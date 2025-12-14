Hà Nội

AgiBot xuất xưởng robot thứ 5.000, thách thức Tesla

Số hóa

AgiBot xuất xưởng robot thứ 5.000, thách thức Tesla

Startup AgiBot của Trung Quốc ra mắt robot hình người thứ 5.000, tuyên chiến trực tiếp với Tesla Optimus.

Ngày 8/12 tại Thượng Hải, AgiBot công bố robot hình người đa dụng Lingxi X2 thứ 5.000 rời dây chuyền.
Thành tựu này khẳng định năng lực sản xuất quy mô lớn và tham vọng cạnh tranh với Optimus của Elon Musk.
Lingxi X2 sở hữu 28 bậc tự do, nặng 33,8 kg, phản hồi mili giây và suy luận dựa trên thị giác.
AgiBot cho biết cột mốc 5.000 sản phẩm là bước chuẩn bị cho thương mại hóa toàn diện.
Trung Quốc hiện dẫn đầu về robot công nghiệp và dịch vụ, tạo môi trường thuận lợi cho AgiBot.
Công ty dự kiến mở rộng nhà máy tại Pudong, nâng công suất lên hơn 400 robot mỗi tháng.
Ngoài phần cứng, AgiBot còn phát triển AI GO-1, nâng tỷ lệ hoàn thành nhiệm vụ lên 78%.
Với chiến lược kết hợp sản xuất hàng loạt và AI, AgiBot nổi lên như đối thủ đáng gờm của Tesla.
Mời quý độc giả xem thêm video: Đột phá trong cuộc cách mạng robot hình người | VTV24
#AgiBot #robot hình người #Tesla #Lingxi X2 #công nghiệp robot #AI

