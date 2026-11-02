Cụ bà ngoài 80 tuổi tử vong sau khi nuốt nhầm vỉ thuốc sắc nhọn

9 ca nuốt vỉ thuốc đã được ghi nhận tại một bệnh viện ở TP.HCM. Bác sĩ khuyến cáo, nhớ quy tắc “Nhìn – Bóc – Kiểm – Uống” và hỗ trợ người cao tuổi dùng thuốc.

Nuốt nhầm vỉ thuốc sắc nhọn, cụ bà ngoài 80 tuổi tử vong

Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM (BV ĐHYD) vừa tiếp nhận và điều trị một ca bệnh tử vong hy hữu do nuốt nhầm vỉ thuốc sắc nhọn.

Nạn nhân là một cụ bà ngoài 80 tuổi, nhập viện trong tình trạng đau bụng kéo dài một ngày, kèm sốt cao, buồn nôn và khó thở. Kết quả chụp CT bụng ghi nhận hình ảnh thủng đại tràng nghi do dị vật.

Hình ảnh nội soi gắp viên thuốc còn nguyên vỉ mắc trong đường tiêu hóa. Ảnh nguồn congly.vn

Tiến hành phẫu thuật cấp cứu, các bác sĩ phát hiện một viên thuốc còn nguyên vỉ với các cạnh sắc nhọn đã đâm thủng đại tràng, tạo ổ áp xe và gây nhiễm khuẩn nghiêm trọng trong khoang bụng. Dù đã được can thiệp phẫu thuật, dùng kháng sinh liều cao, thở máy và lọc máu liên tục, bệnh nhân vẫn rơi vào sốc nhiễm khuẩn, suy đa cơ quan và không qua khỏi. Đáng chú ý, cả người bệnh lẫn gia đình đều không hay biết viên thuốc đã bị nuốt cùng vỉ từ thời điểm nào.

Theo thống kê của Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM (BV ĐHYD), từ tháng 1/2025 đến tháng 8/2026 đã ghi nhận 9 trường hợp nuốt vỉ thuốc phải can thiệp y tế. Mảnh vỉ nhựa, nhôm bị cắt nhỏ tạo thành các góc nhọn sắc đâm thủng đường tiêu hóa, dễ dẫn đến viêm phúc mạc, sốc nhiễm khuẩn và suy đa cơ quan. Việc chẩn đoán gặp nhiều khó khăn do dị vật khó phát hiện trên phim chụp và bệnh nhân thường không nhớ mình đã nuốt nhầm. Nguy cơ này đặc biệt cao ở người lớn tuổi, mắt kém, giảm trí nhớ hoặc có thói quen cắt vỉ thuốc thành từng ô nhỏ.

Mới đây, tại Hà Nội, người phụ nữ 60 tuổi bị rách niêm mạc thực quản do tai nạn khi uống thuốc vô tình nuốt cả viên thuốc còn nguyên vỏ vỉ.

Thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Hà Đông cho biết, trước khi nhập viện, bệnh nhân xuất hiện các triệu chứng ho, sốt nhẹ và tự mua thuốc uống tại nhà. Trong quá trình sử dụng, do bất cẩn, người bệnh đã nuốt trọn cả viên thuốc kèm theo lớp vỏ vỉ cứng. Ngay sau đó, bệnh nhân cảm thấy vướng, đau nghẹn khi nuốt và xuất hiện những cơn đau nhói sau xương ức. Nhận thấy dấu hiệu bất thường, gia đình đã nhanh chóng đưa bệnh nhân đến bệnh viện thăm khám.

Qua thăm khám lâm sàng, các bác sĩ đã chỉ định nội soi thực quản – dạ dày cấp cứu. Kết quả nội soi phát hiện một vỏ vỉ thuốc có cạnh sắc nhọn đang mắc kẹt chặt trong thực quản, gây tổn thương, rách và sưng nề niêm mạc xung quanh.

Xác định đây là trường hợp dị vật sắc nhọn nguy hiểm, ê-kíp thực hiện đã sử dụng các dụng cụ chuyên dụng để kiểm soát và khéo léo gắp dị vật ra ngoài, hạn chế tối đa tổn thương phát sinh cho đường tiêu hóa. Sau thủ thuật, bệnh nhân đã giảm hẳn đau ngực, sức khỏe dần ổn định và tiếp tục được theo dõi, điều trị theo phác đồ chuyên môn.

Làm gì để tránh nuốt nhầm vỏ thuốc?

Theo ThS DS. Nguyễn Quan Như Hảo - Khoa Dược, Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh, vỉ thuốc thường gồm phần nhựa giữ viên thuốc và lớp màng nhôm bên ngoài. Khi được cắt thành từng ô nhỏ, các mảnh vỉ có thể tạo thành góc nhọn, cạnh sắc. Nếu vô tình bị nuốt vào đường tiêu hóa, dị vật có thể mắc tại thực quản hoặc di chuyển xuống dạ dày, ruột, gây tổn thương thành ống tiêu hóa.

Đặc biệt, khi vỉ thuốc đâm thủng thành ruột, vi khuẩn và chất chứa trong lòng ruột có thể thoát ra khoang bụng, gây áp xe, viêm phúc mạc và nhiễm khuẩn nghiêm trọng. Nếu không được phát hiện, xử trí kịp thời, người bệnh có thể rơi vào tình trạng sốc nhiễm khuẩn, suy đa cơ quan, đe dọa tính mạng.

Các chuyên gia khuyến cáo, khi nghi ngờ nuốt phải vỉ thuốc hoặc có dấu hiệu đau bụng, khó nuốt, nôn, sốt..., người bệnh cần đến ngay khoa Cấp cứu và mang theo vỉ thuốc còn lại nếu có. Tuyệt đối không tự móc họng, gây nôn, nuốt thức ăn để đẩy dị vật hay uống thuốc giảm đau theo dõi tại nhà. Để phòng tránh, cần thực hiện quy tắc 4 bước "Nhìn – Bóc – Kiểm – Uống" ở nơi đủ sáng, tuyệt đối không ngậm hay cắn cả vỉ thuốc. Người thân cần hỗ trợ chuẩn bị thuốc cho người cao tuổi, mắt kém hoặc hay quên để đảm bảo an toàn trước khi uống.