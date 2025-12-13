Bé 2 tuổi ở Phú Thọ thoát nguy kịch sau khi nuốt pin cúc áo

Ngày 13/12, Bệnh viện Sản nhi tỉnh Phú Thọ cho biết, vừa gắp thành công dị vật là pin cúc áo mắc trong thực quản cho bé trai 2 tuổi.

Theo gia đình, trẻ đang chơi tại nhà thì bất ngờ nuốt phải đồ chơi rồi ho sặc sụa, tím tái, quấy khóc và khó thở. Nhận thấy dấu hiệu nguy cấp, gia đình lập tức đưa trẻ đến bệnh viện cấp cứu.

Pin cúc áo lấy ra khỏi thực quản bé trai. Ảnh: BVCC

Kết quả chụp X-quang cho thấy một dị vật kim loại mắc tại thực quản, nghi là bộ phận chứa pin cúc áo. Ê-kíp bác sĩ Khoa Chẩn đoán hình ảnh đã nhanh chóng tiến hành nội soi cấp cứu, lấy cụm pin cúc áo ra ngoài thành công.

BSCKI Bế Thị Minh Quỳnh, Khoa Chẩn đoán hình ảnh cho biết, pin cúc áo dù còn nằm trong khay đựng vẫn có thể tạo ra dòng điện và phản ứng hóa học sinh kiềm mạnh, gây bỏng niêm mạc thực quản rất nhanh.

Với trẻ nhỏ, niêm mạc thực quản mỏng, nguy cơ tiến triển từ bỏng loét sang thủng thực quản, viêm trung thất, nhiễm trùng nặng, thậm chí tử vong là rất cao nếu xử trí chậm.

Bệnh nhi được điều trị, theo dõi tại bệnh viện sau nội soi. Ảnh: BVCC

Nhờ được đưa đến bệnh viện sớm, bệnh nhi đã tránh được các biến chứng nặng. Sau nội soi, trẻ được theo dõi điều trị, tình trạng ổn định, tỉnh táo, hô hấp tốt và bắt đầu ăn uống nhẹ, dự kiến sẽ sớm được xuất viện.

Các bác sĩ khuyến cáo phụ huynh tuyệt đối không để pin cúc áo và các bộ phận chứa pin trong tầm với của trẻ, thường xuyên kiểm tra đồ chơi, thiết bị điện tử trong gia đình. Khi nghi ngờ trẻ nuốt phải pin hoặc dị vật, cần nhanh chóng đưa trẻ đến cơ sở y tế có khả năng nội soi cấp cứu, không tự xử trí tại nhà.