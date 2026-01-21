Hà Nội

Sống Khỏe

Can thiệp nút mạch cứu sống bệnh nhân ho ra máu do sét đánh

Ho ra máu sét đánh thường gặp ở bệnh nhân bị các vấn đề về phổi như: lao phổi, giãn phế quản, bất thường mạch máu phổi...

Thúy Nga

Bệnh viện Đa khoa Quảng Trị vừa phối hợp liên khoa can thiệp nút mạch cứu sống bệnh nhân ho ra máu do sét đánh.

Bệnh nhân N.V.D (71 tuổi), trú tại xã Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị, nhập viện trong tình trạng ho ra máu tươi ồ ạt, lượng máu ho ra nhiều nhất ghi nhận khoảng trên 300ml/lần ho. Bệnh nhân có tiền sử lao phổi, đã hoàn thành phác đồ điều trị cách đây 3 năm.

Ngay khi nhập viện, bệnh nhân được cấp cứu để ổn định tình hình, đồng thời thực hiện các xét nghiệm và chụp MSCT mạch máu phổi để đánh giá thực trạng. Sau đó tiến hành hội chẩn liên khoa giữa Bệnh nhiệt đới, Chẩn đoán hình ảnh và Đơn nguyên can thiệp tim mạch.

Qua thăm khám lâm sàng và kết quả chẩn đoán hình ảnh, các bác sĩ xác định, bệnh nhân bị ho ra máu sét đánh trên nền giãn phế quản và di chứng lao phổi.

Trước tình trạng nguy kịch, bệnh nhân được chuyển khẩn cấp đến phòng can thiệp tim mạch (DSA). Kết quả chụp mạch cho thấy động mạch phế quản hai bên và động mạch liên sườn phải giãn và tăng sinh, là nguyên nhân chính gây chảy máu.

ho-ra-mau-copy.jpg
Bác sĩ thăm khám cho người bệnh sau nút mạch - Ảnh BVCC

Các bác sĩ đã tiến hành nút động mạch phế quản hai bên và động mạch liên sườn phải bằng hạt nút mạch. Sau can thiệp, các nhánh mạch cấp máu cho vùng tăng sinh mạch ở thùy trên hai phổi đã được tắc hoàn toàn, tình trạng ho ra máu được kiểm soát hiệu quả.

Sau 2 tuần điều trị và theo dõi tại Khoa Bệnh nhiệt đới, bệnh nhân hồi phục tốt, ngưng hoàn toàn ho ra máu, sức khỏe ổn định và được xuất viện.

Ho ra máu sét đánh thường gặp ở bệnh nhân bị các vấn đề về phổi như: lao phổi, giãn phế quản, bất thường mạch máu phổi...

Đây là tình trạng bệnh diễn biến đột ngột, nhanh như sét đánh, máu có thể ộc ra ồ ạt không cầm được. Máu chảy đóng đông thành từng cục gây bít tắc đường thở, sẽ dẫn đến suy hô hấp cấp trong thời gian ngắn, trụy tuần hoàn, nguy hiểm đến tính mạng người bệnh, có thể dẫn đến tử vong, tỷ lệ tử vong lên đến trên 90%.

Sự thành công của ca bệnh là minh chứng cho sự phối hợp chặt chẽ, kịp thời và hiệu quả giữa các chuyên khoa, qua đó khẳng định năng lực chuyên môn vững vàng, trình độ xử trí cấp cứu nhanh chóng và chính xác của đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị.

Thông qua ca bệnh này, các bác sĩ chuyên khoa khuyến cáo: Đối với bệnh nhân có tiền sử lao phổi, giãn phế quản, bất thường mạch máu phổi… khi xuất hiện triệu chứng ho ra máu, cần đưa đến bệnh viện càng sớm càng tốt để được thăm khám và xử trí kịp thời, nhằm hạn chế biến chứng nguy hiểm, đe dọa tính mạng.

