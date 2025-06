Bé gái 13 tuổi phát hiện khối u buồng trứng gần 8 kg

Ngày 25/6, Bệnh viện Nhi Đồng 2 (TP HCM) cho biết, các bác sĩ thuộc ê-kíp ngoại nhi do BS.CK1 Lê Sĩ Phong và BS Nguyễn Ngọc Mai - khoa Ngoại Tổng Hợp đã tiến hành thành công ca phẫu thuật loại bỏ khối u buồng trứng khổng lồ cho bệnh nhi N.H.N (13 tuổi, ngụ TP HCM).

Người nhà bé cho biết, thời gian gần đây bụng bé to lên bất thường nhưng bé không hề đau bụng, ăn uống sinh hoạt bình thường.

Gia đình đưa bé đến khám tại Bệnh viện Nhi Đồng 2 và nhanh chóng phát hiện khối u lớn từ buồng trứng phải qua siêu âm và CT scan.

Xét nghiệm marker ung thư AFP và Beta-HCG cho kết quả bình thường, bé được chỉ định phẫu thuật sớm.

Sau hơn 90 phút phẫu thuật, các bác sĩ đã lấy trọn khối u kích thước lớn khoảng 30 x 40 cm, nặng gần 8 kg. Khối u chứa nhiều dịch nhầy và mô đặc, được chẩn đoán giải phẫu bệnh là u bọc nhầy buồng trứng (Mucinous cystadenoma).

Theo BS.CK1 Lê Sĩ Phong, khoa Ngoại Tổng Hợp Bệnh viện nhi đồng 2 cho biết, đây là dạng u lành tính nhưng có thể phát triển kích thước rất lớn nếu không được phát hiện và can thiệp kịp thời.

U thường không gây triệu chứng rõ ràng, trẻ vẫn ăn ngủ, sinh hoạt bình thường cho đến khi khối u to lên gây chèn ép, căng tức bụng hoặc có biến chứng xoắn, vỡ u nguy hiểm.

Sau mổ, bé phục hồi nhanh chóng, ăn uống bình thường chỉ sau 24 giờ và xuất viện sau 3 ngày theo dõi.

ThS.BSNT Nguyễn Xuân Chung, Trưởng khoa Phụ ngoại, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An cho biết, u buồng trứng là một trong những bất thường khá phổ biến của buồng trứng.

Tỷ lệ u buồng trứng là 3,6% trong các khối u sinh dục, trong đó u nhầy buồng trứng chiếm tỷ lệ khoảng 20% và có xu hướng gia tăng, với tần suất gặp cao hơn ở những phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ.

U buồng trứng thường không có dấu hiệu lâm sàng điển hình, các triệu chứng thường nghèo nàn, do đó chỉ được phát hiện khi có biến chứng như u to lên nhanh, xoắn, gầy sút cân hoặc khi ác tính thì thường là giai đoạn muộn, khiến cho việc điều trị khó khăn và tiên lượng rất xấu, nên ung thư buồng trứng luôn được coi như "kẻ giết người thầm lặng".

Đối với u nhầy buồng trứng, có đặc điểm xuất hiện ở cả hai bên buồng trứng, kích thước từ 16-20 cm, hạn chế hoặc không di động, mật độ chắc, không đều, kèm theo đau khi thăm khám hoặc có dịch cùng đồ.

Trên siêu âm, u nhầy có hình ảnh âm vang hỗn hợp, có vách, có nhú, gợi ý khối u nhầy có nguy cơ ác tính. Trong xử trí, u nhầy buồng trứng thường được cắt bỏ buồng trứng bên có u, cho kết quả điều trị tốt, tránh nguy cơ tái phát và ung thư hóa.

Do đó, khi trẻ em, phụ nữ có các biểu hiện như bụng to bất thường nhưng không phải do mang thai, thường xuyên đau bụng âm ỉ,... cần đến ngay các cơ sở y tế chuyên khoa để được khám, phát hiện và xử trí kịp thời, tránh phát hiện bệnh ở giai đoạn muộn, gây ra các biến chứng đáng tiếc.