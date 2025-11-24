Bệnh truyền nhiễm ở Hà Nội duy trì ở mức cao, tiềm ẩn nguy cơ bùng phát

Trong tuần qua (từ ngày 14/11 đến ngày 21/11), Hà Nội ghi nhận 305 trường hợp mắc sốt xuất huyết tại 84 phường, xã, giảm 127 trường hợp so với tuần trước.

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội, trong tuần qua (từ 14/11 đến 21/11), số ca mắc nhiều bệnh truyền nhiễm như sốt xuất huyết, tay chân miệng có xu hướng giảm so với tuần trước, song vẫn duy trì ở mức cao và tiếp tục tiềm ẩn nguy cơ bùng phát.

Cụ thể, Hà Nội ghi nhận tổng cộng 305 trường hợp mắc sốt xuất huyết tại 84 phường, xã, giảm 127 ca so với tuần trước. Những địa bàn có số mắc cao gồm Đại Mỗ 18 ca, Thường Tín 18 ca, Xuân Đỉnh 12 ca, Từ Liêm 12 ca và Đại Thanh 12 ca. Dù số ca giảm mạnh, toàn thành phố vẫn còn 21 ổ dịch đang hoạt động, trong tổng số 273 ổ dịch được ghi nhận từ đầu năm 2025. Riêng trong tuần, CDC Hà Nội phát hiện thêm 6 ổ dịch mới tại Phúc Thọ, Phú Thượng, Tây Mỗ, Thanh Oai và Thượng Phúc, ít hơn 8 ổ dịch so với tuần trước.

Tính từ đầu năm, Hà Nội đã ghi nhận 5.609 trường hợp mắc sốt xuất huyết, giảm 22,5% so với cùng kỳ năm 2024.

Phun hóa chất diệt muỗi. (Ảnh: TTXVN/Vietnam+)

Cũng trong tuần qua, Hà Nội có 87 trường hợp mắc tay chân miệng, giảm 29 ca so với tuần trước. Các phường, xã có số ca mới cao gồm Thiên Lộc với 9 ca, Phúc Lợi 8 ca, Xuân Phương 5 ca và một số khu vực khác như Yên Hòa, Từ Liêm, Vật Lại... Cộng dồn từ đầu năm đến nay, Hà Nội ghi nhận 5.780 trường hợp mắc tay chân miệng, tăng mạnh so với cùng kỳ năm 2024 khi chỉ có 2.397 trường hợp. Mặc dù không ghi nhận ổ dịch mới trong tuần, toàn thành phố đã có tổng cộng 70 ổ dịch từ đầu năm.

Tuyên truyền phòng, chống sốt xuất huyết cho người dân. Ảnh LĐTĐ

Đối với bệnh sởi, số ca mắc tương đương tuần trước với 8 trường hợp tại 5 phường, xã. Tính chung từ đầu năm, thành phố ghi nhận 4.458 ca mắc, tăng so với cùng kỳ năm 2024, đồng thời có 1 trường hợp tử vong được ghi nhận.

Các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm khác như uốn ván, ho gà, não mô cầu và viêm não Nhật Bản không phát sinh ca mắc mới trong tuần.

Công tác giám sát dịch tễ tiếp tục được CDC Hà Nội và các lực lượng chức năng triển khai đồng bộ tại nhiều điểm nguy cơ.

Qua kiểm tra, một số khu vực vẫn ghi nhận chỉ số côn trùng ở mức cao, báo hiệu khả năng xuất hiện thêm ca mắc và ổ dịch mới trong thời gian tới.

Theo đánh giá của CDC Hà Nội, dù số mắc một số bệnh có xu hướng giảm so với tuần trước, tình hình dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp. Bước vào thời điểm giao mùa đông – xuân, các bệnh lây qua đường hô hấp như cúm mùa, sởi, ho gà có xu hướng gia tăng.

Thành phố tiếp tục giám sát chặt chẽ các ổ dịch sốt xuất huyết đang hoạt động tại Đại Mỗ và Phúc Thọ vào ngày 24/11, cũng như tại Phú Thượng và Thượng Phúc vào ngày 25/11.

Các trạm y tế phường, xã tăng cường giám sát phát hiện bệnh nhân tại cơ sở y tế được phân cấp, trên hệ thống phần mềm và tại cộng đồng, đặc biệt là sốt xuất huyết, tay chân miệng để kịp thời điều tra, xử lý ca bệnh, ổ dịch, không để dịch lây lan rộng. Tăng cường công tác phòng chống các dịch bệnh mùa đông xuân, các bệnh lây qua đường hô hấp như cúm, sởi, ho gà, thủy đậu... Tập trung xử lý các ổ dịch có nhiều người mắc bệnh.

Đồng thời, triển khai công tác chủ động phòng chống bệnh sốt xuất huyết, thông qua các chiến dịch diệt lăng quăng, bọ gậy, phun hóa chất diệt muỗi trưởng thành tại khu vực nguy cơ, ổ dịch. Tổ chức xử lý kịp thời, hiệu quả khu vực có bệnh nhân, ổ dịch sốt xuất huyết, tay chân miệng đặc biệt tại các khu vực có nhiều bệnh nhân.

Thường xuyên giám sát các chỉ số bọ gậy, muỗi truyền bệnh sốt xuất huyết tại các khu vực xuất hiện ca bệnh, ổ dịch cũ, các khu vực nguy cơ cao, từ đó triển khai các hoạt động đáp ứng kịp thời. Phối hợp chặt chẽ với ngành thú y để theo dõi sát tình hình dịch trên động vật và triển khai thực hiện các hoạt động liên ngành về phòng chống dịch bệnh lây truyền từ động vật sang người.

Bên cạnh đó, các trạm y tế tăng cường truyền thông, thông tin kịp thời, đầy đủ về tình hình dịch bệnh và các biện pháp phòng chống dịch bệnh như sốt xuất huyết, tay chân miệng, liên cầu lợn, sởi, cúm, ho gà... để người dân chủ động thực hiện, phối hợp với chính quyền và ngành Y tế trong công tác điều tra, xử lý dịch.