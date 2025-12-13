Hà Nội

Phim và diễn viên AI, cuộc cách mạng hay trào lưu?

Số hóa

Phim và diễn viên AI, cuộc cách mạng hay trào lưu?


Sự xuất hiện của phim và diễn viên AI gây tranh cãi dữ dội, liệu đây là bước ngoặt hay chỉ là xu hướng nhất thời?

Thiên Trang (TH)
Trong 5 năm qua, việc ứng dụng AI vào sản xuất phim đã tạo ra nhiều ý kiến trái chiều.
Người ủng hộ coi đây là bước tiến công nghệ giống như CGI hay âm thanh đồng bộ.
Người phản đối lo ngại AI sẽ thay thế phương pháp làm phim truyền thống và cả con người.
Nữ diễn viên AI đầu tiên Tilly Norwood ra mắt đã gây chấn động và tranh cãi lớn.
Bộ phim The Sweet Idleness do đạo diễn AI FellinAI tạo ra càng làm dấy lên lo ngại.
Nhiều chuyên gia cảnh báo AI có thể khiến diễn viên và nhân công mất việc trong tương lai.
SAG-AFTRA và Universal Studios đã lên tiếng phản đối việc dùng dữ liệu người thật để huấn luyện AI.
Dù AI có thể tồn tại, phim thật do con người sáng tạo vẫn giữ giá trị nghệ thuật không thể thay thế.
Thiên Trang (TH)
#AI #phim #diễn viên #cách mạng #nghệ thuật

