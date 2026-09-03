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Sống Khỏe

Bé trai 10 tuổi gặp sự cố hy hữu 'cậu nhỏ' mắc kẹt trong vòng bi sắt

Trong lúc chơi đùa, bé trai 10 tuổi ở Nghệ An đã đưa “cậu nhỏ” của mình vào vòng bi sắt, khiến dương vật bị mắc kẹt, sưng nề.

Hạo Nhiên

Ngày 3/9, thông tin từ Trung tâm Y tế Kỳ Sơn (Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa cấp cứu, xử trí cho bé trai 10 tuổi ở xã Mường Típ bị mắc vòng bi vào dương vật.

Trước đó, trong lúc chơi đùa, bé trai tự đưa một chiếc vòng bi vào dương vật. Do kích thước nhỏ, vòng bi mắc kẹt khiến trẻ không thể tự lấy ra, sau đó xuất hiện tình trạng sưng nề và chèn ép vùng tổn thương, nên bé được gia đình đưa đi cấp cứu.

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Bé trai 10 tuổi gặp tai nạn hy hữu. Ảnh: KT

Tại đây, các bác sĩ ghi nhận vòng bi mắc kẹt gây chèn ép, phù nề và tổn thương phần mềm vùng dương vật, nên đã tiến hành lấy dị vật và theo dõi tình trạng tưới máu cùng chức năng tiểu tiện của trẻ.

Sau 2 ngày được điều trị tích cực, bé trai đã ổn định, tình trạng phù nề giảm, tiểu tiện tốt, chưa ghi nhận biến chứng đáng kể.

Theo bác sĩ khuyến cáo, khi trẻ có dị vật mắc kẹt, đặc biệt xuất hiện sưng đau, tím tái, chảy máu hoặc khó tiểu, phụ huynh không nên tự tháo, cắt hoặc dùng dụng cụ tác động tại nhà. Những thao tác không đúng cách có thể làm tổn thương thêm mô và mạch máu.

Do vậy, khi xảy ra sự cố, gia đình cần đưa trẻ đến cơ sở y tế càng sớm càng tốt để được thăm khám, đánh giá mức độ tổn thương và xử trí an toàn.

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#Nghệ An #bé trai #cậu nhỏ #mắc kẹt #dương vật #vòng bi

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