sáng tạo nghệ thuật trong game phải đến từ con người.

Thiên Trang (TH)
Todd Howard, Giám đốc của Bethesda Game Studios, chia sẻ quan điểm về AI tại sự kiện quảng bá series Fallout mùa hai.
Ông nhấn mạnh AI chỉ là công cụ hỗ trợ, không thay thế sáng tạo nghệ thuật của con người.
Bethesda hiện không dùng AI để tạo nội dung game, chỉ áp dụng cho tác vụ nội bộ.
Howard so sánh AI với Photoshop, giúp tăng hiệu quả nhưng không thể thay thế sáng tạo.
AI chỉ hỗ trợ quy trình lặp lại, giúp thử nghiệm và tinh chỉnh nhanh hơn.
Bethesda liên tục nâng cấp công cụ nội bộ để xây dựng thế giới game chất lượng.
Trong khi 90% nhà phát triển toàn cầu đã dùng AI, Bethesda vẫn giữ lập trường riêng.
Howard khẳng định: “Ý định của con người là điều khiến sản phẩm của chúng tôi đặc biệt.”
Thiên Trang (TH)
#Bethesda #AI #Todd Howard #game #sáng tạo #Fallout

