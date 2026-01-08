Nhét lông thú vào vùng kín, bé gái 5 tuổi chảy dịch âm đạo bất thường

Bệnh viện Phụ sản Trung ương đưa ra cảnh báo nguy cơ dị vật âm đạo ở trẻ nhỏ, phụ huynh tuyệt đối không chủ quan.

Theo đó, bệnh viện vừa tiếp nhận, xử trí thành công một trường hợp bé gái 5 tuổi bị dị vật âm đạo, nguyên nhân do trẻ trong lúc chơi đã vô tình nhét lông thú bông vào vùng kín.

Trẻ xuất hiện tình trạng ra dịch âm đạo bất thường, viêm kéo dài, điều trị nhiều đợt không cải thiện, cho đến khi được thăm khám chuyên sâu, phát hiện dị vật.

Ê-kíp bác sĩ đã tiến hành gắp dị vật bằng hệ thống nội soi hiện đại, sử dụng ống soi có kích thước rất nhỏ để phù hợp với đặc điểm giải phẫu chưa hoàn thiện của trẻ nhỏ, xử trí được nguyên nhân, hạn chế tối đa tổn thương.

Ê-kíp thực hiện lấy dị vật cho trẻ - Ảnh BVCC

Chia sẻ về ca bệnh, TS.BS Trần Thị Thu Hạnh, Phó trưởng khoa Phụ nội tiết, người trực tiếp thực hiện thủ thuật, cho biết: "Việc xử trí dị vật âm đạo ở trẻ nhỏ đòi hỏi kỹ thuật cao và sự thận trọng tuyệt đối để tránh gây tổn thương.

Nếu dị vật tồn tại lâu, phản ứng viêm kéo dài có thể khiến dị vật bám chặt vào thành âm đạo, làm tăng nguy cơ tổn thương, thậm chí dẫn đến dính âm đạo và ảnh hưởng lâu dài tới sức khỏe sinh sản”.

Dị vật là lông thú được lấy ra - Ảnh BVCC

Các chuyên gia khuyến cáo, trẻ nhỏ ở độ tuổi tò mò có thể đưa bất kỳ vật gì trong tầm tay vào cơ thể, từ giấy, mảnh bìa, dây chun cho đến pin tiểu – những dị vật đặc biệt nguy hiểm. Phụ huynh cần quan sát kỹ khi trẻ chơi, hạn chế để vật nhỏ trong tầm với, đặc biệt quan tâm đến cảm xúc, tâm lý của trẻ.

Khi trẻ có dấu hiệu ra dịch âm đạo bất thường, viêm kéo dài, phụ huynh cần đưa trẻ đến các cơ sở y tế chuyên khoa có đủ năng lực chuyên môn, trang thiết bị hiện đại để được chẩn đoán, xử trí kịp thời, tránh những biến chứng lâu dài đối tới tâm lý và sức khỏe của trẻ.