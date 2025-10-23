Nhân viên y tế dũng cảm giằng lại trẻ sơ sinh khỏi tay kẻ cầm dao truy sát

Trong khoảnh khắc sinh tử, các nhân viên y tế dũng cảm giằng lại trẻ sơ sinh khỏi tay đối tượng cầm dao, kịp thời ngăn chặn một thảm kịch có thể xảy ra.

Sáng 23/10, tại Khoa Sơ sinh, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An xảy ra vụ tấn công nghiêm trọng khiến nhiều người bị thương. Đối tượng gây ra vụ tấn công là Bằng Văn Vỹ (SN 1996, quê Bắc Ninh, trú tại xã Quế Phong, Nghệ An) - có vợ và hai con sinh đôi đang điều trị tại Khoa Sơ sinh.

Khoảng 10h cùng ngày, Vỹ bất ngờ dùng dao tấn công người nhà bệnh nhân và các điều dưỡng đang chăm sóc trẻ tại phòng 305. Trong cơn kích động, Vỹ giằng lấy một bé sơ sinh cùng phòng, định ném xuống từ cửa sổ.

Trước tình huống nguy hiểm, điều dưỡng Trần Thị Hồng đã không chút do dự lao tới, giằng lại đứa trẻ khỏi tay người đàn ông cầm dao. Nhờ sự dũng cảm của chị Hồng cùng các nhân viên y tế khác, đứa bé đã được cứu an toàn.

Các bác sĩ Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An đang phẫu thuật cấp cứu cho điều dưỡng Trang.

Tuy nhiên, trong lúc ngăn cản đối tượng, hai nhân viên y tế khác đã bị khống chế và tấn công. Điều dưỡng Nguyễn Thị Thùy Trang là người bị thương nặng nhất, với bốn vết đâm chí mạng.

Lực lượng bảo vệ bệnh viện nhanh chóng có mặt, khóa chặt phòng và phối hợp công an khống chế đối tượng. Vụ việc khiến 3 nhân viên y tế, 2 người nhà bệnh nhân và 2 trẻ sơ sinh bị thương, trong đó điều dưỡng Nguyễn Thị Thùy Trang bị thương nặng nhất với 4 vết đâm ở vùng cổ, ngực và lưng.

Ngay sau vụ việc, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An đã khẩn trương sơ cứu, chuyển các nạn nhân sang Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An để tiếp tục cấp cứu. Riêng điều dưỡng Trang bị nhiều vết thương nên được chuyển thẳng lên phòng mổ để phẫu thuật khẩn cấp.

Sau phẫu thuật cấp cứu, điều dưỡng Nguyễn Thị Thùy Trang được chăm sóc và theo dõi sát sao.

Tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An, các bác sĩ khoa Cấp cứu đã kích hoạt quy trình “báo động đỏ” toàn viện, huy động tối đa nhân lực và trang thiết bị sẵn sàng tiếp nhận, điều trị cho bệnh nhân khi được chuyển đến.

Ngay sau khi nắm thông tin, Giám đốc Sở Y tế Nghệ An TS.BSCKII Lê Thị Hoài Chung và Phó Giám đốc Sở Y tế DSCKII Trần Minh Tuệ đã trực tiếp có mặt tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An để chỉ đạo công tác cấp cứu, điều trị cho các nạn nhân.

Tại đây, Giám đốc Sở Y tế Nghệ An yêu cầu các y, bác sĩ tập trung cao độ, huy động toàn bộ nguồn lực, trang thiết bị và thuốc men để cứu chữa các nạn nhân, đặc biệt là điều dưỡng Trang — người bị thương nặng nhất trong vụ việc.

TS.BSCKII Lê Thị Hoài Chung, Giám đốc Sở Y tế Nghệ An thăm hỏi điều dưỡng Nguyễn Thị Thu Hoài đang điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An.

Cùng lúc, TS. Nguyễn Hữu Lê - Phó Giám đốc Sở Y tế Nghệ An trực tiếp đến Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An để nắm rõ tình hình và có những chỉ đạo.

Phó Giám đốc Sở Y tế yêu cầu trước mắt, tập trung tối đa nguồn lực cứu chữa cho các nạn nhân, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người bệnh và nhân viên y tế. Đồng thời nhanh chóng ổn định tâm lý, tinh thần cho đội ngũ y, bác sĩ sau cú sốc tâm lý nặng nề.

TS. Nguyễn Hữu Lê - Phó Giám đốc Sở Y tế Nghệ An chỉ đạo trực tiếp tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An sau sự việc.

Ngoài ra, rà soát, tăng cường quy trình an ninh, kiểm soát người ra vào tại bệnh viện, đặc biệt ở các khoa có trẻ sơ sinh, nhằm phòng ngừa các tình huống tương tự. Tuyệt đối không để công tác khám chữa bệnh bị gián đoạn, đặc biệt tại Khoa Sơ sinh – nơi vừa xảy ra sự việc.

Phó Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Hữu Lê biểu dương tinh thần quả cảm và trách nhiệm cao của các nhân viên y tế đã không quản hiểm nguy, dũng cảm giành giật sự sống cho cháu bé.

Ông nhấn mạnh, hành động ấy thể hiện rõ phẩm chất cao đẹp của người thầy thuốc - đặt tính mạng người bệnh lên trên sự an toàn của chính mình, không chỉ vì bổn phận nghề nghiệp mà còn vì chữ "y đức" thiêng liêng.

Chiều 23/10, trao đổi với phóng viên, TS.BS Phạm Hồng Phương - Phó Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An cho biết: “Các bác sĩ đã hoàn thành ca phẫu thuật cấp cứu cho điều dưỡng Trang. Hiện sức khỏe của bệnh nhân tạm ổn định, tuy nhiên vẫn còn lo ngại ở vết thương thấu ngực. Chúng tôi đang theo dõi sát sao diễn biến sức khỏe của bệnh nhân”.