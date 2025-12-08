Đau bụng thốc lên ngực, người phụ nữ bị dị vật xuyên ngang thành dạ dày

ThS.BS Phùng Đức Tiến, Đơn vị Nội soi tiêu hóa, Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7 cho biết, đây là trường hợp hy hữu dị vật dài đâm ngang thành dạ dày.

Mặc dù dị vật không sắc nhọn nhưng 2 đầu lại đâm xuyên ngang thành dạ dày. Nếu không xử lý kịp thời, dị vật sẽ bào mòn thành dạ dày, tạo thành ổ loét, nhiễm trùng, nguy cơ thủng dạ dày rất cao.

Đau dữ dội tưởng bệnh tim nào ngờ dị vật

Bà Liên (ngụ Đồng Nai) trải qua những cơn đau bụng dữ dội, thỉnh thoảng lại thốc nhói lên ngực xuất hiện từ buổi chiều hôm trước. Bà đi khám ở một cơ sở y tế gần nhà, nghi ngờ bị bệnh tim mạch, bác sĩ cho bà thuốc giảm đau.

Tuy nhiên, suốt tối hôm đó, bà Liên không ngủ được vì cơn đau mỗi lúc một dữ dội, sáng hôm sau bà đến Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7 khám.

Bà Liên được kiểm tra sức khỏe tổng quát, các chỉ số tim mạch, huyết áp đều bình thường. Tiếp tục nội soi dạ dày không đau bằng máy nội soi có độ phóng đại 150 lần, bác sĩ phát hiện có dị vật như một cuống trái cây bắt ngang qua dạ dày.

Hình ảnh nội soi cho thấy, dị vật đâm xuyên ngang thành dạ dày (hình trái), dị vật dài 4 cm được nội soi gắp ra ngoài (hình phải) - Ảnh BVCC

Bà Liên cho biết hôm đó ăn cơm trưa ở công ty, chiều về vừa xem tivi vừa ăn bánh tráng, không biết nuốt dị vật trên từ lúc nào.

Ngay trong lúc nội soi, bác sĩ sử dụng kẹp, rút dị vật đưa ra ngoài an toàn. Sau 30 phút hồi tỉnh, bà Liên không có còn triệu chứng đau, được về nhà trong ngày.

Bác sĩ Tiến cho biết, thành dạ dày vốn rất dày, dị vật thường khó ghim lại tại đây, nếu dị vật sắc nhọn, nguy cơ gây thủng ở ruột non hoặc ruột già.

Lúc này, người bệnh sẽ đối diện với nhiều biến chứng nguy hiểm như áp xe ổ bụng, viêm phúc mạc, sốc nhiễm trùng, tắc ruột, dính ruột… Quá trình điều trị cũng sẽ phức tạp, bắt buộc phải phẫu thuật nội soi để khâu lại lỗ thủng.

Bác sĩ Tiến đang thực hiện nội soi dạ dày, gắp dị vật cho bà Liên - Ảnh: BVCC

Nuốt dị vật là tình trạng cấp cứu y khoa thường gặp

ThS.BS Phùng Đức Tiến cho biết, nuốt dị vật là tình trạng cấp cứu y khoa khá thường gặp, dị vật thường gặp là tăm tre, xương cá, xương gà, vỏ thuốc…

Hơn 80 – 90% dị vật thực sự ăn vào sẽ tự thoát qua đường tiêu hóa mà không có biến chứng. Tuy nhiên, 10 – 20% trường hợp phải can thiệp nội soi, phẫu thuật tùy theo tình trạng mà dị vật gây ra.

Người bệnh thường không nhận thức được mình đã nuốt phải dị vật do tình trạng này thường xảy ra một cách vô ý hoặc không rõ ràng. Dị vật có thể mắc kẹt ở bất kỳ đoạn nào trên đường tiêu hóa, từ miệng, thực quản, dạ dày, ruột non, đại trực tràng đến hậu môn.

Tuy nhiên, các vị trí thường gặp nhất là thực quản và ruột non. Triệu chứng của xuất hiện dị vật ống tiêu hóa phụ thuộc vào vị trí nơi dị vật mắc lại.